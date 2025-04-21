香港自由行機加酒8888元起！飛香港對許多台灣人來說，飛行時間短、而且可以三天兩夜快閃出發，因此是許多人短期出遊的首選。這次針對母親節話題，港旅局特別規劃香港旅遊重點推薦，再搭配最低8,888元起的優惠機加酒行程，讓你不論是母親節、連假、暑假，帶爸媽飛一趟香港玩一波。



▲香港旅遊！帶爸媽出國玩，港旅局推薦11項旅行社香港孝親行程 / 港旅局提供、WalkerLand窩客島整理



根據香港旅遊局數據，近兩年到香港旅遊的粉絲增加，其中又有多數是跟著家人的家族旅行，。原因不只因爲搭飛機的飛行時間短，而且三天兩夜的時間抓得剛剛好，不會請太多假，爸媽也不會玩得太疲累。此外，香港也能同時滿足爸媽們吃好、住好，還能拍照打卡放到家族群組打卡。



▲帶爸媽香港小旅行！港旅局香港孝親行程必吃、必住、必玩推薦 / 港旅局提供、WalkerLand窩客島整理

港旅局推薦2025香港孝親之旅 旅行社行程清單

香港打卡行程推薦

如果帶著爸媽、長輩玩香港，一定要幫長輩們準備好打卡行程，像搭敞篷巴士欣賞夜景、跟杜莎夫人蠟像館裡的大明星合照、到香港故宮看宮廷展，就能拍超多長輩圖當庫存。同時也推薦行程安排半島酒店吃英式下午茶、米其林唐閣嚐粵菜、或經典的鏞記燒鵝。在住房方面，推薦拿下亞洲最佳酒店的「香港瑰麗酒店」、或是2024最新開幕的「合和酒店」，讓爸媽超享受、年年都拿出來跟親戚炫耀。▲帶爸媽香港小旅行！港旅局香港孝親行程必吃、必住、必玩推薦 / 港旅局提供、WalkerLand窩客島整理▲帶爸媽香港小旅行！港旅局香港孝親行程必吃、必住、必玩推薦 / 港旅局提供、WalkerLand窩客島整理針對孝親需求的香港旅行，這次港旅局特別推薦11項旅行社行程方案，想打卡的粉絲可以選8,888元起的自由行，含星級飯店與經典景點門票。如果是喜歡養生文化的爸媽，可以安排參觀廟宇與在地市場，還有深度導覽。要滿足吃貨爸媽的話，雄獅與東南旅遊都有安排米其林與老字號美食的豪華路線。若爸媽注重住宿品質，也能選擇入住半島或瑰麗，享受升等早餐與港景套房。想帶自由行，也有包車選項，不用趕地鐵轉巴士，專人接送更省心。▲港旅局香港孝親行程，推薦必住香港瑰麗、合和酒店 / 港旅局提供、WalkerLand窩客島整理▲港旅局推香港孝親行程，11項旅行社行程推薦，每人最低8888元起 / 港旅局提供、WalkerLand窩客島整理

易飛網：

三天機加酒自由行二人一室住旺角帝盛酒店，含香港故宮文化博物館及當代視覺文化博物館M+門票，每人8,888元起（未稅）。



吉帝旅遊：

三天機加酒自由行二人一室住華美達華麗酒店，含單程山頂纜車、杜莎夫人蠟像館門票，以及昂坪來回纜車票，每人8,888元起（未稅）。



東南旅遊：

三天團體行程二人一室住悅品酒店，含昂坪纜車來回、天壇大佛、大澳漁村、小艇遊、大澳文物酒店及中環、尖沙咀漫遊，每人19,900元起（含稅）。



香港求財行程推薦

五福旅遊：

三天機加酒自由行四人一室住富薈尚乘上環酒店，含灣仔文化藝術半日遊，含麻雀館深度遊，再漫遊北帝廟、藍屋群、鵝頸街市，每人9,188元起（未稅）。



可樂旅遊：

三天機加酒自由行二人一室住灣仔帝盛酒店，含賽馬會馬場入場票、珍妮曲奇小熊餅乾及茶餐廳餐券，每人8,888元起（未稅）。



香港美食行程推薦

東南旅遊：

三天團體行程二人一室住合和酒店，安排香港老字號鏞記燒鵝、米其林三星法國菜餐廳AMBER、必比登推介大圍小館、懷舊港式飲茶蓮香樓，一次吃遍港式經典，每人38,800元起（含稅）。



雄獅旅遊：

三天團體行程二人一室住麗思卡爾頓酒店，安排米其林三星中餐廳唐閣、米其林二星創意中菜Bo Innovation、酒店行政酒廊英式下午茶，並邀請到香港旅遊達人導覽，深度走讀香港九龍尖沙咀、油麻地，並包場大安茶氷廳，體驗茶餐廳文化，為爸媽打造極致饗宴之旅，每人53,888元起（含稅）。



香港住好行程推薦

泰元旅行社：

三天機加酒自由行二人一室住香港半島酒店，含每日自助早餐、價值港幣1,010的半島酒店下午茶雙人組，每人26,900元起（含稅）。



泰元旅行：

社三天機加酒自由行二人一室住香港瑰麗酒店，含每日自助早餐並升等海景套房，每人25,900元起（含稅）。



香港包車行程推薦

可樂旅遊：

三天機加酒自由行二人一室住TUVE酒店，含專屬私人7人座包車8小時，，每人16,988元起（未稅）。



五福旅遊：

三天機加酒自由行二人一室住灣仔帝盛酒店，含5小時的香港計程車包車遊，每人8,988元起（未稅）。



不只帶爸媽衝香港旅遊 更多旅遊選擇障礙發作