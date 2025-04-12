當韓劇變成旅遊指南，台灣人飛韓國的腳步也越來越快！從水原的禹英禑，到濟州的浪漫場景、釜山的港邊風光，追劇追到直接規劃一趟韓國踩點之旅，已經是現在最流行的玩法。韓國觀光公社看準這股風潮，預計2025年突破158萬台灣旅客前往韓國，同步啟動「K-FANS計畫」與「韓國南部觀光年」，並預告高雄與台北即將登場的觀光展與公演觀光日，結合主題式行銷與地方景點資源，打造專屬台灣人的韓國旅遊體驗。



▲韓國旅遊新玩法！韓劇景點爆紅濟州島首推，再領千元訪韓補助金 / WalkerLand窩客島整理提供



▲韓國觀光公社推出「韓國南部觀光年」主打釜山、慶尚南北道等南部景點 / WalkerLand窩客島整理提供

2025韓國旅遊亮點

今年開始，從高雄也能直飛濟州島，省下轉機時間，直接開啟療癒度假行程。尤其是Netflix熱播《苦盡柑來遇見你》播出後，濟州島的自然風光再度圈粉無數。而「韓國南部觀光年」串連釜山、慶尚南北道等韓國南部景點，一趟旅程就能從都市玩到海邊、從老街吃到市場。再加上主打韓食、K-style體驗的特色行程，無論是第一次去韓國，還是想換個玩法，都能找到新樂趣。▲韓國旅遊主打韓食、K-style體驗的特色行程，都能找到新樂趣 / WalkerLand窩客島整理提供▲出國玩到韓國體拍出各種韓風美照 / WalkerLand窩客島整理提供如果你是熱愛韓流的鐵粉，現在還能加入「K-FANS」計畫，不只能獲得訪韓補助，還有機會搶先體驗最新韓國行程、參加專屬活動。5月底高雄有韓國文化觀光展，9月台北也將舉辦公演觀光日，不用出國也能感受滿滿K-vibe。▲現在加入「K-FANS」計畫，不只能獲得訪韓補助，還有機會搶先體驗最新韓國行程、參加專屬活動 / WalkerLand窩客島整理提供▲5月底高雄有韓國文化觀光展，9月台北也將舉辦公演觀光日，不用出國也能感受滿滿K-vibe / WalkerLand窩客島整理提供年底還有音樂劇、非語言劇大集合的演出祭，為期一個月的韓國版百老匯就在首爾登場，直接幫你把觀光行程排好排滿。觀光公社也看準地方旅遊潛力，串聯地區政府開發特色體驗行程，包括農村旅遊、婚紗旅行、寵物出遊等主題玩法，無論是韓流迷、親子遊或銀髮族，都能在韓國找到屬於自己的旅行節奏。▲串聯韓國各地區政府開發特色體驗行程，包括農村旅遊、婚紗旅行、寵物出遊等主題玩法 / WalkerLand窩客島整理提供

K-FANS計畫已開跑。即日起報名，有機會獲得最高1,000元訪韓補助

韓國南部觀光年啟動。重點推廣釜山、慶南、全南等地特色行程

5／30～6／1高雄登場「韓國文化觀光大展」

9月台北表演藝術中心舉辦「韓國公演觀光日」

10月首爾推出「公演觀光慶典」，精選超過40部演出作品





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