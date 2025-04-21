想體驗經典鐵道風情、又能深入探索在地文化的旅人絕不能錯過。台鐵於4月19日推出藍寶寶文資郵輪列車，以經典的DR2400型列車重新登場，吸引大批鐵道迷與旅遊愛好者共襄盛舉。本次臺鐵郵輪列車結合歷史車輛與在地導覽，沿著新竹內灣線行駛，讓旅客在懷舊氛圍中深入體驗新竹鐵道文化與地方人文景觀，打造一段兼具文化保存與觀光價值的內灣線旅遊新模式。



▲台鐵於4月19日推出藍寶寶文資郵輪列車，以經典的DR2400型列車重新登場 / 台鐵提供、WalkerLand窩客島整理



被譽為鐵道寶藏的藍寶寶DR2400型，是現今少數仍可運行的文史列車，其獨特外觀與歷史背景讓人一眼難忘。此次臺鐵特別選用其作為郵輪式主題列車，搭配專業文史導覽人員隨行解說，不僅讓乘客認識列車本身的時代意義，更從故事中感受台灣鐵道文化的獨特韻味。列車行經的新竹內灣線，自日治時期便是交通重鎮，沿線不僅保留客家聚落的傳統風貌，更擁有令人驚豔的自然景致，旅人可在移動之間沉浸於歷史與土地對話的旅程中。



▲被譽為鐵道寶藏的藍寶寶DR2400型，是現今少數仍可運行的文史列車 / 台鐵提供、WalkerLand窩客島整理

藍寶寶文資郵輪列車 購票資訊

本次活動以「文資列車 × 郵輪式體驗」為構想核心，透過創新運輸設計，讓鐵道與地方文化共生共榮，提供民眾截然不同的旅行方式。隨著鐵道行駛的不只是距離，更是推動文化保存與轉化的創意示範。未來臺鐵也將持續推出更多主題郵輪列車路線，鼓勵大眾以緩慢步調重新感受台灣各地的風景與故事。如果錯過了首發列車，也別著急，第二梯次將於4月26日再次發車。喜愛復古列車風情的旅客，可透過臺鐵單日郵輪式列車官方網站搶先訂票。這趟文資與文化交會的鐵道旅程，不僅值得珍藏，更值得親身搭乘體驗。▲本次活動以「文資列車 × 郵輪式體驗」為構想核心，透過創新運輸設計，讓鐵道與地方文化共生共榮 / 台鐵提供、WalkerLand窩客島整理

專屬網頁：https://reurl.cc/qGVKkn

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