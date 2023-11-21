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礁溪平價溫泉【春水笈溫泉湯屋】來囉，免預約有超大免費停車場，雙人湯屋空間非常大，平均一人不到200元(50分鐘)，還有溫馨家庭五人湯屋和大眾裸湯也不錯，溫泉湯池放水的速度也很快，整體環境乾淨通風良好。這裡24小時營業，半夜從台北殺下來都很方便，比上陽明山近多了，泡湯後可以順遊礁溪美食吃吃喝喝很愜意，附上礁溪二日遊行程一起來看看吧!

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地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷17-1號

營業時間：湯屋營業時間24小時

大眾池營業時間：6:00~23:00

大眾池營業時間：6:00~23:00 電話：03 987 1968

自行開車：Google導航輸入【春水笈溫泉湯屋】即可到達

停車場：春水笈溫泉湯屋有附設免費停車場，開車來很方便

大眾交通：搭火車至礁溪火車站下，步行12分鐘到達

從小巷上坡道路就變得比較開闊了，到了門口指標很清楚

停車場是與一旁的礁溪四季湯屋合用，約40幾個停車格

車位延伸至門口，開車來很方便

春水笈溫泉湯屋 門票 價位

湯屋型態 平、假日 定價 時間(分鐘) 雙人湯屋 380 450 50 溫馨家庭五人湯屋 680 800 50 大眾裸湯 平、假日 定價 時間 每人 120 150 不限時間

湯屋營業時間：24小時

大眾池營業時間：早上6:00~晚上23:00

定價：農曆春節期間

湯屋需自備毛巾，身高 110公分以上，每加一人50元

基於安全考量，湯屋限定兩人以上

春水笈溫泉湯屋 環境空間

以比較平價的溫泉湯屋來說，這裏佈置的還算滿不錯的

店門外有販賣機可以使用。而且竟然有冰飲、熱飲，太貼心了，泡完湯補充水份或點心很不錯

售票口

如果忘了帶毛巾，這裏也有販售

半戶外休息區

真的太會做生意了，除了有按摩椅，竟然還賣起來冷凍水產呢

嘿嘿，這裏還是有飲水機啦，當然也提供吹風機囉

公用的吹風機，另外提供梳子跟棉花棒，梳子也用紫外線燈殺菌(雖然這種的不大敢用XD)

一間一間的泡湯區

春水笈溫泉湯屋 雙人湯屋

一進來的感受滿寬敞的，整體也很乾淨

湯屋內提供洗髮精跟沐浴乳，只需要自備毛巾跟浴巾就好了，如果忘了帶，櫃台也有賣

警鈴的設置也很重要!!!

置物區

這裏的地板帶點坡度，所以排水很快，也很容易乾燥，這點設計也很不錯

一旁也有說明如何放水，只要把水管抽上來就好了，並不會難用，排水也很快

我們適應水溫後也把水排出一些再加熱，這樣可以泡的更舒服

這裏的水量很大，所以不到五分鐘就可以放滿了

湯池真的很大吧!!

泡個熱湯真舒服~~

春水笈溫泉湯屋 溫馨家庭五人湯屋

官網上的家庭湯屋!!

春水笈溫泉湯屋 大眾裸湯

長的有點像釣蝦場的泡湯池!!XD

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▼礁溪日式泡湯》雙人湯屋只要250元，大眾池裸湯100元

交通資訊

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