韓國自由行推薦、韓國便宜機票、釜山首爾自由行優惠等關鍵搜尋近期持續飆升，顯示台灣旅客對韓國旅遊熱度不減反增。從首爾的韓系美妝購物，到釜山的濱海風光與濟州島的韓劇取景地，每個城市都有吸引人深入探索的魅力。加上近期機票促銷不斷、航線選擇多元，讓韓國成為短程出國的高CP值首選。



▲ / 易遊網提供、WalkerLand窩客島整理



根據韓國觀光公社統計，台灣目前已是韓國第3大觀光客源國，2024年台灣赴韓人數更創下歷史新高，旅韓人數成長動能強勁。這股熱潮同樣反映在票務平台數據中，在易遊網公布的第一季銷售資料中顯示，韓國機票銷量已比去年同期成長1.7倍，其中首爾與釜山的銷售表現幾乎追上東京與大阪，顯示韓國旅遊已成為台灣民眾海外行程的主要選擇之一。



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同時，台灣飛往韓國的直飛航點越來越多，除了首爾與釜山等熱門城市，濟州、大邱、清州等地也陸續開航，旅遊選擇更加豐富彈性。在票價方面，首爾機票價格對比2023年下滑約10％，幾乎回到疫情前的價格區間，對想省預算的自由行旅客而言格外具吸引力；而釜山則因熱度攀升，票價平均上漲約15％，但仍保有高CP值的優勢。▲ / 易遊網提供、WalkerLand窩客島整理因此為了搶攻韓國春夏旅遊買氣，易遊網推出「韓春花漾行」主題活動，集結釜山航空、德威航空、韓亞航空、大韓航空、中華航空與真航空等六大航空公司，祭出韓國航線機加酒最低79折起的限時優惠。其中最受矚目的方案為釜山航空推出的「釜山5天4夜機加酒自由行」，兩人同行每人含稅最低只要8,888元起，輕鬆享受濱海城市的迷人魅力。除了超值組合價格，活動還加碼贈送釜山、大邱指定折扣碼，單筆最高再折800元，兩人以上成行還能再拿韓國票券折扣碼500元，讓旅費再省一筆。▲ / 易遊網提供、WalkerLand窩客島整理想搶最低票價的旅客，也不能錯過德威航空推出的全航線限時八折優惠，飛大邱來回含稅最低只要3,347元起，幾乎與台灣高鐵北高來回票價相當。真航空則針對首爾、釜山、大邱提供最低79折起優惠，其中飛釜山來回含稅僅需4,588元起。近期因韓劇《苦盡柑來遇見你》熱播，濟州島再度引發話題，易斯達航空推出飛濟州島來回含稅票價6,148元起，吸引想體驗韓劇浪漫場景的旅人朝聖。如果偏好搭乘傳統航空，也有韓亞、大韓、華航、長榮等多家選擇，推出限時優惠票價。例如大韓航空飛首爾來回含稅7,435元起，飛釜山8,277元起；中華航空首爾來回含稅則為8,234元起，讓高品質旅程也能兼顧預算考量。讓不論是想規劃三天兩夜的快閃旅行，還是五天四夜的深度行程，搭配限時機加酒優惠，讓旅客輕鬆用萬元有找的價格玩遍韓國。▲ / 易遊網提供、WalkerLand窩客島整理

易遊網韓國機票與機加酒優惠總整理

釜山航空｜釜山5天4夜機加酒自由行

・兩人同行每人含稅只要8,888元起

・含來回機票＋四晚飯店住宿

・適合輕鬆漫遊濱海城市釜山



德威航空｜全航線限時8折起

・大邱來回含稅最低只要3,347元起

・CP值直逼高鐵北高來回票價



真航空｜首爾、釜山、大邱最低79折起

・釜山來回含稅只要4,588元起



易斯達航空｜濟州島旅遊熱點推薦

・濟州島來回含稅票價只要6,148元起

・適合追韓劇取景地自由行旅客



大韓航空｜高品質傳統航空優惠

・首爾來回含稅7,435元起

・釜山來回含稅8,277元起



中華航空｜首爾航線限時優惠

・首爾來回含稅8,234元起



加碼優惠活動（易遊網限定）

・釜山、大邱航線使用指定折扣碼，單筆最高再折800元

・兩人以上同行加碼贈送韓國指定票券折價碼500元





去韓國玩什麼才能讓人覺得不虛此行