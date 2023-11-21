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礁溪平價溫泉【春水笈溫泉湯屋】來囉，免預約有超大免費停車場，雙人湯屋空間非常大，平均一人不到200元(50分鐘)，還有溫馨家庭五人湯屋和大眾裸湯也不錯，溫泉湯池放水的速度也很快，整體環境乾淨通風良好。這裡24小時營業，半夜從台北殺下來都很方便，比上陽明山近多了，泡湯後可以順遊礁溪美食吃吃喝喝很愜意，附上礁溪二日遊行程一起來看看吧!
春水笈溫泉湯屋 交通停車
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷17-1號
- 營業時間：湯屋營業時間24小時
大眾池營業時間：6:00~23:00
- 電話：03 987 1968
自行開車：Google導航輸入【春水笈溫泉湯屋】即可到達
停車場：春水笈溫泉湯屋有附設免費停車場，開車來很方便
大眾交通：搭火車至礁溪火車站下，步行12分鐘到達
從小巷上坡道路就變得比較開闊了，到了門口指標很清楚
停車場是與一旁的礁溪四季湯屋合用，約40幾個停車格
車位延伸至門口，開車來很方便
春水笈溫泉湯屋 門票價位
|湯屋型態
|平、假日
|定價
|時間(分鐘)
|雙人湯屋
|380
|450
|50
|溫馨家庭五人湯屋
|680
|800
|50
|大眾裸湯
|平、假日
|定價
|時間
|每人
|120
|150
|不限時間
- 湯屋營業時間：24小時
- 大眾池營業時間：早上6:00~晚上23:00
- 定價：農曆春節期間
- 湯屋需自備毛巾，身高 110公分以上，每加一人50元
- 基於安全考量，湯屋限定兩人以上
春水笈溫泉湯屋 環境空間
以比較平價的溫泉湯屋來說，這裏佈置的還算滿不錯的
店門外有販賣機可以使用。而且竟然有冰飲、熱飲，太貼心了，泡完湯補充水份或點心很不錯
售票口
如果忘了帶毛巾，這裏也有販售
半戶外休息區
真的太會做生意了，除了有按摩椅，竟然還賣起來冷凍水產呢
嘿嘿，這裏還是有飲水機啦，當然也提供吹風機囉
公用的吹風機，另外提供梳子跟棉花棒，梳子也用紫外線燈殺菌(雖然這種的不大敢用XD)
一間一間的泡湯區
春水笈溫泉湯屋 雙人湯屋
一進來的感受滿寬敞的，整體也很乾淨
湯屋內提供洗髮精跟沐浴乳，只需要自備毛巾跟浴巾就好了，如果忘了帶，櫃台也有賣
警鈴的設置也很重要!!!
置物區
這裏的地板帶點坡度，所以排水很快，也很容易乾燥，這點設計也很不錯
一旁也有說明如何放水，只要把水管抽上來就好了，並不會難用，排水也很快
我們適應水溫後也把水排出一些再加熱，這樣可以泡的更舒服
這裏的水量很大，所以不到五分鐘就可以放滿了
湯池真的很大吧!!
泡個熱湯真舒服~~
春水笈溫泉湯屋 溫馨家庭五人湯屋
官網上的家庭湯屋!!
春水笈溫泉湯屋 大眾裸湯
長的有點像釣蝦場的泡湯池!!XD
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春水笈溫泉湯屋 店家資訊
交通資訊
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