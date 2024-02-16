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宜蘭礁溪溫泉、礁溪泡湯泡湯推薦》【礁溪長榮鳳凰酒店】交通部觀光局認證的星級旅店，同時它也是擁有最高5顆星的等級!不但是礁溪首屈一指的溫泉酒店，還有室內外溫泉泡湯、多款按摩SPA池、溫泉魚咬腳、溫水泳池、兒童遊戲室，桂冠自助吃到飽餐廳超推薦。最特別是可以睡到自然醒，輕鬆的去享用飯店自助式早午餐！隔天順便來礁溪一日遊太好玩了

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地址： 宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

電話：03-9100988



礁溪長榮鳳凰酒店 交通停車

自行開車： Google導航輸入 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：有附設地下停車場，開車來很方便

礁溪長榮鳳凰酒店 環境介紹

礁溪長榮鳳凰酒店的大廳應該是住過的星級酒店中的最大的吧!! 非常的大!都快跟著藍球場差不多了!! 也因為這樣，一到這裏就有種說不出的寬廣舒適感

巨木長桌，這可是非常珍貴的木頭!

感覺像是一棵巨木直接剖成二半的，走近一旁還有獨特的香味~~



非常氣派的大廳

紀念品店裏也有很多精緻小物，飯店用品、在地美食~

這裏的活動真的是從早到晚!

晚上還安排布袋戲的活動，讓旅客可以自由參加，會後還有抽獎活動!!

礁溪長榮鳳凰酒店 溫 泉SPA溫水泳池

標準的泳池、兒童戲水池，當然也有溫泉SPA 等~~~玩水的設施

休憩時間還可至休息區享用免費飲品及冰淇淋。親子更衣室空間大，並設有獨立的淋浴間及備有嬰兒專用尿布台、澡盆

免費提供冰沙、飲品～太讚了

小朋友可以在兒童戲水池玩水

室內溫泉SPA區大又透氣，很舒服

半室內的SPA池

特別的是有温泉魚泡腳區，池裡大大小小隻的魚幫忙清理腳皮很療癒

好療癒啊～

浮板區、高溫腳底按摩池、高壓氧池，櫻花香温泉池，冷泉區、冰水池~

這裏的泡湯池也有加入玫瑰~~之類的湯池，香香的，滿不錯的

足湯健康步道區

沒換泳衣的遊客也可以享受足湯

多樣Spa水柱水療按摩舒壓讓身心非常放鬆，像是體驗一場美容養顏排毒課程

Spa完後還可以至烤箱區、蒸氣烤箱及岩盤浴區體驗

隔天一早，天氣還不錯，看到窗外的藍天，用起早餐的心情也變的很好

礁溪長榮鳳凰酒店 高級湯屋

另外》【礁溪長榮鳳凰礁溪酒店高級湯屋】礁溪溫泉、礁溪平價湯屋精緻的湯屋使用時間為90分鐘，高級湯屋空間設計雅緻大方，具備飯店客房的大床、迷你吧、備品與55吋液晶電視。神奇的奈米牛奶泡泡浴，加上沒有外人的干擾，實在很享受啊！

礁溪長榮鳳凰酒店 健康休閒中心

礁溪長榮好玩的地方真不少

3樓有健身房、多功能娛樂室、KTV~~~這個室內的樂園有很多設施

場地也很寬敞，大人小孩都玩的不亦樂乎，有的根本是進房後就直衝這裏了!!

這裏真的太好玩了，無論是小小孩到大人都找的到可以玩樂的地方，有兒童玩樂設施、桌球桌、撞球桌、電視遊樂器、DIY教室、KTV、健身房，電腦中心~~~~太豐富了

小小孩也可以玩的很高興，這裏夏天有冷氣，冬天防下雨! 家長在一旁滑手機，很放心

還有工作人員會折氣球讓小朋友一同歡樂呢

DIY 動，這個也是會依時節而變化的活動，讓旅客不管什麼時候到，都能感受到不同的活動帶來的新鮮感哦

這裏的設施很豐富，swtich 一直到現在都是很搶手的遊戲

礁溪長榮鳳凰酒店 房型介紹

這裏長榮的高級家庭房，非常日式簡約的風格，但又帶點低調奢華的感覺

面積差不多有12坪大，硬體的設備很豐富、特別的是這裏看不到的服務也非常周到、貼心

服務人員帶領我們到房間後，還一一介紹房間內的功能!

