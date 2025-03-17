一次偶然的社群媒體瀏覽，使許多日本網友停留在一張照片前：六個精緻的白色小動物和菓子，栩栩如生得讓人難以相信是食物。「白色生物」練切是由三宅正晃這位日本和菓子職人所打造。身為栃木縣真岡市「御菓子司 紅谷三宅」的第二代掌舵人，這位一級菓子製造技能士用他的雙手創造出令人驚嘆的藝術品。三宅正晃獲獎無數——日本菓子協會最優秀技術會長獎、全日本和菓子品評會最高技術獎等。他的作品不僅在日本受到讚賞，獨特的動物和菓子風格也在國際舞台上獲得高度評價。

白色生物們練切禮盒

紅谷三宅的練切製作過程展現了日本傳統工藝精神。店家選用群馬產山藥和北海道十勝小豆為基底材料。製作過程中，職人依據當天溫度和濕度調整配方，完成一批產品需時2～3天。雖然這種小量生產模式限制了大規模複製的可能，但每一個練切都因此而成為獨特的藝術品。「白色生物們」禮盒的生物造型包含柴犬、貓、羊、鴨、倉鼠和海豹，是不是非常可愛呢？







幸福海豹五兄弟練切禮盒

「幸福海豹五兄弟」禮盒包含五隻海豹造型的練切，其中一隻為黑芝麻口味。這些練切以白色為主調，造型細緻。不只如此，由三宅正晃所製作的練切更打破傳統和菓子的框架。這些練切質地綿密，入口即化不留餘味，可搭配茶、咖啡、日本酒或雞尾酒。令人感動的是，店主在十年前開始銷售這類練切時，月銷量僅20個，現已成為當地知名特產。除了店面銷售，店家也在網路上提供冷凍配送服務，可在旅遊結束後將這份日本手工藝帶回家喔！



御菓子司 紅谷三宅

地址：栃木県真岡市並木町2-20-15

交通：JR宇都宮線石橋站轉乘往真岡營業所的公車，在真岡中學前站下車徒步2分鐘

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