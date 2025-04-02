準備去東京的朋友看這！「名偵探柯南 x 東京晴空塔」將於 4/15 首次登場，本次和即將上映的劇場版「名偵探柯南：獨眼的殘像」合作，舉辦「煌きの青天塔（閃耀的青空塔）」活動；期間不僅打造各種聯名周邊，更加碼七大打卡熱點，將柯南的推理世界，與壯麗的東京景色完美結合，讓粉絲們沉浸於柯南的世界裡。



▲準備去東京的朋友看這！「名偵探柯南 x 東京晴空塔」將於 4/15 首次登場 / 東京晴空塔提供、WalkerLand窩客島整理



▲東京景點「名偵探柯南 x 東京晴空塔」期間不僅打造各種聯名周邊，更加碼七大打卡熱點 / 東京晴空塔提供、WalkerLand窩客島整理

名偵探柯南 x 東京晴空塔

「名偵探柯南 x 東京晴空塔」活動期間自 4/15 登場，至 7/14 前都有展出。地點涵蓋東京晴空塔天望回廊與天望甲板，持有展望台門票的遊客可自由參與。現場除了展覽裝飾、互動式體驗，還設有限定攝影區及「SKYTREE ROUND THEATER®」特別影像播放，帶領粉絲親臨柯南的世界。▲東京景點「名偵探柯南 x 東京晴空塔」拍照打卡點：天望回廊 / 東京晴空塔提供、WalkerLand窩客島整理▲東京景點「名偵探柯南 x 東京晴空塔」拍照打卡點：天望回廊 / 東京晴空塔提供、WalkerLand窩客島整理最受矚目的打卡景點莫過於天望回廊的「等身大角色立牌區」，柯南、毛利蘭、怪盜基德等人氣角色齊聚，讓粉絲能與心愛角色零距離合影。緊接著，「事件現場裝飾區」重現劇場版的經典場景，讓人彷彿身處於案件現場，等待柯南解開謎團。▲東京景點「名偵探柯南 x 東京晴空塔」拍照打卡點：天望回廊 / 東京晴空塔提供、WalkerLand窩客島整理▲東京景點「名偵探柯南 x 東京晴空塔」拍照打卡點：電梯裝置/ 東京晴空塔提供、WalkerLand窩客島整理此外，「神秘剪影投影區」透過光影投射出黑衣組織成員的身影，增添一絲懸疑氣息，讓參觀者體驗置身推理劇情的緊張感。來到天望甲板，粉絲千萬不能錯過「名偵探柯南特別燈光秀」，晴空塔將於特定日子點亮代表角色的主題燈光，像是柯南的藍色、怪盜基德的白色等，營造出極具氛圍的視覺饗宴。▲東京晴空塔「名偵探柯南特別燈光秀」粉絲千萬不能錯過 / 東京晴空塔提供、WalkerLand窩客島整理而「限定展覽展示區」則以官方精選插畫與動畫場景裝飾，讓影迷重溫柯南的經典時刻。「劇場版電影預告區」則播放最新劇場版「名偵探柯南：獨眼的殘像」預告，讓影迷搶先感受電影的懸疑氛圍。最後，「特製打卡框區」設置多款以柯南為主題的拍照框，讓粉絲能輕鬆拍出專屬於自己的推理場景照，留下獨特回憶。▲東京景點「名偵探柯南 x 東京晴空塔」拍照打卡點：天望回廊 / 東京晴空塔提供、WalkerLand窩客島整理除了精彩的展覽與打卡點，活動期間還推出一系列限定周邊與主題美食。晴空塔345樓「SKYTREE SHOP」與1樓「SKYTREE SPACE」將販售聯名商品，包括角色壓克力立牌、亮片徽章、造型飛行標籤等，還有實用的馬克杯、托特包等日常用品。▲東京景點「名偵探柯南 x 東京晴空塔」聯名商品一覽表 / 東京晴空塔提供、WalkerLand窩客島整理▲東京景點「名偵探柯南 x 東京晴空塔」聯名商品一覽表 / 東京晴空塔提供、WalkerLand窩客島整理美食部分，晴空塔340樓「SKYTREE CAFE」特別推出柯南主題限定餐點，滿足粉絲的味蕾。最具話題性的「江戶川柯南特製聖代」，由香濃巧克力蛋糕、香草冰淇淋與蓬鬆海綿蛋糕層層堆疊，搭配水果與綿密鮮奶油，口感層次豐富。▲東京景點「名偵探柯南 x 東京晴空塔」江戶川柯南特製聖代 / 東京晴空塔提供、WalkerLand窩客島整理再來是以中部地方名物「五平餅」為靈感的「大和警官風味套餐」，特別加入長野風味的「御燒」餡料，搭配濃郁咖哩與新鮮沙拉，提供滿滿的飽足感。此外，還有以主要角色設計的特調飲品，如毛利蘭的「白草莓蘇打」、灰原哀的「濃郁葡萄蘇打」、安室透的「鮮橙果汁」，每杯飲品還附上專屬角色吸管吊飾，兼具視覺與美味。▲東京景點「名偵探柯南 x 東京晴空塔」大和警官風味套餐 / 東京晴空塔提供、WalkerLand窩客島整理這次的「名偵探柯南 x 東京晴空塔」聯名活動，無論是場景還原、限定商品還是主題美食，都是粉絲不容錯過的必訪盛事。結合推理與景觀的雙重體驗，讓晴空塔搖身一變成為柯南迷的朝聖地。身為柯南的忠實粉絲，現在就快來東京晴空塔，親身踏入名偵探的世界吧。▲隨著劇場版登場，東京景點「名偵探柯南 x 東京晴空塔」也將揭開序幕 / 東京晴空塔提供、WalkerLand窩客島整理▲東京景點「名偵探柯南 x 東京晴空塔」是個結合推理與景觀的雙重體驗 / 東京晴空塔提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：4/15 ~ 7/14

活動地點：東京晴空塔天望甲板、天望回廊（需購票入場）

東京不只名偵探柯南 還有超多吉伊卡哇

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