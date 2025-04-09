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日本入境快速通關開放了！操作步驟、適用航廈一次看。

日本旅遊 快速通關 日本入境 日本 more
2025-04-09 21:41:00 文字：記者 蕭芷琳 圖片：MOJchannel
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

操作步驟、通關時間一次看！隨著「日本入境快速通關」即日起正式開放，台灣的旅客們不但能更快入境，還有新增「免稅 QR code」功能，讓自由行的朋友可以更加便利；目前羽田、成田、關西三大國際機場已率先全面導入相關設備，預計將掀起新一波赴日自由行熱潮。
▲操作步驟、通關時間一次看！隨著「日本入境快速通關」即日起正式開放 / MOJchannel提供、WalkerLand窩客島整理
▲操作步驟、通關時間一次看！隨著「日本入境快速通關」即日起正式開放 / MOJchannel提供、WalkerLand窩客島整理

赴日旅遊的台灣旅客要注意了！日本政府即日起，正式啟用「Visit Japan Web」線上快速通關系統，並將台灣列為首波優先適用對象。新制不僅大幅縮短機場通關等待時間，更結合人臉識別、指紋掃描與線上預填資訊，實現真正的一站式入境。

▲日本政府即日起，正式啟用「Visit Japan Web」線上快速通關系統 / MOJchannel提供、WalkerLand窩客島整理



這項「快速通關」制度，是由日本出入境在留管理廳，與財務省海關聯合推動的數位化升級措施。旅客只需在出發前透過 Visit Japan Web 系統輸入個人與行程資訊，抵達機場後便可透過「共同自助通關機」進行自助報到。掃描 QR code、護照、人臉與指紋後，系統即完成入境及海關兩大流程整合。
▲日本入境快速通關制度，是由日本出入境在留管理廳，與財務省海關聯合推動的數位化升級措施 / MOJchannel提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本入境快速通關制度，是由日本出入境在留管理廳，與財務省海關聯合推動的數位化升級措施 / MOJchannel提供、WalkerLand窩客島整理

實際操作上，只需依循五個簡單步驟，即可完成申請程序。首先，前往 Visit Japan Web 官網註冊帳號，設定密碼並完成驗證後登入系統；接著輸入護照、出生日期、性別等個人基本資料，若有同行者也可一併新增並綁定資料。第三步，建立旅遊行程，包括預定抵日時程、航班編號與住宿資訊。
▲日本入境快速通關只需依循五個簡單步驟，即可完成申請程序 / MOJchannel提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本入境快速通關只需依循五個簡單步驟，即可完成申請程序 / MOJchannel提供、WalkerLand窩客島整理

第四步，填寫電子入境卡與海關申報單，系統將生成 QR code；最後，於出發前儲存並備份妥當，抵達日本後即可在機場透過「共同自助通關機」完成所有手續。除了入境外，新系統還新增「免稅 QR code」功能。旅客可於 Visit Japan Web 中取得專用條碼，無需翻找護照。但目前支援的商家有限，不過未來有望擴大推廣。
▲填寫好 Visit Japan Web，即可在抵達日本後，使用 QR code 快速通關 / MOJchannel提供、WalkerLand窩客島整理
▲填寫好 Visit Japan Web，即可在抵達日本後，使用 QR code 快速通關 / MOJchannel提供、WalkerLand窩客島整理

對想在櫻花國度輕鬆展開旅程的台灣遊客而言，這項制度無疑是福音。官方建議至少在出發前六小時完成資料登錄，以免因網路延遲或資訊錯誤而影響通關順利。科技讓旅行更加從容，當一場說走就走的旅程，從機場通關開始變得簡單，日本此舉不僅再度拉近兩地人心，也為全球旅遊數位化開啟新的里程碑。
▲出發日本旅遊，建議至少在出發前六小時完成 Visit Japan Web資料登錄 / MOJchannel提供、WalkerLand窩客島整理
▲出發日本旅遊，建議至少在出發前六小時完成 Visit Japan Web資料登錄 / MOJchannel提供、WalkerLand窩客島整理

日本旅遊 入境快速通關 機場營運時間

適用航廈：關西機場 第1航廈、第2航廈、羽田機場 第2航廈、第3航廈（4/11啟用）、成田機場 第3航廈

入境日本快速通關後 來日本東京景點逛逛

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