香港年度最盛大的美酒、美食嘉年華強勢回歸！2024年「香港美酒佳餚巡禮」加碼延長至五天、於10月23日至10月27日舉行，雲集超過300個攤位、世界各地的風味齊聚中環海濱。除了豐富美食美酒之外，現場亦有各式各樣的互動體驗、娛樂表演等，且璀璨迷人的維多利亞港景緻當前，相信每一位饕客都能盡情享受香港一年一度的美酒佳餚盛宴。







今年「香港美酒佳餚巡禮」設置超過100個美食攤位，而「名饌薈」與「酒店美饌」專區則由數間米其林餐廳星級餐廳及必比登推薦餐廳引領之下，每一名饕客都能在各個主題區、以舌尖環遊世界，現場也能一嚐各大主廚的好手藝。其中香港旅遊發展局特別推薦：米其林三星粵菜餐廳「富臨飯店」的「南非吉品溏心鮑魚」，以明火燜煮優質南非乾鮑魚，鮑魚味道香濃又軟、口感軟Ｑ彈牙；「魚事者」將榮獲米其林推薦的「魚飯」配上香辣泰式蝦醬和蝦片，為會場限定口味。







源自「香港萬麗海景酒店」、結合四川擔擔麵及義大利普利亞布拉塔水牛芝士的「擔擔Burrata水牛芝士」，是「LINE傳世飲食指南2023」獲獎料理之一，讓你在香港輕鬆解鎖地球彼端的獨特風味；「泰沾麵」推出「泰式可麗露」，以泰式風味呈現傳統法式甜點，酥脆餅皮包覆著班蘭、泰奶以及榴槤餡，多層次滋味一口滿足。





「香港美酒佳餚巡禮」致力為品酒愛好者帶來夢寐以求的體驗，全球五大洲、35個國家及地區佳釀共襄盛舉之外，並全新打造「威士忌及琴酒」主題區，精心呈現香港在地酒吧和酒廠的，包含「建民號」創製的粵式風味雞尾酒、「Tell Camellia」的茶藝雞尾酒以及香港酒廠N.I.P.無名氏在本地釀造的琴酒；另外，由九十後女生創立、主打 100% 蜂蜜釀製的香港本地手工蜂蜜酒品牌「日照夜霧」亦不容錯過。

品酒愛好者亦不容錯過今年場內特設、需另購入場券的「維港廊」，2024亞洲50大酒吧調酒師齊聚會場，旅客可以邊飽覽維多利亞港景緻、邊啜飲國際得獎調酒師設計的香港主題限定雞尾酒。頂尖陣容包含：韓國Zest（第2名）、中國長沙CMYK（第43名）以及台北The Public House負責人吳維書；2023世界雞尾酒大賽的優勝者、香港世界級調酒師高爾澳(Leo Ko)也會擔任客席調酒師，帶來一系列期間限定的創意雞尾酒。







在「品味學堂」還能向星級名廚及侍酒師學藝，場內亦有本地和國際音樂人帶來的精彩演出、以爵士樂、流行曲和R&B等風格迥異的音樂，為「香港美酒佳餚巡禮」注入熾熱活力！2024年10月26日至27日的週末期間，會場將化身萬聖節美食狂歡派對，大家可以使出渾身解數、以獨特裝扮獲取「品味券」；而台灣旅客在「香港美酒佳餚巡禮」活動期間訪港，可享有專屬禮遇，凡於指定旅行社購買香港行程，即可獲得「嘉賓特選禮包」，包含入場券、8張品味券以及紀念酒杯。



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「品味全城」延續美食美酒巡禮



此外，10月28日起至11月30日，全港超過300家餐廳及酒吧將攜手打造為期一個月的「品味全城」美饌慶典及主題活動。其中「牛滋盛宴」可享來自40多家扒房、火鍋餐廳和街頭小店的滋味牛肉料理，以及期間限定的牛肉盛宴，絕對能滿足無牛不歡的饕客；「Chill E.A.T. 品味香港」則集結超過200家中高檔餐廳，並提供連串限定餐飲優惠。

酒吧的精選獻禮同樣不遑多讓，「細味蘭桂坊」召集24家位於蘭桂坊的餐廳和酒吧，攜手推出免費歡迎飲品或嚐味菜單折扣等特選優惠。「飲『吧』！香港」則網羅超過70家香港特色酒吧，提供免費飲品或專屬優惠。







2024香港美酒佳餚巡禮資訊

活動日期及時間：

2024年10月23日19:30至23:00

2024年10月24日至25日16:00至23:00

2024年10月26日至27日12:00至23:00

地點：香港島中環海濱活動空間

門票：港幣40元/人

熱門方案：8張品味券品味通行證（不連酒杯）港幣240元/人

官網： www.discoverhongkong.com/WineDineFestival/tc

品味全城資訊

活動期間：2024年11月28日起至11月30日