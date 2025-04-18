阿聯酋航空宣布加速推動旗下A380與波音777機隊全面升級改裝計畫，並於2025年前陸續部署至多達46個國際航點，打造更舒適與奢華的飛行體驗。此波升級包含最新一代豪華經濟艙配置，特別針對長程航班設計，提供更多元艙等與升級服務。台北出發的旅客，未來前往曼徹斯特、米蘭、都柏林、里斯本與開普敦等熱門城市，將可透過阿聯酋航空經由杜拜轉機，享受全新客艙空間與頂級服務，感受從起飛到降落皆不妥協的國際航旅品質。



▲ / 阿聯酋航空提供、WalkerLand窩客島整理



從2025年6月起，全新升級的A380客機將開始執飛杜拜至曼徹斯特航線，7月再進一步擴展至米蘭，搭載阿聯酋航空引以為傲的四艙等設計，包含豪華經濟艙、商務艙與頭等艙，進一步鞏固其在歐洲航網的布局。英國方面，阿聯酋航空於倫敦希斯洛、倫敦史坦斯特、愛丁堡與即將上線的曼徹斯特航線，每週將提供高達5,000個豪華經濟艙座位，為喜愛前往英倫旅遊的乘客帶來更多元的選擇與更細緻的飛行體驗。



除了歐洲線外，義大利市場也迎來利多。繼波隆那導入新機後，米蘭成為第二座配備豪華經濟艙服務的城市，並由全新改裝的A380客機執飛。此舉不僅提升阿聯酋航空在義大利的品牌影響力，也使旅客能在長程航班中享受更寬敞舒適的環境。



另一方面，波音777的升級計畫也同步展開，6月至9月間將陸續擴大服務至全球八大城市，包括里斯本、都柏林、馬爾地夫、香港、加爾各答、可倫坡、約翰尼斯堡與開普敦，滿足全球旅客對於高品質飛行的期待。波音777全新艙等設計與豪華經濟艙的導入，為這些航點帶來前所未有的舒適升級。



阿聯酋航空為此次機隊改裝投入高達50億美元，涵蓋220架A380與波音777客機，是航空產業史上最大規模的客艙升級工程之一。新一代的豪華經濟艙座椅設計結合奢華與實用，提供更寬敞的腿部空間、專屬充電插座、木紋餐桌與雞尾酒桌，並搭配結合地區特色的精緻機上料理。更有專屬供應的Chandon Vintage Brut 2016氣泡酒及多樣化飲品，為每一段旅程增添尊榮感與放鬆氛圍。



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阿聯酋航空A380與波音777升級亮點重點

升級重點：阿聯酋航空全面升級A380與波音777客機，導入新一代客艙設計與豪華經濟艙

總規模：涵蓋超過220架飛機，總投資金額達50億美元

適用時間：升級航線將於2025年9月前陸續啟用

台灣出發：台北出發旅客可搭乘升級機型，經杜拜前往歐洲與非洲城市

豪華經濟艙：搭載寬敞座椅、木紋餐桌、專屬插座、特色備品與氣泡酒Chandon Vintage Brut 2016

A380航點更新：6月起投入曼徹斯特航線，7月起投入米蘭航線

波音777新增航點：將升級服務拓展至里斯本、都柏林、馬爾地夫、香港、加爾各答、可倫坡、約翰尼斯堡與開普敦

歐洲市場佈局強化：英國與義大利市場全面升級，豪華經濟艙座位數大幅增加

機上體驗再升級：阿聯酋航空展現精緻服務承諾，重新定義國際長程航班品質

看完阿聯酋航空這波升級亮點，不妨接著看看這些旅遊靈感，開啟下一段飛行計畫