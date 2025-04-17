現在就規劃明年2026日本滑雪！星宇航空和星野集團強強聯手的「星星相遇」，於今天公告將於4/30起開賣明年2026冬季滑雪自由行專案，以獨家包機形式帶大家到北海道TOMAMU度假村與福島磐梯山享受滑雪假期，五天四夜機票、住宿、機場接送和滑雪裝備等全包辦，再送獨家好禮讓讓熱愛滑雪的人不用煩惱行程規劃。於六月底前訂購，最高可以省下5000元優惠，是時候看好時間特休請下去。



▲星宇X星野日本滑雪包機！4/30開賣最高省5千元，有機場接送再包滑雪具 / WalkerLand窩客島整理提供



▲星宇航空X星野日本滑雪包機4/30開賣，早鳥最高省5千元 / WalkerLand窩客島整理提供

星宇航空Ｘ星野集團2026北海道滑雪專機

北海道TOMAMU滑雪專案將於2026年1月6日與3月16日出發，行程包含星宇航空來回機票、度假村住宿4晚、每日早餐與一張晚餐券、滑雪吊椅券與三日裝備租借，更貼心加贈機場接送與體驗券。住宿可選「The Tower」或更高級的「RISONARE Tomamu」，最低每人59,800元起，不僅能在銀白世界中享受滑雪快感，更能參與在地季節體驗，打造豐富又放鬆的冬季假期，是想要滑雪加放空的旅客首選。▲星宇航空X星野日本北海道TOMAMU滑雪專案 / WalkerLand窩客島整理提供▲星宇航空X星野日本北海道TOMAMU滑雪包機，於2026年1月6日與3月16日出發 / WalkerLand窩客島整理提供若想感受東北魅力，則可選擇「福島磐梯山滑雪自由行」，於2026年1月4日與1月18日出發，每人62,800元起，包含仙台來回機票、磐梯山溫泉飯店四晚住宿、每日早晚餐、滑雪券與全套裝備。更貼心加贈毛帽、風鏡與手套，接送安排與Day Tour全包，一次體驗東北雪地風光與溫泉療癒，不論是滑雪初心者還是資深玩家都能安心享受，輕鬆暢遊雪國魅力。即日起至6月30日前訂購，可享「第二人折3,000元」，若加碼使用玉山星宇聯名卡再享每卡折2,000元，優惠可合併，最多省下5,000元，滑雪迷準備搶訂。▲星宇航空X星野日本福島磐梯山滑雪自由行 / WalkerLand窩客島整理提供

開賣時間：4月30日開賣

出發時間：2026/1/6、2026/3/16出發

價錢：

2026/1/6出發五天四夜

住宿：The Tower 每人67,800元起

住宿：RISONARE Tomamu 每人87,800元起



2026/3/16出發五天四夜

住宿：The Tower每人59,800元起

住宿：RISONARE Tomamu每人74,800元起

包套內含：

星宇航空北海道新千歲機場經濟來回機票

星野TOMAMU度假村4晚住宿

每日早餐，晚餐5,500日幣餐券乙張

滑雪吊椅3日券

滑雪全套3日租借（Ski 3件或Snowboard 2件／滑雪衣褲／毛帽／風鏡／手套）

新千歲機場至度假村 來回專車大巴接送

專屬活動體驗券

星星相遇專屬限定好禮



星宇航空Ｘ星野集團2026福島磐梯山滑雪自由行

開賣時間：4月30日開賣

出發時間：2026/1/4、2026/1/18出發

行程出發日費用&包套：

於6/30前訂購滑雪專案，早鳥優惠第二人折TWD3000

使用玉山星宇航空聯名卡訂購，再享每卡折抵TWD2,000優惠（兩項優惠可合併使用）

2026/01/04 五天四夜 每人 NTD 62,800元起

2026/01/18 五天四夜 每人 NTD 62,800元起



包套內含：

星宇航空仙台機場來回機票

星野集團 磐梯山溫泉飯店 4晚住宿（標準房）

每日早餐及晚餐

滑雪吊椅3日券

滑雪全套3日租借（Ski 3件或Snowboard 2件/ 滑雪衣褲）

贈送毛帽，風鏡，手套

仙台機場至度假村 來回專車大巴接送，回程含Day Tour

星星相遇專屬限定好禮





日本北海道滑雪也要玩遍北海道