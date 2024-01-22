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礁溪平價溫泉【礁溪四季溫泉】前為【四季風溫泉】是宜蘭玩水景點、宜蘭室內景點，雙人湯屋50分鐘300元、大眾池120元不限時間，且提供免費吹風機、棉花棒及梳子。這裏也是礁溪溫泉的另一個源頭出口附近是熱門礁溪溫泉、礁溪湯屋!湯屋最大的優點就是乾淨和幽靜，位於熱門【春水笈溫泉湯屋】旁，那邊客滿走過來就好啦！附設免費大停車場，這裏離礁溪轉運站及礁溪車站也算滿近的，走路約十來分鐘就到了。順便來礁溪一日遊豐富有趣真好玩～
礁溪四季溫泉 店家資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷
- 電話：03 988 3855
-
冬季營業時間
112/10/28（六）～113/3/31（日）湯屋24小時裸湯6:00am-23:00pm
- 提供免費吹風機、棉花棒及梳子
- FB
礁溪四季溫泉 交通停車
這裏的位置在礁溪鄉忠孝路1巷。這裏的路非常小，又在德陽路的交叉口上，所以來往會車要很小心
- 自行開車：Google導航輸入【礁溪四季溫泉】即可到達
- 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便
- 大眾交通：搭火車至礁溪火車站下，步行12分鐘到達
往礁溪泡湯一條街方向，開車從這裏往上開約二分鐘就到了，快接近路的盡頭就在左手邊的位置
真的是滿久沒來了，沒想到光是這條小巷就多了好幾間不同的湯屋
一直開到這條小路的盡頭，才會看到四季溫泉的招牌
這裏的車道和停車空間都算不錯。一旁則是另一家春水笈溫泉湯屋
礁溪四季溫泉 門票價位
|湯屋型態
|平假日價位
|農曆春節
|時間(分鐘)
|雙人湯屋
|300
|380
|50
|加人
|50
|50
|50
|大眾裸湯
|平假日價位
|定價
|時間
|每人
|120
|150
|不限時間
- 大眾裸湯
- 自備毛巾、浴帽，110公分以下孩童請勿進入
-
夏季：
雙人湯屋＄250元/50分鐘，加1人＄50元
大眾池＄100元/不限時間
春節期間泡湯價位會變動哦
礁溪四季溫泉 空間環境
櫃台及泡湯休息區
這裏多了點心及飲料自動販賣機，還有夾娃娃機呢
還有供小孩玩的遊戲機
也提供按摩椅哦
如果喜歡的話，也有冷凍漁產品可以帶回家
一般的吹風機不用錢，但一旁有快速的吹風機是要投幣的哦
平台上也有棉花棒、梳子、衛生紙，滿方便的
礁溪四季溫泉 大眾裸湯
以上大眾裸湯照片來自官網
礁溪四季溫泉 雙人湯屋
這裏的泡湯空間並不會太陰暗，整體來說滿乾淨的
這裡湯屋上方空氣流動通風
礁溪四季溫泉 心得評價
有些湯屋加上圖片，看起來比較沒那麼單調
一旁有平台可以擺放個人用品，也有掛勾
上方有電風扇幫助通風
最後5分鐘時，還會亮燈顯示
裏面有沐浴乳及洗髮精滿不錯的
少了牆面圖片感覺單調許多，不過，乾淨程度倒是滿不錯的
水量很大一下子就滿了，湯池裏有二階，可以半身坐著或全身浸泡在溫泉裏
冷冷的天泡著熱熱的湯真舒服，湯池很大，四個人也沒問題啊
坐在階梯上休息一下，狹長型的泡湯池真的很寬敞啊！帶小孩來這裡泡湯也是不錯的選擇
【礁溪四季溫泉】有販賣機，可以買飲料、餅乾很方便。還免費提供吹風機、梳子、棉花棒可以使用，沒有帶毛巾浴巾櫃檯也有賣。湯屋空間大又乾淨，上方通風還有電風扇，有木椅子跟掛衣服的地方，有提供洗髮精、沐浴乳，水量大，池子夠深，整體環境非常優質，礁溪平價溫泉值得推薦！
礁溪四季溫泉 附近景點美食
泡完湯肚子餓了，再來吃星寶的蔥油餅或是白水豆花墊墊肚子，就是美好的下午了
- 附近景點：免費足湯、幾米兔公園、潭酵天地、水鹿親子館、狐狸小姐、蒔花咖啡、金車水產
- 附近美食：碗公無菜單、萬記商行、龍潭包子、玉里臭豆腐、玉仁八寶冬粉、MU TABLE、華金斯太太
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