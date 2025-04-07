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吉卜力造型展 東京登場！神隱少女、霍爾的移動城堡完美還原，等了22年終於來了。

吉卜力立體造型展 吉卜力 東京展覽 東京景點 more
2025-04-07 22:53:00 文字：記者 蕭芷琳 圖片：ジブリの立体造型物展
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

東京景點「吉卜力立體造型物展」事隔22年，終於回到東京了！本次活動重現「神隱少女」、「霍爾的移動城堡」、「龍貓」、「紅豬」等經典動畫場景，以立體造型做設計，預計將再度掀起影迷朝聖熱潮。同時，這也是展覽距離2003年首度登場已相隔 22 年，歷經多次海外巡迴後，終於回到東京舉行，現在就趕緊來看看吧。
▲東京景點「吉卜力立體造型物展」重現神隱少女、霍爾的移動城堡經典場景 / ジブリの立体造型物展提供、WalkerLand窩客島整理
▲東京景點「吉卜力立體造型物展」重現神隱少女、霍爾的移動城堡經典場景 / ジブリの立体造型物展提供、WalkerLand窩客島整理
▲東京景點「吉卜力立體造型物展」相隔 22 年，歷經多次海外巡迴後，終於回到東京舉行 / ジブリの立体造型物展提供、WalkerLand窩客島整理
▲東京景點「吉卜力立體造型物展」相隔 22 年，歷經多次海外巡迴後，終於回到東京舉行 / ジブリの立体造型物展提供、WalkerLand窩客島整理



等了22年終於來了！風靡全球的日本動畫工作室「吉卜力 (Studio Ghibli)」即將於 5/27 起，在東京天王洲的寺田倉庫 B&C HALL／E HALL，正式舉辦「吉卜力立體造型物展」，邀請觀眾近距離感受吉卜力作品中細膩豐富的世界觀。
▲等了22年終於來了！風靡全球的日本動畫「吉卜力立體造型物展」即將於 5/27 登場 / ジブリの立体造型物展提供、WalkerLand窩客島整理
▲等了22年終於來了！風靡全球的日本動畫「吉卜力立體造型物展」即將於 5/27 登場 / ジブリの立体造型物展提供、WalkerLand窩客島整理

活動將自 5/27 起展至 9/23 登場，票券採日期時段預約制，即日起於 Lawson Ticket 與日テレゼロチケ同步開賣。除了基本門票（成人1,900日圓、中高生1,600日圓、小學生1,200日圓），也推出包含熱門「火腿拉麵」特典的票種、與三鷹之森吉卜力美術館的套票，以及附觀展券的飯店住宿方案，讓影迷能以多元方式感受吉卜力的魅力。
▲日本景點「吉卜力立體造型物展」期間還有熱門「火腿拉麵」特典的票種 / ジブリの立体造型物展提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本景點「吉卜力立體造型物展」期間還有熱門「火腿拉麵」特典的票種 / ジブリの立体造型物展提供、WalkerLand窩客島整理

本次展覽最大亮點之一，是重現電影「紅豬」中登場的飛行艇「薩沃亞 S-21」。由特效專家伊原弘帶領團隊打造，基於「如果這台飛機真的存在」為構想進行製作，飛行艇尺寸與細節都極具真實感，在展場寺田倉庫的運河景致襯托下，彷彿正準備翱翔天際。
▲日本景點「吉卜力立體造型物展」重現電影「紅豬」中登場的飛行艇「薩沃亞 S-21」 / ジブリの立体造型物展提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本景點「吉卜力立體造型物展」重現電影「紅豬」中登場的飛行艇「薩沃亞 S-21」 / ジブリの立体造型物展提供、WalkerLand窩客島整理

現場更首度放映，由宮﨑駿導演於 2002 年為三鷹之森吉卜力美術館製作的短片動畫「幻想的飛行機械們」，時長約 6 分鐘，展現人類對天空的憧憬與創造精神。同時，展覽也重現多個吉卜力經典場面，包括「平成貍合戰」、「魔法公主」、「心之谷」等；觀眾不只能重溫熟悉畫面，更能透過實體呈現體會動畫中的細節與情感。
▲日本景點「吉卜力立體造型物展」展出多部作品的海外版本電影海報 / ジブリの立体造型物展提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本景點「吉卜力立體造型物展」展出多部作品的海外版本電影海報 / ジブリの立体造型物展提供、WalkerLand窩客島整理


吉卜力動畫不僅是影像作品，更是一段段陪伴成長的記憶。此次重返東京的「吉卜力立體造型物展」，從實體造景到影音互動，全方位還原動畫中的奇幻場景，讓觀者彷彿置身其境。如果大家春夏之際準備法到日本，不如親臨現場，走進宮崎駿筆下的夢境世界。
▲此次重返東京的「吉卜力立體造型物展」，從實體造景到影音互動，全方位還原動畫中的奇幻場景 / ジブリの立体造型物展提供、WalkerLand窩客島整理
▲此次重返東京的「吉卜力立體造型物展」，從實體造景到影音互動，全方位還原動畫中的奇幻場景 / ジブリの立体造型物展提供、WalkerLand窩客島整理
 

東京景點 吉卜力立體造型展 ジブリの立体造型物展

地址：天王洲・寺田倉庫 B&C HALL／E HALL 東京都品川区東品川2-1-3
展覽期間：5/27 至 9/23
營業時間：9：30 - 20：00（19：00為最後入場時間）；5/27 營業時間為15：00～20：00
門票費用：成人1,900日圓、國、高中生1,600日圓、小學生1,200日圓

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