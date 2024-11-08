眾多飯店控的香港住宿首選！「香港四季酒店」位於香港中環，奢華舒適的客房得以飽覽維多利亞港抑或太平山和九龍全景，餐廳也不遑多讓，「香港四季酒店」共有 4 間餐廳得到香港米其林肯定，如蟬聯六年三星的法式餐廳「Caprice」，而酒吧「 ARGO」亦常年在亞洲五十大酒吧佔有一席之地。







「香港四季酒店」是頂級的香港五星級酒店，所在位置得天獨厚，連接國際金融中心、機場快線香港站，逛街購物、往返香港機場交通皆無比便利，是數一數二奢華又方便的香港住宿；「香港四季酒店」無邊際恆溫泳池坐擁迷人的維多利港景，海天一色格外賞心悅目，並設置水底音響系統。





米其林三星法式餐廳「Caprice」





亞洲五十大酒吧「ARGO」





「ARGO」座落「香港四季酒店」一樓，不僅是常年深受全球酒迷喜愛的中環酒吧，更是亞洲50大酒吧、世界50大酒吧等獎項的常勝軍；特別推薦調酒「Bergamot & Wood Gimlet」，調酒師會先遞上一小瓶佛手柑檀木護手霜，讓賓客先於手上塗抹，不僅促使香氣與酒味巧妙融合，為品酒體驗增添了趣味性。



推薦閱讀：香港必喝酒吧！亞洲50大酒吧常勝軍，香港四季酒店酒吧「ARGO」。







香港四季酒店資訊

地址：香港中環金融街8號

電話：+852 3196 8888