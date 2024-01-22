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礁溪平價溫泉【礁溪四季溫泉】前為【四季風溫泉】是宜蘭玩水景點、宜蘭室內景點，雙人湯屋50分鐘300元、大眾池120元不限時間，且提供免費吹風機、棉花棒及梳子。這裏也是礁溪溫泉的另一個源頭出口附近是熱門礁溪溫泉、礁溪湯屋!湯屋最大的優點就是乾淨和幽靜，位於熱門【春水笈溫泉湯屋】旁，那邊客滿走過來就好啦！附設免費大停車場，這裏離礁溪轉運站及礁溪車站也算滿近的，走路約十來分鐘就到了。順便來礁溪一日遊豐富有趣真好玩～

礁溪四季溫泉 店家資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷

電話：03 988 3855

冬季營業時間

112/10/28（六）～113/3/31（日） 湯屋 24小時 裸湯 6:00am-23:00pm

提供免費吹風機、棉花棒及梳子

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礁溪四季溫泉 交通停車

這裏的位置在礁溪鄉忠孝路1巷。這裏的路非常小，又在德陽路的交叉口上，所以來往會車要很小心

自行開車： Google導航輸入 【礁溪四季溫泉】 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場： 有附設 免費停車場 ，開車來很方便

有附設 ，開車來很方便 大眾交通：搭火車至礁溪火車站下，步行12分鐘到達

往礁溪泡湯一條街方向，開車從這裏往上開約二分鐘就到了，快接近路的盡頭就在左手邊的位置

真的是滿久沒來了，沒想到光是這條小巷就多了好幾間不同的湯屋

一直開到這條小路的盡頭，才會看到四季溫泉的招牌

這裏的車道和停車空間都算不錯。一旁則是另一家春水笈溫泉湯屋

礁溪四季溫泉 門票價位

湯屋型態 平假日價位 農曆春節 時間(分鐘) 雙人湯屋 300 380 50 加人 50 50 50 大眾裸湯 平假日價位 定價 時間 每人 120 150 不限時間

大眾裸湯

自備毛巾、浴帽，110公分以下孩童請勿進入

夏季：

雙人湯屋 ＄250元/50分鐘，加1人＄50元

大眾池 ＄100元/不限時間

春節期間泡湯價位會變動哦 礁溪四季溫泉 空間環境

櫃台及泡湯休息區

這裏多了點心及飲料自動販賣機，還有夾娃娃機呢

還有供小孩玩的遊戲機

也提供按摩椅哦

如果喜歡的話，也有冷凍漁產品可以帶回家

一般的吹風機不用錢，但一旁有快速的吹風機是要投幣的哦

平台上也有棉花棒、梳子、衛生紙，滿方便的

礁溪四季溫泉 大眾裸湯

以上大眾裸湯照片來自官網

礁溪四季溫泉 雙人湯屋

這裏的泡湯空間並不會太陰暗，整體來說滿乾淨的

這裡湯屋上方空氣流動通風

礁溪四季溫泉 心得評價

有些湯屋加上圖片，看起來比較沒那麼單調

一旁有平台可以擺放個人用品，也有掛勾

上方有電風扇幫助通風

最後5分鐘時，還會亮燈顯示

裏面有沐浴乳及洗髮精滿不錯的

少了牆面圖片感覺單調許多，不過，乾淨程度倒是滿不錯的

水量很大一下子就滿了，湯池裏有二階，可以半身坐著或全身浸泡在溫泉裏

冷冷的天泡著熱熱的湯真舒服，湯池很大，四個人也沒問題啊

坐在階梯上休息一下，狹長型的泡湯池真的很寬敞啊！帶小孩來這裡泡湯也是不錯的選擇

【礁溪四季溫泉】有販賣機，可以買飲料、餅乾很方便。還免費提供吹風機、梳子、棉花棒可以使用，沒有帶毛巾浴巾櫃檯也有賣。湯屋空間大又乾淨，上方通風還有電風扇，有木椅子跟掛衣服的地方，有提供洗髮精、沐浴乳，水量大，池子夠深，整體環境非常優質，礁溪平價溫泉值得推薦！

礁溪四季溫泉 附近景點美食

泡完湯肚子餓了，再來吃星寶的蔥油餅或是白水豆花墊墊肚子，就是美好的下午了

▼星寶蔥達人蚊香造型的蔥派，滿滿的三星蔥經典好吃

▼白水豆花礁溪文青手工鹽滷豆花

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