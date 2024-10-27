提及香港頂級酒吧，「COA」肯定榜上有名！由知名調酒師Jay Khan 創立的「COA」，以龍舌蘭為主題、主打墨西哥風味的梅斯卡爾酒，數年來都是人氣居高不下的中環酒吧，不僅連續六年入選亞洲五十大酒吧，更於近日榮獲2024年世界50最佳酒吧第18名。







墨西哥風格的香港酒吧「COA」位於夜生活精彩的香港中環，空間設計以墨西哥瓦哈卡城（Oaxaca）為靈感，早在今年入選世界50大酒吧之前，便創下三連霸亞洲五十大酒吧第一名的佳績，至今仍是數一數二熱門的香港酒吧，在此可以品嘗各種龍舌蘭草調製而成的特色調酒，每夜都有來自世界各地的酒迷專程前來朝聖；值得一提的是，「COA」店名為收割龍舌蘭原料Agave的的鐵鏟，因此店內特別可見一支「COA」作為裝飾。







初訪「COA」推薦必喝「Bitter Melon Collins」，以白苦瓜、泰式綠咖哩、香茅、接骨木蘇製作而成的「Bitter Melon Collins」，滋味清爽回甘；「Bloody Beef Maria Spicy」為經典調酒血腥瑪麗（Bloody Mary）的改編版，內含牛肉高湯、莫里塔辣椒、四川胡椒、番茄汁等食材調製的，帶有迷人的煙燻氣息以及舒服的辣感，令人印象深刻。



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COA推薦

Bitter Melon Collins、Bloody Beef Maria Spicy、Coconut Milk Punch

COA店家資訊

地址：香港中環善慶街6-10號華善樓地下

電話：28135787

交通：港鐵上環站 A2 出口, 步行約6分鐘

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