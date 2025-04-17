這次來到大邱的安之郎大腸小腸一帶，

這裡的美食巷弄是許多當地人與遊客推薦的「大腸天堂」。

走進這條充滿韓國風味的小巷，香氣撲鼻，讓人難以抗拒。

這裡的每一家餐廳都有自己的特色，尤其適合喜愛燒烤和內臟料理的朋友。

而且，這裡許多餐廳都提供QR多國語言菜單，

讓外國遊客可以無障礙點餐。

現在就一起來看看這些不可錯過的美味餐廳吧！

1. 安之郎庭 | Anjirang Madang | 安之郎庭

安之郎庭位於安之郎巷的中心地帶，是一家人氣極高的餐廳，

專門提供大腸和小腸料理。這裡的內部裝潢帶有傳統的韓式風格，

環境乾淨舒適，是當地居民經常光顧的地方。



推薦料理：炭烤大腸與辣炒小腸

炭烤大腸擁有酥脆的外皮與豐富的油脂，讓人吃了不禁滿足；

而辣炒小腸則是帶有香辣口感，搭配韓式醬料一起食用更具風味。

整個用餐過程，無論是香氣還是口感，都讓人欲罷不能。

餐廳資訊

• 地址：大邱南區大明路36巷9

• 營業時間：週二至週五 10:00-22:00；週六、日 10:00-23:00；週一休息

• 停車：無

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2. 尋找大腸的人們 | People Looking for Gopchang | 곱창을찾는사람들

尋找大腸的人們的名字相當有趣，讓人忍不住想進去一探究竟。

這家店主打大腸和小腸，無論是朋友聚餐還是家庭聚會，

都是不錯的選擇。餐廳內部布置溫馨，給人一種親切感。



推薦料理：經典大腸拼盤

這裡的大腸拼盤包含多種部位，每一種都烤得外脆內嫩，帶有淡淡的炭烤香氣。

尤其推薦搭配韓國燒酒一起享用，更能突顯大腸的香氣與獨特口感。

整個拼盤的份量非常足夠，適合多人共享。

餐廳資訊

• 地址：大邱南區大明路36巷13

• 營業時間：12:00-24:00，每月1、3個星期日休息

• 停車：無

• Google 地圖



3. 哇吧小腸 | Waba Makchang | 와바막창

哇吧小腸是安之郎巷的另一家人氣餐廳，無論是當地人還是遊客，

都喜歡來這裡享受大腸的美味。

這家店的營業時間較晚，是夜貓子們的好去處。



推薦料理：辣味烤小腸

這道辣味烤小腸帶有濃郁的香辣口感，外皮酥脆，內部卻非常軟嫩。

店家特製的辣醬搭配小腸，味道層次豐富，

非常適合搭配冰涼的啤酒一起享用，讓人吃得盡興。





餐廳資訊

• 地址：大邱南區大明路36巷7

• 營業時間：14:00-01:00，每月1、3個星期日休息

• 停車：無

• Google 地圖



4. 茶道大腸 | Dado Gopchang | 다도곱창

茶道大腸這家店的特色除了美味的大腸和小腸料理外，

還提供「懷舊小零食」的服務。每張桌子都會附上一份懷舊的小零食和蛋蒸，

讓用餐增添了一份懷舊氛圍，非常受顧客歡迎。



推薦料理：經典烤大腸與蛋蒸

這裡的大腸烤得香氣四溢，內部多汁，搭配著蛋蒸一起食用更是美味。

蛋蒸入口即化，配上大腸的嚼勁，口感非常豐富。

這樣的搭配讓人不僅滿足於美味，也在懷舊氣氛中感到溫暖。





餐廳資訊

• 地址：大邱南區大明路36巷6

• 營業時間：11:30-02:00

• 停車：無

• Google 地圖



5. 陜川大腸 | Hapcheon Gopchang | 합천곱창

陜川大腸是一家以多樣化大腸料理聞名的餐廳，這裡提供的菜品種類豐富，

特別是對於大腸愛好者而言，簡直是天堂。

這家餐廳的用餐環境寬敞，是大群人聚會的理想場所。



推薦料理：招牌燒烤大腸與炒泡菜

燒烤大腸外脆內嫩，搭配炒泡菜一起食用風味絕佳。炒泡菜酸甜適中，

解膩效果佳，搭配大腸讓整個用餐體驗更加豐富。

如果你喜愛韓式泡菜的獨特風味，一定不能錯過這樣的搭配！

餐廳資訊

• 地址：大邱南區大明路176

• 營業時間：12:00-02:00，每月1、3個星期日休息

• 停車：無

• Google 地圖

安之郎大腸小腸巷的這幾家餐廳都各具特色，從懷舊風格到獨特的料理搭配，

每一口都是大邱的風味體驗。這裡的餐廳也都貼心地提供了QR多國語言菜單，

讓外國遊客能夠輕鬆享受點餐的樂趣。來大邱的朋友們，

別忘了來這裡享受一場大腸美食之旅！

Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

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