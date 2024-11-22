宜蘭溫泉必去推薦要知道！去宜蘭泡溫泉是不少人必去的冬天旅行行程之一，不管是露天地熱溫泉、平價溫泉湯屋、精緻溫泉酒店都能在宜蘭找到，窩客島這次整理了7個必去的宜蘭溫泉景點、溫泉飯店，冬天玩宜蘭先衝露天溫泉、酒店舒服的泡湯，甚至還有各種SPA溫泉設施可以體驗，溫泉水樂園可以玩。



▲宜蘭溫泉推薦7間必去露天地熱溫泉、溫泉飯店，以及溫泉水樂園/ WalkerLand窩客島整理提供



▲宜蘭溫泉推薦先看，礁溪溫泉湯屋、礁溪溫泉酒店/ WalkerLand窩客島整理提供



宜蘭地熱溫泉公園來這玩：清水地熱公園、鳩之澤溫泉

冬天玩宜蘭不能錯過地熱公園！以地熱溫泉聞名的「清水地熱公園」、「鳩之澤溫泉」，有著煮蛋區可以用溫泉水煮蛋、煮玉米，一旁也有地熱溫泉池可以泡腳，而「鳩之澤溫泉」最特別的便是天然露天溫泉池內的石頭湯，夢幻的淡藍色溫泉搭上一個個巨石溫泉池，讓你有身在野溪溫泉般的體驗。



▲▼宜蘭地熱溫泉公園來這玩：清水地熱公園、鳩之澤溫泉/ WalkerLand窩客島整理提供





宜蘭平價湯屋溫泉24小時都有開：春水笈溫泉湯屋、礁溪四季溫泉

宜蘭超平價溫泉湯屋的「春水笈溫泉湯屋」、「礁溪四季溫泉」都位在礁溪，雙人湯屋最低只要300元，就能享受寬敞的獨立溫泉，而且兩者都是24小時營業，就算不小心太晚到宜蘭，也能直接入內泡湯，如果不在意泡大眾裸湯的話，最低120元就能沒有時間限制，不限時泡湯到到爽，不過需要注意大眾池半夜沒有營業。



▲▼宜蘭平價湯屋溫泉24小時都有開：春水笈溫泉湯屋、礁溪四季溫泉/ WalkerLand窩客島整理提供





宜蘭泡溫泉也能玩水樂園：中冠礁溪大飯店

泡溫泉暖和身體，不是只能靜靜地待在溫泉裡放空！中冠礁溪大飯店除了住房溫泉池外，戶外還有溫泉水樂園，5層樓高旋轉溫泉滑水道，光看就超壯觀、超刺激，此外也有多達50多個SPA溫泉設施，讓你冬天揪親友、帶小孩來宜蘭泡溫泉，也能在溫泉水樂園玩得超盡興。



▲宜蘭泡溫泉也能邊玩水樂園：中冠礁溪大飯店/ WalkerLand窩客島整理提供





宜蘭溫泉酒店必住推薦：礁溪長榮鳳凰酒店、宜蘭礁溪福朋喜來登酒店

想要住得奢華一點，就來「礁溪長榮鳳凰酒店」、「宜蘭礁溪福朋喜來登酒店」，不僅舒適的住房內就有獨立溫泉池，醒來還能享用早午餐吃到飽，而礁溪長榮鳳凰酒店除了室內溫泉池，戶外也有SPA按摩池、溫泉魚泡腳區、溫水泳池，以及蒸氣烤箱、岩盤浴，各種設施都能一次體驗。



▲▼宜蘭溫泉酒店必住推薦：礁溪長榮鳳凰酒店、宜蘭礁溪福朋喜來登酒店/ WalkerLand窩客島整理提供





清水地熱公園 位置資訊

地址：宜蘭縣大同鄉三星路八段501巷150號

電話：03-989-4500

完整介紹由部落客「小詠」於窩客島分享：宜蘭。大同》清水地熱公園。體驗溫泉煮蛋+免費泡腳池



鳩之澤溫泉 位置資訊

地址：宜蘭縣大同鄉燒水巷25號

電話：03-980-9603

完整介紹由部落客「韓國黃太太」於窩客島分享：▌宜蘭旅遊 ▌鳩之澤溫泉｜爆美淡藍色泉池只要250元！享受天然野溪溫泉，還可煮溫泉蛋、玉米超促咪！2023宜蘭親子旅遊玩這裡！



春水笈溫泉湯屋 位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷17-1號

電話：03-987-1968

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：春水笈溫泉湯屋》礁溪平價溫泉湯屋，雙人湯屋平均一人不到200元，大眾池120元無限時



礁溪四季溫泉 位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷

電話：03-988-3855

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：宜蘭縣礁溪鄉礁溪四季溫泉》礁溪平價湯屋24 小時營業，雙人湯屋50分300元，免費停車場方便



中冠礁溪大飯店 位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路6號

電話：03-988-2011

完整介紹由部落客「章魚娜娜」於窩客島分享：宜蘭礁溪住宿【中冠礁溪大飯店】冬天也能玩水囉！星河傳說水世界，暢玩5層樓高旋轉溫泉滑水道，享受50 多項高科技spa水療衝擊設備，烤箱、足浴、露天溫泉、溫泉石板床；紓壓疲憊身心。



礁溪長榮鳳凰酒店 位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

電話：03-910-0988

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：宜蘭縣礁溪鄉宜蘭【礁溪長榮鳳凰酒店】五星級飯店溫泉泡湯SPA溫水泳池、高級湯屋、桂冠自助吃到飽餐廳超推薦



宜蘭礁溪福朋喜來登酒店 位置資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路 48巷18弄1號

電話：03-988-2828

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：平日住宿率超高，早餐吃到飽很優秀，還有免費露天游泳池～房內溫泉池泡湯舒服



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▲宜蘭地熱溫泉公園來這玩：清水地熱公園，地熱溫泉池可以煮玉米/ WalkerLand窩客島整理提供



▲宜蘭平價湯屋溫泉24小時都有開：礁溪四季溫泉/ WalkerLand窩客島整理提供