位於香港四季酒店的「ARGO」，不僅是常年深受全球酒迷喜愛的中環酒吧，更是亞洲50大酒吧、世界50大酒吧等獎項的常勝軍；「ARGO」名字源自希臘神話伊阿宋王子的故事，象徵一場發現與探索之旅，調酒師會藉由豐富、獨家調製的創意烈酒，帶領酒迷的味蕾翱翔於調酒藝術的全新國度。







甫踏進「ARGO」目光肯定會被富麗堂皇的酒櫃深深吸引，上頭陳列超過50款的烈酒，部分酒款更是只有在這裡才喝得到。一入座，調酒師便會為每位賓客奉上搭配小熊軟糖的迎賓飲品，讓人驚喜的同時，亦充分感受到「ARGO」年輕有活力的氣息，包括雞蛋仔也有繽紛的小熊軟糖點綴。







「ARGO」調酒部分，特別推薦「Bergamot & Wood Gimlet」，調酒師會先遞上一小瓶佛手柑檀木護手霜，讓賓客先於手上塗抹，不僅促使香氣與酒味巧妙融合，為品酒體驗增添了趣味性；倘若偏好清新路線的酒迷，窩客島則推薦「Pineapple Highball」，這杯調酒風味清新，鳳梨的鮮甜與鹹味相得益彰。



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ARGO調酒推薦

「ARGO」除了數款獨特調酒之外，每年都會和優質酒廠品牌攜手製作聯名產品。如：2021年和澳洲酒廠「Never Never」推出一款聯名琴酒、並調製經典調酒「Dry Martini」；2023年則是和在地酒廠「N.I.P 無名氏」共同創造一款的草本酒，特別選用香港元素，包含當地種植、採收的香水檸檬、鐵觀音茶、野蜂蜜、香港米酒等，「港味」十足的，亦適合作為香港伴手禮送給喜歡小酌的親友。

Pineapple Highball、Bergamot & Wood Gimlet

ARGO店家資訊

地址：香港中環金融街8號（香港四季酒店）

電話： +852 3196 8882

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