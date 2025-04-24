熊貓控衝香港海洋公園朝聖！今年衝香港的理由再加一，香港海洋公園夏季推出6大亮點，不只有樂園、能玩水，園區內的可愛動物們更是吸睛主角。自從大熊貓「盈盈」「樂樂」誕下龍鳳胎寶寶，加上來自四川的新朋友「安安」和「可可」，香港海洋公園現在總共6隻熊貓吸引粉絲，同時更推出台灣粉絲限定入園優惠，今年又有理由衝香港朝聖。



▲香港海洋公園公園夏季推出6大亮點，不只有樂園、能玩水，熊貓主題活動更是吸睛主角 / 香港海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理



▲香港海洋公園現在總共6隻熊貓吸引粉絲，同時更推出台灣粉絲限定入園優惠 / 香港海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理

香港海洋公園 門票優惠整理

為了讓粉絲們不只是「看」熊貓，香港海洋公園這次更在整個園區打造熊貓主題活動，包含熊貓主題打卡點，還有AR拍照、角色投影、互動裝置等。除此之外，香港海洋公園更針對館內的熊貓們推出超多可愛的主題商品，包含剛出生熊貓姐弟的等重、等比例大小玩偶，或是用玩偶神還原熊貓寶寶超萌姿勢，還有大熊貓們的多種造型周邊娃娃，6隻熊貓都有自己的角色風格與限定周邊，滿足粉絲們的收藏。▲香港海洋公園熊貓主題打卡點，還有AR拍照、角色投影、互動裝置等 / 香港海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理▲香港海洋公園更針對館內的熊貓們推出超多可愛的主題商品，包含剛出生熊貓姐弟的等重、等比例大小玩偶 / 香港海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​不只熊貓，香港海洋公園即日起至6月1日更推出「親親動物月」，則讓粉絲和動物朋友更近一步。不僅能搶先參加大熊貓見面時段，還有熊貓主題的工作坊和全新任務型活動「熊貓掃碼大探索」，邊玩邊蒐集限定卡牌。動物控也能透過專業飼育員導覽，深入了解樹懶、金剛鸚鵡、禿鷲等生態知識，甚至預約當一日照護員，體驗照顧動物的真實日常，這些互動項目也適合親子一同參與。▲香港海洋公園親親動物月，讓粉絲和動物朋友更近一步 / 香港海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​▲香港海洋公園全新任務型活動「熊貓掃碼大探索」，邊玩邊蒐集限定卡牌 / 香港海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​香港海洋公園暑假檔期的「夏水禮2025」也同步升級，7月5日起將迎來雙胞胎熊貓寶寶的生日派對，並與知名國際IP聯名，設計出穿上夏裝的熊貓角色裝置。園區中會有全新水上遊戲、泡泡池、親子打卡區，晚上還能參加夜間音樂祭與DJ派對，讓大小朋友從白天嗨到晚上。這次活動融合熊貓、玩水與節慶氛圍，粉絲就算已經來過，也會想再衝一波感受最新的熊貓熱潮。▲香港海洋公園夏水禮2025也同步升級/ 香港海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​▲香港海洋公園對館內的熊貓們推出超多可愛的主題商品 / 香港海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​配合香港海洋公園這次暑期活動，在入園門票優惠也有許多選擇，包含年票每人港幣1380元（台幣約5784元），還有台灣粉絲限定優惠入場門票每人港幣398元（台幣約1668元）還送100元港幣優惠券。如果只想衝玩水，也有水上樂園門票優惠價港幣288元（台幣約1207元），讓人又有理由揪團衝香港。▲香港海洋公園在入園門票優惠也有許多選擇 / 香港海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​▲香港海洋公園對館內的熊貓們推出超多可愛的主題商品 / 香港海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

標準入場門票：

成人HK498元（約台幣2087元）

兒童HK249元（約台幣1043元）



全年會籍：

成人HK1380元（約台幣5784元）

兒童HK980元（約台幣4107元）



台灣市場限時優惠：

標準入場門票HK398元（約台幣1668元），送HK100元優惠券



水上樂園準備就水入場優惠門票(6/30前)：

成人HK288元（約台幣1207元）

兒童HK168元（約台幣704元）



香港海洋公園 官網優惠資訊

活動資訊：官網連結





衝香港不只有香港海洋公園 還有更多香港亮點值得衝