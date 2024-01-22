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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 宜蘭縣礁溪鄉礁溪四季溫泉》礁溪平價湯屋24 小時營業，雙人湯屋50分300元，免費停車場方便

宜蘭縣礁溪鄉礁溪四季溫泉》礁溪平價湯屋24 小時營業，雙人湯屋50分300元，免費停車場方便

2024-01-22 15:30:13 紫色微笑 人氣：112
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紫色微笑

發表篇數：1318篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：礁溪四季溫泉
place宜蘭縣礁溪鄉忠孝1巷
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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礁溪平價溫泉【礁溪四季溫泉前為【四季風溫泉】宜蘭玩水景點宜蘭室內景點，雙人湯屋50分鐘300元、大眾池120元不限時間，且提供免費吹風機、棉花棒及梳子。這裏也是礁溪溫泉的另一個源頭出口附近是熱門礁溪溫泉礁溪湯屋!湯屋最大的優點就是乾淨和幽靜，位於熱門春水笈溫泉湯屋旁，那邊客滿走過來就好啦！附設免費大停車場，這裏離礁溪轉運站礁溪車站也算滿近的，走路約十來分鐘就到了。順便來礁溪一日遊豐富有趣真好玩～

礁溪四季溫泉 店家資訊

  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷
  • 電話：03 988 3855
  • 冬季營業時間
    112/10/28（六）～113/3/31（日）
    湯屋24小時
    裸湯6:00am-23:00pm
  • 提供免費吹風機、棉花棒及梳子
  • FB

礁溪四季溫泉 交通停車

這裏的位置在礁溪鄉忠孝路1巷。這裏的路非常小，又在德陽路的交叉口上，所以來往會車要很小心

  • 自行開車：Google導航輸入礁溪四季溫泉即可到達
  • 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便
  • 大眾交通：搭火車至礁溪火車站下，步行12分鐘到達

礁溪泡湯一條街方向，開車從這裏往上開約二分鐘就到了，快接近路的盡頭就在左手邊的位置
真的是滿久沒來了，沒想到光是這條小巷就多了好幾間不同的湯屋

一直開到這條小路的盡頭，才會看到四季溫泉的招牌

這裏的車道和停車空間都算不錯。一旁則是另一家春水笈溫泉湯屋

礁溪四季溫泉 門票價位

湯屋型態 平假日價位 農曆春節 時間(分鐘)
雙人湯屋 300 380 50
加人 50 50 50
大眾裸湯 平假日價位 定價 時間
每人 120 150 不限時間
  • 大眾裸湯
  • 自備毛巾、浴帽，110公分以下孩童請勿進入
  • 夏季：
    雙人湯屋＄250元/50分鐘，加1人＄50元
    大眾池＄100元/不限時間

春節期間泡湯價位會變動哦

礁溪四季溫泉 空間環境

櫃台及泡湯休息區

這裏多了點心及飲料自動販賣機，還有夾娃娃機呢

還有供小孩玩的遊戲機

也提供按摩椅哦

如果喜歡的話，也有冷凍漁產品可以帶回家

一般的吹風機不用錢，但一旁有快速的吹風機是要投幣的哦

平台上也有棉花棒、梳子、衛生紙，滿方便的

礁溪四季溫泉 大眾裸湯

 

以上大眾裸湯照片來自官網

礁溪四季溫泉 雙人湯屋

這裏的泡湯空間並不會太陰暗，整體來說滿乾淨的

這裡湯屋上方空氣流動通風

礁溪四季溫泉 心得評價

有些湯屋加上圖片，看起來比較沒那麼單調

一旁有平台可以擺放個人用品，也有掛勾
上方有電風扇幫助通風
最後5分鐘時，還會亮燈顯示

裏面有沐浴乳及洗髮精滿不錯的

少了牆面圖片感覺單調許多，不過，乾淨程度倒是滿不錯的

水量很大一下子就滿了，湯池裏有二階，可以半身坐著或全身浸泡在溫泉裏

冷冷的天泡著熱熱的湯真舒服，湯池很大，四個人也沒問題啊

坐在階梯上休息一下，狹長型的泡湯池真的很寬敞啊！帶小孩來這裡泡湯也是不錯的選擇

礁溪四季溫泉有販賣機，可以買飲料、餅乾很方便。還免費提供吹風機、梳子、棉花棒可以使用，沒有帶毛巾浴巾櫃檯也有賣。湯屋空間大又乾淨，上方通風還有電風扇，有木椅子跟掛衣服的地方，有提供洗髮精、沐浴乳，水量大，池子夠深，整體環境非常優質，礁溪平價溫泉值得推薦！

礁溪四季溫泉 附近景點美食

泡完湯肚子餓了，再來吃星寶的蔥油餅或是白水豆花墊墊肚子，就是美好的下午了

▼星寶蔥達人蚊香造型的蔥派，滿滿的三星蔥經典好吃

白水豆花礁溪文青手工鹽滷豆花

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