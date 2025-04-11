2月底是老婆大人生日，為了給她很不一樣的驚喜從去年12月初開始就偷偷安排了首爾的行程，只提示很冷要多帶衣服做好保暖，結果被解讀為要去很冷的山上，偷偷訂行程和機票過程都非常小心翼翼，看過的地圖和網頁都一定刪除紀錄外加無痕模式。

出發前一天故意把護照留在抽屜，行動電源留在行李箱，營造在國內玩的假象，這招果然有用馬上被注意到，老婆原本有一絲出國的期待完全被打消。(一種諜對諜的概念)

沒想到出發那天去幼稚園接兒子，老師脫口說出"弟弟說要坐飛機去吃草莓"，當場大驚覺得不妙！自認百密無一疏的機密居然洩漏了！好在當天接老婆去機場時發現她們是真的完全不知情，就這樣糊里糊塗被我騙去機場(還好目的不是詐騙園區)，老婆大人直到抵達機場還半信半疑，直說是不是帶她們看完飛機就走？確定要飛後笑意完全藏不住，這兩個月的秘密準備值得了

DAY1：

我們這次是搭乘虎航前往首爾，一個人來回7000元出頭算優惠的價格，因為出發的班機是晚上6點抵達首爾已經晚上9點，怕趕不上晚上10:30到市區的末班車加上帶著小孩，於是我提前在klook預訂了，七人座的車大約1700元台幣左右，須加司機的line，抵達機場後直接跟司機聯絡即可非常方便。

▲一出機場就看到一個明星被一群粉絲包圍瘋狂拍照+尖叫，韓國的追星文化有夠瘋狂。

【Artravel Home】詳細文章請參閱：【韓國住宿】Artravel Home - 價格親民房間舒適安靜，下樓就是明洞商圈超方便

這次的首爾五天之旅都是落腳在明洞的Artravel Home，這間是走平價路線的青年旅舍，有獨立的衛浴和小洗手台、電視，二月份入住四人房平均一晚只要2000多元台幣超便宜，而且地理位置超好，下樓就是熱鬧的明洞商圈，步行至明洞地鐵站也只需三分鐘，很適合想好好在明洞血拼逛街的旅人。

▲旅店是無人櫃台，所以櫃台內不會有人，須自行入住和退房。 櫃檯旁有販售盥洗用品和泡麵，臨時應急很方便，因為沒人看守所以是無人商店，自行將錢投入箱內，商品旁還有許多生活用品可免費借用，真的很貼心！

▲公共空間還有一個小廚房，有膠囊咖啡機、微波爐、烤箱、冰溫熱飲水機，對一個背包客來說非常方便。

▲旅店內的走廊漆成好看的深綠色，裡面完全沒有菸味保持得很乾淨。

▲這次入住的是四人房上下舖房型，空間不大如果住四個大人會有些壅擠，我們只有兩大兩小住起來還OK，只要求乾淨、安靜、有暖氣、有熱水就夠，因此整體是很滿意的。房內設施有電視、吹風機、衣架、桌椅組。 床墊和枕頭的清潔都不錯沒有明顯汙漬和異味，床墊的支撐性也不錯睡起來沒有坍陷感。

▲浴室的空間也極為狹小，林浴空間和廁所是連在一起的，所以在裡面洗澡會把馬桶整個噴濕，熱水雖然不至於忽冷忽熱，但不是太熱就是太冷，很難調到自己想要的溫度。 洗手檯上方有提供沐浴乳、洗髮乳和護髮霜。 浴室的整體整潔是OK的，沒有明顯水痕或黴斑，只是霉味稍微有點重。

到達旅館後雖然有點累時間也很晚了，但又想逛逛樓下的GS25超商加上肚子有點餓，於是口袋空空只帶著一張信用卡就衝了(韓幣還沒不及換)，沒想到超商真的可以刷信用卡真的超方便。

▲登入韓國吃的第一個食物就是泡麵，但說真的他們的泡麵有夠好吃，日本、泰國、韓國果然都是泡麵大國阿！

DAY2：

第二天我沒有排太多行程，昨晚到旅館入住時間已經很晚想說第二天當個緩衝，覺得衣物帶不夠也可以利用早上時間補個貨，早上三位同伴都懶洋洋的，於是我肩負著去買早餐的任務，也是一樣口袋空空帶著一張信用卡就衝了，沒想到也可以刷卡真的超方便！

