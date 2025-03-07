羊之丘展望台的地理位置並不在札幌市中心，而是距離市區30分鐘車程的丘陵地帶，那兒有一片廣闊的草原、徐徐的微風，自由漫步的羊群與人群，以及代表北海道拓荒精神象徵的－克拉克博士銅像。







看見北海道的另一種高度與深度

在札幌，展望台的選擇很多。你可以前往JR塔展望室T38或札幌電視塔，俯瞰札幌市區的整齊街道，在大倉山跳台競技場眺望壯闊市景與郊山風光，或者到藻岩山山頂展望台欣賞迷人的璀璨夜景，然而每當提及羊之丘展望台，總能感受它的不同。

羊之丘展望台的視野不只是放眼札幌，而是站在北海道的農業歷史軸線之上，展望這片北國大地的過去、現在與未來。



羊之丘展望台

札幌南方的緩坡丘陵，與札幌巨蛋遙望的羊之丘展望台，保留了開闊草原、樹林、木屋建築與北海道的放牧生活風貌，不同於市區高樓的展望空間，繞個兩圈就無處可去，從停車場入口處，就能一目了然看見克拉克博士銅像、札幌雪祭博物館、奧地利館（紀念品店鋪）、冰淇淋店鋪、布蘭帕奇(白華林)教堂，以及冬季的雪地活動區。









在冬季時客造訪，羊之丘展望台是一片夢幻的銀白世界，而展望台前的大片草原，則成為被白雪覆蓋的大型雪地公園，免費提供各式各樣的雪地玩法與活動體驗，好比說雪胎滑梯、雪地健行、雪地自行車、親手製作雪人或是參觀雪屋，是另一種近距離接觸雪地，感受雪地的期間限定園區唷。



有意義的展望台

提到羊之丘展望台，就不得不到 「克拉克博士銅像」（William S. Clark）前致意。這位美國教育家曾在北海道推廣農業技術，被譽為北海道開拓之父，所留下著名的話：「Boys, be ambitious!」（少年們，志存高遠！），更成為了羊之丘展望台的核心標誌。許多旅人會學著博士銅像姿勢拍照，左手稍息、右手高舉，指向遠處，一同並肩看向遼闊的遠方，並默默在心中回應他所說過的話，光是幾秒鐘的共鳴，也已讓我心中滿是澎湃。





羊小屋

本想欣賞羊群在雪地漫步的畫面，可惜時間錯估，羊群都躲在牠們的羊小屋取暖吃草，但也別灰心，羊小屋有設計玻璃，可以從窗外看見牠們。我在拍照的時候，就有一、兩隻眼直直盯著我看，嘴巴還嚼著草，羊群可能心想：又一個胸懷大志的人類來看我們了。



成吉思汗烤肉餐廳

羊之丘奧地利館連接著羊之丘休閒餐廳，供應羊肉與鹿肉的成吉思汗烤肉吃法。

所謂的北海道成吉思汗烤肉，是以蔬菜做基底，如南瓜、洋蔥、青椒、豆芽菜和高麗菜等食材，先行簡單拌炒，再把肉類攤開平鋪在蔬菜上方，利用烤盤熱氣循環，同時將上層肉品以不直接接觸烤盤方式烤熟，又能把底層蔬菜烘熟，大概等五分鐘就能品嚐了。

餐廳供應的羊肉並非來自羊小屋的羊群（笑，沒有那麼殘忍啦！），而是採用澳洲或美國進口小羔羊，沒有成羊的羊騷味，讓不吃羊肉的我也是能接受的，另外我們也點了鹿肉，這裡的鹿肉是有醃漬過的，我覺得肉質厚實又好吃，像是結實豬肉和雞肉的綜合體，鹿肉很推薦唷！





胸懷大志的誓言

這次其實是我二訪羊之丘展望台，2018年造訪時，我有留下一張「胸懷大志的誓言」，想要送給10年後的自己，這次因為旅行途中有點空檔，專程再訪，也看看自己許下的誓言達成了多少。

留下「胸懷大志的誓言」，這是一個羊之丘展望台的特殊項目，有點類似時空膠囊的概念。先購買一張空白誓言，寫下你的誓言、夢想或希望，並依照三個步驟：完成誓言、敲鐘、投入克拉克博士銅像底座的投遞口，這張記註你的姓名與許願日期的誓言，將會一直保留在羊之丘展望台，直到未來某一天你回來尋找他。

羊之丘展望台迄今保管的誓言已經超過10萬張，每一天都有信守誓言的人，專程回來看看自己先前許下的心願，是不是都完成了。據說，因為有克拉克博士的加持，大部分人寫下的心願都能在期限內達成，許多人都是滿懷感激和成就的前來領取誓言，工作人員也提到，考量誓言內容的隱密性，不只是誓言收藏櫃常年上鎖，本人前來查看時，也會詳細確認姓名、歲數與許願日期，全程嚴謹，相當具有儀式感。





北海道式的牧羊日常

「真正代表札幌的，不是那些高樓大廈或整齊劃一的商業街區，而是農業和畜牧文化。」與北海道民的訪談過程，總能感受到這個信念。

北海道的發展歷史與日本本州不同，這裡曾是北海道原住民愛努族的居住地與狩獵地，後來才在明治時期被日本政府開發成農業地區，北海道的農業技術是日本最先進的，所產出的乳製品、馬鈴薯、小麥、玉米等都供應全日本，而羊之丘保留至今的牧羊文化與生活態度，則能看見北海道民最核心的開拓精神。







大部分的旅人來到札幌，都是快速穿梭於景點之間，急著打卡、拍照、趕行程。然而，如果你願意在羊之丘展望台多待上一會兒，靜靜地看著羊群走動，你會發現原來把步調緩慢，與共存的從容與適應力，也跟著來了。「我們不需要搶快啊，因為這片土地夠大，時間夠長，我們有足夠的空間來生活。」他們說得如此豪氣豪語，果然是滿懷開拓精神的北海道民啊。

