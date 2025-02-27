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北海道秘境｜超純淨摩周湖、酸性溫泉、日本最美星空一次滿足！此必去的人間仙境。

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2025-02-27 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：一般社団法人 摩周湖観光協会
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特派員 Trish

特派員 Trish

這裡絕對是你還沒來過的秘境！想去別人沒去過的北海道就選人間仙境「弟子屈町」。除了有雪景，還有清澈、號稱日本透明度最高的湖面，晚上還能看到沒有光害的滿天星斗。快抓住冬天的尾巴，來一趟北海道秘境之旅！

清晨樹冰覆蓋的摩周湖

弟子屈町佔據東北海道中央位置，境內的摩周湖水質透明度達世界級水準，根據季節和時間呈現出不同的風景。最值得一看的是冬天和晚上。冬天的早晨可以看到被樹冰包覆的湖面，陽光灑落在澄淨的湖面，美景不輸北歐。至於晚上則能看到倒映在湖面的星星，用攝影機還能記錄下浪漫的星軌。


 

夜晚的摩周湖



 

夜晚的屈斜路湖

屈斜路湖為日本最大破火山口，而硫黃山持續噴發煙霧。該區65%土地都納入了阿寒摩周國立公園，公園內保留了原始地貌。硫黃山下一直湧出溫泉，百年來吸引了不少民眾前來療養。和摩周湖一樣，屈斜路湖也很適合觀星，因為景區周邊的路燈等照明設施都有受到管制。


 

結冰的屈斜路湖



 

星空下噴著白煙的硫黃山



 

川湯溫泉的源頭「硫黃山」



 

川湯溫泉街

川湯溫泉街名字來自北海道原住民族阿伊努的族語「Seseki Peso」，意指熱河。溫泉水源自硫黃山，岩漿加熱後湧出地表，呈強酸性。溫泉街中心有一條溫泉川，沿岸設步道供遊客散步。晚上，街道上的燈光照著泉源與沿途的樹木，呈現出夢幻的意境，漫步其中彷彿穿越到了古時純樸的日本。


 

岩層源泉

川湯溫泉街的溫泉設施包括岩盤平台，讓遊客譨購近距離接觸溫泉。溫泉水直接從岩層湧出，強酸性溫泉水能去除皮膚表層的老廢角質。這裡不只提供泡湯服務，也展現出北海道冬季特殊的景觀與溫泉文化，兼具自然和人文的觀光價值。想要到擁有摩周湖、屈斜路湖、硫磺山和川湯溫泉的弟子屈町觀光的話，可以飛到釧路機場、女滿別機場和中標港機場，再換乘JR北海道的釧網本線，到摩周站下車。但是最方便的還是開車自駕！如果你想來一趟別緻的北海道之旅，可以參考更多官方網站的資訊，當地也有多家CP值很高的溫泉旅館！




弟子屈町官方觀光網站

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