【ISAAC吐司】詳細文章請參閱：【韓國食記】Isaac Toast (明洞店) - 韓國最強連鎖早餐店吐司超香，現打果汁推薦必喝

9年前第一次造訪韓國，當時在大邱半月堂第一次吃ISAAC後就一鳴驚人，怎麼會有吐司三明治這麼好吃！這次住在明洞地鐵站附近，這間Isaac Toast 明洞店就成了我們兩天的早餐，在明洞商圈有兩間ISAAC的分店，靠近地鐵的明洞店只能外帶沒有內用區，於是我肩負著獨自頂著寒冷去買早餐回飯店的任務。

▲店員是把整條奶油霸氣的塗在烤台上，再鋪上厚厚的料和滿滿的醬汁。

▲奇異果汁 3200韓元：雖然一杯要70多塊台幣，但都是用100%的新鮮果汁現打，並加入一些冰沙喝起來有沙沙的口感，甜度適中真的超好喝，陳小兔喝了我的一口後整杯都被她端走XD。

▲草莓果汁 3200韓元：草莓汁也是100%果汁現打，可以喝到草莓果肉纖維和果香，和台灣早餐店的果汁完全是不同級別的。

▲排骨吐司 4800韓元：內有起司、生菜、排骨、煎蛋等滿滿的料，吐司使用奶油烤過非常的香，最厲害的是他們的鹹甜醬汁，完全融入在生菜和吐司內，使其完美融合沒有突兀感，韓國連鎖店的早餐怎麼可以這麼強？

【大使館換匯】

這次來韓國一毛韓幣都沒帶，打算帶台幣來這直接換，其中明洞一帶是匯率最好的地方，尤其大使館換匯是評分最好的，位置在中國大使館正對面非常好找。

去景福宮前我們體驗了首爾的地鐵，地鐵使用T-money交通卡，6歲以下小孩免費，上次去大邱的時候已經有買T-money交通卡，但儲值只能使用現金無法刷卡，韓國地鐵的讓坐文化也非常盛行，我們帶著兩個小朋友一上車，立刻就有年輕人起身讓座，這幾天遇到很多次，讓我們受寵若驚。

【景福宮】

景福宮是朝鮮五大宮殿中規模最大的一個，作為過去朝鮮王室的居所而使用，這裡同時也是遊客造訪最多的熱門景點之一，景福宮附近有非常多間韓服出租店，形成附近街道很特別的風景。另外穿韓服進入可免門票，當局應是很鼓勵遊客穿韓服進入看起來更應景。

▲景福宮門將換崗儀式為每天的10:00和14:00，我們剛天離開前正好遇到。

▲我們也在附近租了一套韓服，節儉的陳小兔還貨比了三家選了最便宜的入手，衣服的品質普通但遠遠的拍照細節看不大出來。

▲景福宮內的建築在日據時代幾乎都被拆毀，現在看到的建築群都是1990年後慢慢重建。

▲逛到慶會樓發現這邊的遊客很少，可以好好拍照不會有路人甲入鏡。當天的天氣冷到湖面都結冰了，拍完照趕快再將外套穿上。

▲弟弟這套武士裝引來很多路人注意並打招呼，甚至還有中國的遊客要跟他拍照，莫名其妙成了小網紅。

▲這次的韓服體驗最開心的還有溦公主，最後要還衣服還非常捨不得。

【土俗村蔘雞湯】詳細文章請參閱：【韓國食記】土俗村蔘雞湯 - 位在景福宮附近必吃的蔘雞湯，天冷補身子的好物

逛完了景福宮，中午就在附近的名店土俗村蔘雞湯用餐，餐廳外觀是間獨棟的傳統韓屋，非常受到本地人和遊客的喜愛，連前韓國總統盧武炫都是常客，來到這裡除了蔘雞湯是必點外，也一定要吃看看他們的海鮮煎餅，在傳統的韓屋內用餐特別有FU。

▲餐廳外觀是傳統的韓屋，據說熱門時段常常大排長龍，這天很幸運的是還有座位且不用排隊。

▲店內用餐空間寬闊，幾乎是用使用木桌椅與內裝，風格很一致。

▲坐定位後店員慣例的送上泡菜、醃蘿蔔、蒜頭、辣醬，這幾天在韓國用餐永遠離不開這些小菜(笑)。 泡菜和醃蘿蔔的辣度算小辣，醃蘿蔔吃起來有脆度，泡菜普通沒有太驚艷之處。

