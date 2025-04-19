2025年宜蘭住宿推薦再添文化亮點，人氣溫泉飯店「礁溪老爺酒店」正式迎來開幕二十週年，以全新視角出發，結合閱讀與旅行推出全台唯一年度文學企劃。此次企劃邀請12位重量級華文作家參與，以「閱讀與旅行 12位旅人 12場文學行動」為主題，從四月開始展開一系列講座與走讀活動，貫穿整整一年，將閱讀融入旅程中，讓入住飯店不只是休息，更是一場心靈的探索。主題涵蓋飲食、自然、人文、音樂、韓流文化與親子關係，並結合宜蘭在地景點與傳統文化特色，不僅提升文旅深度，也成為2025年旅人最不能錯過的宜蘭文學旅行活動。



▲ / 礁溪老爺酒店提供、WalkerLand窩客島整理



首場講座已於4月18日熱烈登場，由知名作家詹宏志以「環遊世界八十碟」開講，內容從全球美食出發，引發現場熱烈迴響，一開放報名即秒殺額滿。後續講者陣容堅強，包括陳思宏、劉克襄、張西、洪愛珠、番紅花、馬世芳、詹偉雄、平路、焦元溥、楊双子與金翎、王增榮等，每月輪番登場，透過飯店空間進行免費主題講座或實地走讀。旅客可自由參加，還能獲得每季限量風格明信片，更有機會收到作家親筆簽名書籍。



▲旅客可自由參加，還能獲得每季限量風格明信片，更有機會收到作家親筆簽名書籍 / 礁溪老爺酒店提供、WalkerLand窩客島整理

除了文學活動之外，飯店同步推出「二十春華」建築特展，展出初期建築模型、日本建築師伊藤彰的設計手稿、早期建築影像與象徵代表景觀的「十庭燈籠」互動裝置藝術，旅人可穿梭其間，用五感感受建築與自然的融合節奏。展區中也展示品牌對永續設計的重視，像是客房綠板岩與舊床單等再製素材，被重新轉化為兼具設計感與環境意識的裝置藝術。所有入住旅客還可獲贈「繪馬祈福卡」，親筆寫下祝福，為此次旅行留下難忘紀念。▲「二十春華」建築特展，展出初期建築模型、日本建築師伊藤彰的設計手稿、早期建築影像與象徵代表景觀的「十庭燈籠」互動裝置藝術 / 礁溪老爺酒店提供、WalkerLand窩客島整理為感謝旅客長年支持，礁溪老爺酒店於週年慶期間推出三大限時住房優惠方案。「留白假期」針對雙人旅客設計，三天兩夜含早餐與晚餐，優惠價17,500元起，再贈市價2,080元的SABON身體磨砂膏。「森野拾光」主打懶人露營，兩天一夜含早晚餐8,500元起，加贈第三人免費入住，平均每人不到三千元。「老爺同遊」最受矚目，只需加價2,025元，即可入住價值近三萬元的老爺套房，再送一間洋式景觀房，四人入住價格24,125元起，現省超過六千元，更加贈價值4,780元的SABON美好年代禮盒。三案皆含飯店設施使用權，泡湯、娛樂、健身應有盡有，適合雙人放鬆、親子出遊或三五好友出發。▲為感謝旅客長年支持，礁溪老爺酒店於週年慶期間推出三大限時住房優惠方案 / 礁溪老爺酒店提供、WalkerLand窩客島整理餐飲部分同樣推出限量優惠，平日雲天自助午餐券買20送1，買50送4，平均每張不到926元，最低78折起，不論是企業採購或個人使用皆十分划算。同時飯店也於網路平台開啟「老爺拾光」週年抽獎活動，只要上傳與飯店的合照與回憶故事，就有機會抽中價值53,680元的老爺套房住宿券或市價16,500元的露營體驗券，讓旅程的美好在回憶與故事中延續。▲平日雲天自助午餐券買20送1，買50送4，平均每張不到926元，最低78折起 / 礁溪老爺酒店提供、WalkerLand窩客島整理在2025年宜蘭旅遊的眾多選擇中，礁溪老爺酒店透過閱讀與旅行的雙重設計，不僅重新定義飯店的文化體驗，更以優惠方案與文學策展吸引各年齡層旅客。不論是泡湯放鬆、深度旅行或文化探訪，「礁溪老爺」將成為今年最值得一訪的質感飯店選擇。▲在2025年宜蘭旅遊的眾多選擇中，礁溪老爺酒店透過閱讀與旅行的雙重設計，不僅重新定義飯店的文化體驗，更以優惠方案與文學策展吸引各年齡層旅客 / 礁溪老爺酒店提供、WalkerLand窩客島整理

礁溪老爺酒店閱讀與旅行 12位旅人 12場文學行動

活動時間：2025年4月起至2026年4月，每月舉辦一場

活動形式：講座或走讀（免費參加，部分走讀活動需付費）

參加好禮：限量設計明信片，機會獲得作家親筆簽名書

地點：礁溪老爺酒店內各場域與宜蘭地區

每月作家輪番登場，含詹宏志、陳思宏、劉克襄、張西、洪愛珠、番紅花、馬世芳、詹偉雄、平路、焦元溥、楊双子與王增榮等



礁溪老爺酒店 二十春華建築特展

展期：2025年起全年展出

展出內容：建築模型、伊藤彰設計手稿、飯店早期建造影像、十庭燈籠互動裝置

特色亮點：使用飯店綠建材與再製用品打造永續藝術裝置

互動體驗：贈送「繪馬祈福卡」可手寫祝福



礁溪老爺酒店週年住房專案優惠

活動期間：即日起至2025年5月31日止

留白假期 雙人 三天兩夜

・含每日早餐＋晚餐1次

・17,500元+10% 起

・贈SABON磨砂膏（市價2,080元）



森野拾光 三人 兩天一夜

・含早餐＋晚餐

・8,500元（含服務費）起

・第三人免費入住

・贈SABON磨砂膏（市價2,080元）



老爺同遊 四人 平日限定

・入住老爺套房＋洋式景觀房

・24,125元+10% 起

・贈SABON禮盒（市價4,780元）



餐飲優惠 ・雲天自助午餐券限量優惠

・買20送1

・買50送4

・平均每張不到926元（最低78折）



老爺拾光線上抽獎活動

・參加方式：分享與礁溪老爺的照片與故事

・抽獎獎項：市價53,680元 老爺套房住宿券、市價16,500元 得天露營體驗券



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