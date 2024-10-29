「The Savory Project」為2024世界50大酒吧、三連霸亞洲50大酒吧的「COA」 創辦人 Jay Khan 及 Ajit Gurung 新開設的香港酒吧，以食材原料為創作基礎、強調食材獨特個性，選用肉類、海鮮、蔬果以及香料等入饌，並運用精湛的調酒技術，調製層次豐富的 savory雞尾酒體驗。







「The Savory Project」鄰近半山手扶梯、位於日賣千顆的香港蛋塔「Bakehouse中環店」對面。「Savory」 為鹹味、開胃的、喚醒味覺之意，Jay 和 Ajit 深信savory 口味雞尾酒會深受酒迷歡迎，希望大破大眾對傳統調酒甜味的刻板印象，呈現出具有獨特風味、鹹鮮味的多元化雞尾酒，「 The Savory Project 」因而誕生。這裡是一個不斷創新、演變的項目(Project)，打開酒迷對鹹味雞尾酒的視野與想像空間，並且特別糅合木材、石材、金屬等天然建材，訂製六角形吧檯，打破調酒師和客人隔閡，增加互動性。







「The Savory Project」必點「Thai Beef Salad 」，顧名思義創作靈感源自泰式牛肉沙拉，以牛肉高湯、花生醬、椰汁、辣椒、泰國皺皮檸檬混合冧酒，採用澄清調酒方式，呈現出清澈酒體。滋味清爽帶點微辛，確實如同品嚐泰式牛肉沙拉，微辣和牛肉香氣交織而成獨特風味，加上椰香與檸香的層次堆疊，帶給酒迷前所未有的雞尾酒體驗。



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The Savory Project推薦

Thai Beef Salad、Pepper+Corn

The Savory Project店家資訊

地址：中環蘇豪區士丹頓街

電話：+852 2318 1588