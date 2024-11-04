香港夜生活精彩萬分，中環更是香港酒吧一級戰區，數家入選「亞洲50大酒吧」、「世界50大酒吧」的優質酒吧都在中環。窩客島特別精選三間中環酒吧，不論是喜歡酒感重的調酒，抑或富有創意的鹹味調酒等都能滿足，來香港自由行，想朝聖最具話題性的香港酒吧，跟著這篇喝起來準沒錯！



COA

由知名調酒師Jay Khan 創立的「COA」，以龍舌蘭為主題、主打墨西哥風味的梅斯卡爾酒，數年來都是人氣居高不下的中環酒吧，不僅連續六年入選亞洲五十大酒吧，更於近日榮獲2024年世界50最佳酒吧第18名；初訪「COA」推薦必喝「Bitter Melon Collins」，以白苦瓜、泰式綠咖哩、香茅、接骨木蘇製作而成的「Bitter Melon Collins」，滋味清爽回甘。



全文閱讀：2024世界50大酒吧！頂尖香港酒吧，主打龍舌蘭調酒「COA」，三連霸亞洲最佳酒吧第一名。





The Savory Project

「The Savory Project」為2024世界50大酒吧、三連霸亞洲50大酒吧的「COA」 創辦人 Jay Khan 及 Ajit Gurung 新開設的香港酒吧，以食材原料為創作基礎、強調食材獨特個性，選用肉類、海鮮、蔬果以及香料等入饌，並運用精湛的調酒技術，調製層次豐富的 savory雞尾酒體驗

全文閱讀：中環必去酒吧！COA冠軍調酒師操刀「The Savory Project」，推薦泰式牛肉沙拉調酒。





ARGO

香港四季酒店酒吧「ARGO」，常年深受全球酒迷喜愛，更是亞洲50大酒吧、世界50大酒吧等獎項的常勝軍；「ARGO」名字源自希臘神話伊阿宋王子的故事，象徵一場發現與探索之旅，調酒師會藉由豐富、獨家調製的創意烈酒，帶領酒迷的味蕾翱翔於調酒藝術的全新國度。



閱讀全文：香港必喝酒吧！亞洲50大酒吧常勝軍，香港四季酒店酒吧「ARGO」。



