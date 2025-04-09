青南台(청남대)

충청북도 청주시 상당구 문의면 청남대길 646

夏季 (2~11月) 09:00~18:00 (最後入場 16:30)

冬季(12~1月) 09:00~17:00 (最後入場 15:30)

※休館時間：每週星期一、 1月1日、春節、中秋節

（若星期一為國定假日，順延至下一個工作日）

※春季（4月～5月）/秋季（10月～11月）正常開放，星期一不休館。

前往日期：2024/7/5(五)

此趟清州旅行最期待的行程就是來青南台(청남대)，

青南台有温暖的「南部青瓦台」之稱，這裡可是南韓總統的休閒别墅！

出發前查詢官網資訊及參考網友最新的分享，最擔心交通問題，

但還是決定碰碰運氣前往，以下分享當日遊園心得及交通方式。

因為本次住宿位於清州城安街附近，

選擇從最近的公車站도청 정류장(1502)，搭乘311號公車，

約莫40分鐘車程，在무의향교 정류장(4069)下車，

步行一下下到青南台文義售票處(청남대 문의 매표소) ，

原本這個售票處有賣青南台門票＋來回接駁車的套票，非常方便，

不過，如同出發前查到網友的分享，營業所仍然關閉狀態，

看了告示，主要是因為人力不足無法有效營運，暫時關閉～

後來我們使用Kakao taxi叫車，車程約20分鐘～

單趟上山₩16,420（以當時匯率換算是台幣$384)，

後來發現在韓國叫計程車不難，

可以先在台灣下載好app，綁定信用卡驗證，

因為要使用台灣門號接收驗證碼，

避免出國後收不到驗證，可以先在台灣完成以上步驟。

先在售票亭買票，2024年7月青南台門票的價錢如下:

一般大人門票是₩6,000，

國高中生、軍警是₩4,000， 敬老及國小生是 ₩3,000；

韓國對於婦幼福利也是非常重視，售票處有貼告示，

孕婦本人及陪伴者1名可享有免費入場，須出示孕婦手冊證明～

進入園區驗票時，工作人員會在購票證明蓋章，

當日可以不限次數進出。

入園後已經能感受到青南台美麗怡人的風景，

風光明媚，感謝老天賞個好天氣，微風徐來，好愜意好舒服。

圖片來源：chnam.chungbuk.go.kr

上面是青南台的園區地圖，青南台占地超過180萬平方公尺，

地圖也貼心規劃多達6條總統路線，上面打星星是我們有造訪的點，

不同公里數所需花費時間不同，部分路線須爬山，

大 家可以依照自己的體力及時間來制定步行的路線～

上面是天空庭園，有些花花草草，設置一些休憩的座位～

1.總統紀念館（別館）대통령 기념관(별관)

入園後第一站我們先來到總統紀念館（別館），

在櫃檯領取中文介紹指南後，先在別館內參觀，

館內展示歷年南韓總統的介紹，南韓民主選舉制度，

還有不同時期的選舉文宣，裏頭也有互動式的場景供民眾拍照～

我覺得好像蠻適合作為學生的戶外教學場所！

接著沿著地圖的【민주화의길 1km/20分】路線走，

經過29.어울림마당、7.그늘집等地。



在園區內散步，剛好看到一台賣咖啡的機器，

不是賣易開罐的自動販賣機，咖啡機器選用星巴克的豆子，

可選冰熱、咖啡種類，然後插入信用卡支付，操作非常方便。

最後帶了一杯冰美式，來觀景台稍坐休息邊看風景！

沿著호수광장的林蔭步道走，旁邊是高爾夫球地，

來到8.초가정，隨處可見歷屆南韓總統的銅像～

接著就跟著地圖的【통일의길 2.5km/60分】開始艱辛的路程，

由於此段是登山路，部分坡段較陡峭且有許多階梯，大家行走要多注意～

最後目標是來到9.1정망대(第一展望台)，

站在制高點，大清湖景色盡收眼底，

雖然在山頂上，但正中午的太陽直射也是頗熱，記得做好防曬！

下山後來到5.양어장(養魚場)，搭配音樂噴泉，

附近還有水杉林步道，也是很好拍照的點～

最後我們來3.본관(本館)，入館前需在門口換室內拖鞋，

樓層共有地下一層丶地上兩層，

這裡可以參觀到南韓總統的臥室、客廳、書房等，

不只近距離觀看，還親臨總統生活的空間，

非常神奇有趣的體驗呢！

是說離開青南台後還發生令人緊張的小插曲，

因為用app發現怎樣都預約不到計程車，最後跟驗票的工作人員求救，

他到售票亭拿了一張合作的計程車名片，說可以打電話叫車，

於是不好意思地跟他說我們沒有韓國手機號，

最後在請小哥幫忙打電話，順利坐上計程車搭下山了！

整體來說，除了目前交通較不方便，

來遊覽青南台可以欣賞美麗的景色，還可以參觀南韓總統的別墅勝地，

裏頭有歷史博物館、南韓總統的起居室和迎賓館等，

分享此次的遊記給大家～

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