非常舒服的大床，床上也準備好浴衣了

書桌上220V、110V，及網路的電源插座。事實上，這裏是免費無線上網的空間，所以想躺在床上，坐在窗邊都可以上網

像是這裏電視裏還有數十部的免費電影電影可以看

桌上也有迎賓水果，貼心置放不同款式的杯子提供選擇

靠窗的窗台上也有日式風味的和室椅，可以坐在一旁泡泡茶

洗完澡後，雙果又回到這裏，這裏簡直變成他們的私有空間了!!

浴室也很舒服，兩袋的環保置物袋可帶走，裏頭裝有備品。裏面也有泡湯的浴池，當然也有長榮著名的黃色小鴨溫度計

因為我們是帶小孩入住，他們也貼心的準備小孩的盥洗用具給我們，真的超棒的!

還有長榮酒店著名的黃色小鴨鴨!!浴室裡有安全把手及警鈴，特別的是還有電動窗廉，可以將泡湯池的窗戶遮起來，與房間隔開

晚上泡湯後穿上舒服的浴衣，去用餐時才發現飯店裡有好多浴衣顏色呢!

冰箱裏有免費飲料可以飲用

有小小孩入住時也有小朋友的備品，很貼心

快樂泡澡時間，這隻小鴨鴨真的有畫龍點精的效果，實用性也很高，放在水裏不但新奇有趣!

水溫一超過39度，馬上就吱吱叫，所以也不怕水溫太高而燙傷，大人小孩都很愛。

房裡就能泡到礁溪著名的美人湯，真是幸福!

礁溪長榮鳳凰酒店 餐廳下午茶

入住礁溪長榮鳳凰酒店，多家精緻餐廳都非常推薦喔！

▼礁溪長榮鳳凰酒店【煙波亭下午茶吃到飽】每人500元，還有星巴克無限暢飲!

▼長榮鳳凰酒店【鳳凰軒新宜蘭菜】八道開胃前菜，櫻桃鴨一鴨六吃，時令紅蟳每人一隻超過癮

▼宜蘭吃到飽【礁溪長榮桂冠自助餐廳】Buffet菜色豐富異國美食海鮮一次滿足

礁溪長榮鳳凰酒店 豐富早餐

早安

長榮鳳凰酒店現在的早餐已變成早午餐了，可以按照自已的時間調配，最晚的餐期是到下午一點

早午餐營業時間：

07:00-08:30、08:30-10:00、10:00-11:30、11:30-13:00

既然變成早午餐的形式，餐點的內容可就變的多元又豐富了，琳瑯滿目、美食吃不完啊

現煮豆漿區

清粥小菜區

以往午、晚餐才會供應的大火腿或牛排，現在早餐就吃的到了

傳統的中式早餐，這裏當然有

特色現燙牛肉湯，早上來一碗，熱呼呼的湯，真的好棒

各式中、西式熟食，口味豐富又多變

冷盤小菜

這也是有特色的蘭陽風味料理

膽肝、鴨賞

溫泉絲瓜、溫泉皮蛋~~

日式餐點

連關東煮都有了

甜點的規模也很驚人!!! 真的是五星級酒店自助百匯的架勢啊

現打果汁也很吸引人

星巴克的咖啡任您喝!!!

TWINNING 的茶飲也是應有盡有

早餐竟然也有霜淇淋

冰淇淋也是同樣在午晚餐才看的到的，現在通通有

生菜沙拉

早餐真的太豐富了

礁溪長榮鳳凰酒店 心得評價

五星好評【礁溪長榮鳳凰酒店】不但溫泉備有戶外及室內溫泉SPA區、有多樣化的溫泉池可以享受，特別的是有温泉魚泡腳區。好幾種溫泉按摩池，有些池裡會散發淡淡香氣。最特別是可以睡到自然醒，輕鬆的去享用飯店自助式早午餐，飯店的設施都有體貼人心的設計呢!

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