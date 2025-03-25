【韓國旅遊】高陽AQUAFIELD汗蒸幕

來到韓國體驗一下在地的汗蒸幕是必須的，這次因為帶著小朋友，我特地找了一間小朋友也能體驗的AQUAFIELD汗蒸幕高陽店，這間位在首爾近郊的Starfield Goyang購物中心內，館內有多樣五星級汗蒸幕設施，每個房間都有不同的主題和溫度，聲光效果很驚人，並有餐廳和各式休息區，還有給小朋友玩的遊戲室，讓大人放鬆之餘小孩也能玩得盡興，很適合有小孩的家庭！

館內門票約500元台幣左右，可以體驗六小時，在只要400元內超划算。

交通方式：搭乘地鐵至三松站下車，步行約十分鐘可抵達。

▲Starfield Goyang購物中心外觀看起來相當新穎，感覺剛蓋好沒幾年。

▲高陽AQUAFIELD汗蒸幕位在購物中心4樓，門口很氣派會讓人誤以為是高消費的汗蒸幕。

▲至櫃檯登記付款後每個人會得到一張收據，上面會寫編號，找到編號相對應的鞋櫃更換鞋子。

▲鞋櫃的鑰匙同時也是感應手環，可以開啟個人置物櫃和館內的任何消費。

▲男女更衣間分別位在左右兩邊，裡面除了廁所還有三溫暖，三溫暖內有3~5種不同溫度的浴池，當天有一些 小屁孩 一直在池邊跳水有點惱人....。

▲公共空間的中央有個景觀池，周圍都是座位休息區，旁邊的櫃台有販售食品和飲料。

▲我們點了網友推薦的水煮蛋和甜米釀，水煮蛋附了一小包鹽可沾著吃，甜米釀有著小碎冰，喝起來冰冰甜甜的非常順口。

▲館內還有相當寬敞明亮的餐廳，都是使用手環感應消費。

▲這一間是兒童遊戲區，旁邊還有拍貼機提供各種拍照小道具，雖然不大但兩隻也玩得很開心，有一個韓國哥哥一直找我們家弟弟說話，但語言不通一直無法對焦XD (要讓你們知道學好英文多重要)

▲角落的一個大房間是寧靜休息區(睡覺區)，這裡因為要保持安靜所以小孩不能進入，有躺椅和電視，看著窗外的窗景真的好放鬆。

▲另一邊是個寬廣的臥榻休息區，可以坐著、躺著、趴著，各種耍廢的姿勢在這裡都能看到，也可以在裡面吃東西。

▲窗外遠處還能看到山景，真的超美！

▲泡腳區在陽台半戶外區，有厚外套可以借來穿，水溫適中不會太燙。

▲其他付費項目還有兒童遊戲設施、按摩椅等等，都是使用手環感應付費。

▲介紹完了周邊設備開始來體驗正統韓國汗蒸幕了！外觀像土窯的房間是傳統韓國汗蒸幕的原型。

▲這個房間是在海底水下的意象，看著水中生物在頭上游來游去真的很療癒。

▲另一個房間的主題是星空，跟著另一伴一起來仰望星空超浪漫！(可惜我們是帶著很吵的小屁孩浪漫不起來)

▲這一區是會發光的磚，溫度更高些，有快速排汗的效果。

▲也有土窯造型的房間，傳統的韓國汗蒸幕就是在這種土窯中。

▲汗蒸幕的每個人都呈現放鬆耍廢狀態，是個很奇特的風景。

▲這個房間有超大螢幕，右手邊的一對男女直接在這裡抱起來了...他們不尷尬我們看了都尷尬。

▲離館前再至機器前掃描手環，如有消費再繳費，可以刷卡或付現，繳清費用後再出場。

這次體驗完首爾的AQUAFIELD汗蒸幕發現CP值有夠高，一個人500元左右就能體驗到超多設施，真的很適合耗在裡面一整天好好放鬆排汗，雖然離市區稍有距離但很值得，推薦給大家！

雞蛋糕短評：位在商場內的汗蒸幕，三松地鐵站步行約10分鐘，館內設施很多設備新穎，而且可以帶小孩進入，有兒童專用遊戲區，一人400元台幣可用6小時CP值超高！提前在旅遊網訂購會更便宜。



環境★★★★★

設施★★★★★

服務★★★★

CP值★★★★



【高陽AQUAFIELD汗蒸幕旅遊資訊】

地址：南韓 Gyeonggi-do, Goyang-si, Deogyang-gu, Goyang-daero, 1955 4 층

電話：+823151734500

官網：https://www.aquafield-ssg.co.kr/goyang/index.af

營業時間：10:00–22:00

停車場：有

洗手間：有

刷卡：有

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