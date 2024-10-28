超夯的香港蛋塔「Bakehouse」紅遍全球，2018年由曾於香港四季酒店擔任八年糕點總廚的Grégoire Michaud創立，平均日賣上千顆、是近年數一數二熱門的香港伴手禮，即便現在香港共有五家「Bakehouse」分店，獨特的酸種蛋塔仍然供不應求。
「Bakehouse」五間店分別位於灣仔、中環、赤柱、尖沙咀以及銅鑼灣，其中「Bakehouse中環店」就在半山手扶梯旁，每日都可見來自世界各國的觀光客在門前大排長龍的畫面；「Bakehouse」不只販售蛋塔，亦有琳瑯滿目的麵包，牛角可頌、火腿芝士牛角酥、草莓丹麥酥等也值得一嘗。
「Bakehouse」的蛋塔主打使用已有十餘年歷史的酸種ROGER製作而成的酸種麵包，且創辦人Grégoire Michaud將製作牛角的精湛技術運用在蛋塔上，反覆摺疊做出層次感，塔皮口感比大部分的香港蛋塔都來得酥脆，且蛋香濃郁，因而成為全球蛋塔控爭相搶購的香港伴手禮。
推薦閱讀：2024世界50大酒吧！頂尖香港酒吧，主打龍舌蘭調酒「COA」，三連霸亞洲最佳酒吧第一名。
Bakehouse中環店家資訊
營業時間：8:00~21:00
地址：香港中環士丹頓街5號