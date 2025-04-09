在2025韓國南部觀光年的熱潮下，旅遊熱點再次聚焦南韓。五福旅遊與韓國觀光公社聯手打造全新韓國行程，透過「千人遊韓國」與「悠遊韓國」系列活動，讓台灣旅客不僅能深度探索韓國，更能享受無購物壓力的輕鬆旅程。這波旅遊規劃以貼近台灣旅客喜好的方式進行設計，最大亮點為將於五月登場的2025 Powerful大邱慶典，更加碼推出專屬於台灣旅客的韓服大遊行體驗，打造難忘的文化參與感。



▲五福旅遊與韓國觀光公社聯手打造全新韓國行程，透過「千人遊韓國」與「悠遊韓國」系列活動 / 五福旅遊提供、WalkerLand窩客島整理



今年的韓國南部觀光年鎖定釜山、大邱、光州、慶尚南北道、全羅南道、蔚山等城市推廣觀光，五福旅遊也針對這些城市量身打造特色行程，讓旅客走進韓國各地節慶與在地生活文化。其中大邱將於五月十日至十一日舉行的年度盛會，為全韓規模最大的遊行慶典，不僅有熱鬧非凡的街頭音樂與表演活動，還有融合傳統與現代的文化展演與美食市集，讓每位參與者都能沉浸在韓國豐富的城市魅力與活力氛圍中。



▲今年的韓國南部觀光年鎖定釜山、大邱、光州、慶尚南北道、全羅南道、蔚山等城市推廣觀光 / 五福旅遊提供、WalkerLand窩客島整理

五福旅遊指出，台灣旅客對韓國團體旅遊普遍仍存有「一定會進購物站」的刻板印象，因此此次特別與韓國觀光公社共同申請「優秀商品」認證，強調無購物、無壓力的高品質行程。在住宿方面也全面升級，不僅有全程入住五星級飯店的璀璨福星首爾五日行程，還有多款選擇高CP值又交通便利的商務旅館，讓旅客能根據不同預算與旅遊風格自由選擇。而旅遊體驗的另一大重點──美食，也被納入規劃重點。五福旅遊表示，「悠遊韓國」系列共有六款行程，其中三款保證全程不進購物站，所有團餐皆嚴選韓國觀光公社認證的「美食100選」與「33種在地風味」，從經典韓式燒肉、部隊鍋到韓國鄉村料理，讓旅客真正吃到在地人的日常味道。▲五福旅遊表示，「悠遊韓國」系列共有六款行程，其中三款保證全程不進購物站/ 五福旅遊提供、WalkerLand窩客島整理搭配行程推出的「韓潮魅力月」三重優惠活動也在四月正式登場，從四月一日至二十四日期間內，只要報名並付訂任一韓國團體行程，就能立刻享有每人一千元折扣、加贈旅行盥洗組，下單還有機會抽中價值高達二十九萬韓元的高級保養品組合。此次優惠涵蓋端午連假、暑假、中秋與雙十連假等熱門檔期，旅客可趁勢規劃假期行程，以超值價格享受五星服務。韓國南部的城市風景、節慶活動與豐富美食，再加上五福旅遊與韓國觀光公社的深度合作，讓今年的韓國之旅不再只是購物和拍照，而是一段真正體驗韓國文化的生活旅程。喜愛韓國、熱愛旅遊的民眾不妨把握機會，用更優惠的方式打開全新的韓國南部旅遊篇章。▲「韓潮魅力月」三重優惠活動也在四月正式登場，從四月一日至二十四日期間內，只要報名並付訂任一韓國團體行程，就能立刻享有每人一千元折扣 / 五福旅遊提供、WalkerLand窩客島整理





2025韓國南部觀光年

活動時間：全年推廣（重點慶典為5月）

主打城市：釜山、大邱、光州、蔚山、浦項、全羅南道、慶尚南北道

2025 Powerful大邱慶典

活動時間：5月10日～5月11日

亮點內容：全韓最大規模遊行、街頭表演、音樂舞蹈、美食市集

台灣旅客限定加碼：免費參加「韓服大遊行」

悠遊韓國 系列行程

主打無購物站、舒適無壓力的高品質旅遊

行程認證：多項獲得韓國觀光公社「優秀商品」標章

住宿規格：五星飯店或高CP值商務旅館

餐食亮點：韓國觀光公社「美食100選」、「33種韓國當地美食」

韓潮魅力月 三重優惠活動

活動時間：4月1日～4月24日

優惠內容：

1、每人報名韓國團體行程折價1,000元

2、下單即贈旅行盥洗組

3、抽獎機會：價值29萬韓元高級保養品面霜組

適用時段：端午連假、暑假、中秋、雙十連假等熱門假期



更多活動內容：https://event.lifetour.com.tw/ImagineyourKorea?id=3e258152-6d12-481b-b042-f1e01a12484b







▲韓潮魅力月 三重優惠活動 / AI生成、WalkerLand窩客島整理