▲土俗村蔘雞湯 20000韓元：內有糯米、人蔘、白果、南瓜籽、栗子、大棗、黑芝麻、核桃、銀杏等食材，經過長時間熬煮，雞湯呈現乳白色極為濃郁，雞肉選用一個月左右的童子雞，口感細嫩，有濃濃的人蔘香氣。 人蔘酒可以直接喝也可慢慢倒入湯內，酒氣很重平常沒在喝酒的人建議一次不要倒太多。

▲海鮮蔥餅 17000韓元：蔥餅內有蝦仁、魷魚、韭菜，表面煎得酥酥的，海鮮極為新鮮，蝦仁和魷魚吃起來有脆度，沾上魚露醬會更提味。

【弘大商圈】

弘大商圈因有間弘益大學因此得名，附近的商圈非常熱鬧，有許多步行街可以逛，這裡的消費族群大部分是學生，所以東西普遍比明洞商圈來得便宜，但老實說我們當天只逛了便利商店....，大部分的時間都在走馬看花真的有點搞笑....。

【王家糖葫蘆】

▲王家糖葫蘆位在弘大商圈的名店，看到網路上有人介紹於是想來朝聖一下，沒想到居然沒有半個人買？

▲店內有多款各式水果口味，價格偏中高。

▲我們買了草莓+葡萄和草莓+橘子的組合，吃起來真的蠻普通的。

【橋村炸雞】詳細文章請參閱：【韓國食記】橋村炸雞(弘大店) - 韓國熱門炸雞連鎖店，蜂蜜口味酸酸甜甜很唰嘴

9年前初訪韓國到了釜山，印象最深的就是橋村炸雞，吃過後回到台灣一直念念不忘(後來台灣也有分店了)，所以這次再訪韓國一定要把橋村炸雞排進行程中，這次吃的是弘大店，距離地鐵站只需步行五分鐘，最熱鬧的步行街也在附近，最熱門的口味是醬蒜醬油、蜂蜜和辣味，想吃兩種口味可點雙拼，我們這次點了沒吃過蜂蜜口味吃看看，看能不能找回當年的感動。

▲橋村炸雞外觀是很有質感的暗色系，招牌是白色字體，一樓和二樓都有用餐區。

▲用餐區域寬敞乾淨，完全沒有炸雞店的油膩感，反倒像是文青的咖啡店。

▲蜂蜜炸雞 24000韓元：炸雞折合台幣500元左右比起9年前漲了不少，附上脆脆甜甜的醃蘿蔔搭配，炸雞外層裹上甜甜的蜂蜜醬汁，整體口味偏甜，麵衣有保持微微的脆度，肉質鮮嫩多汁，但覺得沒有當年吃到的醬蒜醬油來得香。

在弘大吃飽喝足後回到我們住的明洞，明洞的感覺與弘大很不同，感覺外國遊客更多，商業氣息更重，難怪又稱為外國人來韓國的"新手村"。

首爾五日遊行程：

DAY1

仁川機場->Artravel Home

DAY2

SAAC吐司->景福宮->土俗村蔘雞湯午餐->弘大(王家糖葫蘆.橋村炸雞)

DAY3

魚飛溪谷冰川->小法國區.義大利村->南怡島->晨靜樹木園->小豬存錢桶晚餐

DAY4

Cafe Onion Anguk->北村韓屋村->倫敦貝果博物館->益善洞韓屋村->塔洞公園->明洞大聖堂->南山纜車->首爾塔

DAY5

明洞烤麵包漢堡餐車->高陽AQUAFIELD汗蒸幕->仁川機場

延伸閱讀：

【韓國旅行】首爾遊DAY1、DAY2 - ISAAC吐司、景福宮、土俗村蔘雞湯、弘大、王家糖葫蘆、橋村炸雞

【韓國旅行】首爾遊DAY3 - 魚飛溪谷冰川、小法國區義大利村、南怡島、晨靜樹木園、小豬存錢桶

【韓國旅行】首爾遊DAY4、DAY5 - Cafe Onion、北村韓屋村、倫敦貝果博物館、益善洞韓屋村、塔洞公園、明洞大聖堂、南山纜車、首爾塔、明洞烤麵包漢堡、高陽AQUAFIELD汗蒸幕

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