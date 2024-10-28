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秒殺香港伴手禮！必買香港酸種蛋塔「Bakehouse」，中環店就在半山手扶梯旁。

文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：462
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

超夯的香港蛋塔「Bakehouse」紅遍全球，2018年由曾於香港四季酒店擔任八年糕點總廚的Grégoire Michaud創立，平均日賣上千顆、是近年數一數二熱門的香港伴手禮，即便現在香港共有五家「Bakehouse」分店，獨特的酸種蛋塔仍然供不應求。



「Bakehouse」五間店分別位於灣仔、中環、赤柱、尖沙咀以及銅鑼灣，其中「Bakehouse中環店」就在半山手扶梯旁，每日都可見來自世界各國的觀光客在門前大排長龍的畫面；「Bakehouse」不只販售蛋塔，亦有琳瑯滿目的麵包，牛角可頌、火腿芝士牛角酥、草莓丹麥酥等也值得一嘗。



「Bakehouse」的蛋塔主打使用已有十餘年歷史的酸種ROGER製作而成的酸種麵包，且創辦人Grégoire Michaud將製作牛角的精湛技術運用在蛋塔上，反覆摺疊做出層次感，塔皮口感比大部分的香港蛋塔都來得酥脆，且蛋香濃郁，因而成為全球蛋塔控爭相搶購的香港伴手禮。

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Bakehouse中環店家資訊

營業時間：8:00~21:00
地址：香港中環士丹頓街5號

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