當天氣一冷，就會想到礁溪的溫泉，但如果你是甜點控，來礁溪就不只溫泉！礁溪的下午茶絕對不輸泡湯，窩客島這次精選7間礁溪甜點店，不管是顏值爆表的創意甜點，還是手作經典口味，好吃又好拍保證甜點控一定會喜歡。下次去礁溪，泡湯完順路吃下午茶，甜點控們不用煩惱怎麼選，直接跟著這份清單走就對了。



▲礁溪7間超人氣甜點店，抹茶山蛋糕好吃又好拍 / WalkerLand窩客島整理



甜點控注意！巷弄小徑隱藏了一家超厲害的布丁專門店「慕嶼商行」，被稱為最好吃的布丁！這裡有榴槤控嗎？「李傳仁手工麻糬」榴槤大福現點現包超新鮮，真的要衝；療癒的甜點就要配療癒的貓咪，「萬記商行」擼貓天堂，身心靈都被治癒了；超有特色的「小食粑」把傳統紅龜粿創新吃點，伴手禮要買起來！最後給想要有點不一樣甜品的甜點控推薦「華金斯太太」，稀有的英式傳統下午茶，換個感覺。礁溪真的是甜點寶藏地，來這裡品嚐甜點都能收穫滿滿幸福。



▲礁溪7間超人氣甜點店，甜點控揪英國傳統下午茶 / WalkerLand窩客島整理



礁溪巷弄小徑甜點：慕嶼商行布丁專門店

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 慕嶼商行布丁專門店 說：

抹茶控必點！抹茶口味的布丁上鋪滿了鮮奶油、蜜紅豆，還有炙燒過的白玉，再淋上黑糖醬，口感層次非常豐富。布丁本身滑嫩綿密，抹茶味清爽。



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慕嶼商行布丁專門店

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段117-1號

完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：慕嶼商行焦糖布丁！宜蘭礁溪巷弄內的隱藏甜點好店。



▲▼礁溪巷弄甜點，在地最好吃的布丁：慕嶼商行 / 靜兒貪吃遊玩愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



礁溪景觀玻璃屋下午茶：抹茶山下

部落客 撒野樂活小村婦 造訪 抹茶山下 說：

環境優美用心佈置，採光和動線良好，飲品和甜點充滿了創意和童趣，價格還算平實，是個可以放鬆忘憂的好去處。



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抹茶山下

地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路42之25號

電話：03-988-7903

完整介紹由部落客「撒野樂活小村婦」於窩客島分享：宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好拍｜爬不上抹茶山沒關係，先來【抹茶山下】喝咖啡吃創意甜點



▲▼礁溪景觀玻璃屋下午茶，必點抹茶山蛋糕：抹茶山下 / 撒野樂活小村婦 提供、WalkerLand窩客島整理



礁溪現點現包榴槤大福：李傳仁手工麻糬

部落客 mika 造訪 李傳仁手工麻糬 說：

芒果、榴槤大福等，新鮮果肉配上軟Q外皮，口感特別好，尤其冷凍後稍微解凍再吃，宛如吃冰淇淋般的絕妙口感！



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李傳仁手工麻糬

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路一段312號

電話：03-928-4909

完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享：榴槤控快衝！宜蘭礁溪「李傳仁 手工麻糬」現做軟Q低糖，夏季限定芒果、榴槤大福大推。



▲▼礁溪現點現包榴槤大福，榴槤控要衝：李傳仁手工麻糬 / mika 提供、WalkerLand窩客島整理



礁溪擼貓天堂：萬記商行The One's Shop

部落客 Jason's Life 造訪 萬記商行The One's Shop 說：

餐廳內有好幾隻貓咪，非常慵懶親人，簡直是擼貓天堂。早午餐餐點豐富，還有造型拉花和貓咪吐司及蛋糕，餐點好吃份量多，滿值得一試。



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萬記商行The One's Shop

地址：宜蘭縣礁溪鄉興農路266-3號

電話：0978-838-895

完整介紹由部落客「Jason's Life」於窩客島分享：宜蘭縣礁溪鄉【宜蘭礁溪│美食】萬記商行 The One’s Shop礁溪咖啡廳。礁溪早午餐，愛貓人士必來，望著山景稻田吃甜點



▲▼礁溪擼貓天堂，療癒系寵物友善餐廳：萬記商行 / Jason's Life 提供、WalkerLand窩客島整理



礁溪傳統甜點創新吃：小食粑

部落客 mika 造訪 小食粑 說：

龜粿口味創意多，還有國宴香鴨、泰式打拋豬、酸菜豚肉等鹹口味呢。龜粿禮盒組也挺特別的，雖然我一直對紅龜粿沒有愛，但弄這麼可愛就會想吃。



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小食粑

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段81號

電話：0965-345-663

完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享：【宜蘭】 小食粑｜老東西 新吃法，古早味紅龜粿也可以很繽紛玩美，創意混搭，鹹甜皆可。



▲▼礁溪傳統甜點創新吃，古早味紅龜粿變超繽紛：小食粑 / mika 提供、WalkerLand窩客島整理



礁溪摩洛哥鄉村咖啡廳：蒔花咖啡DailyBlossom Cafe & More

部落客 慧 造訪 蒔花咖啡DailyBlossom Cafe & More 說：

一吃成主顧！不光視覺讓人驚呼，口感也不同以往認知的鬆餅；剛上桌的鑄鐵鍋超燙，先吃邊邊的鬆餅帶點焦香氣，每口都是蛋香，等冰淇淋融化又是另一種軟綿濕潤的口感，加上超甜的水果，每口都是幸福。



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蒔花咖啡DailyBlossom Cafe & More

地址：宜蘭縣礁溪鄉十六結路23之17號

電話：03-988-7228

完整介紹由部落客「慧」於窩客島分享：[慧♡響食】蒔花咖啡.宜蘭礁溪.摩洛哥純白渡假風餐廳.IG熱門絕美咖啡廳



▲▼礁溪摩洛哥鄉村咖啡廳，特色鐵鍋鬆餅必點：蒔花咖啡 / 慧 提供、WalkerLand窩客島整理



礁溪稀有道地歐式蛋糕：華金斯太太咖啡

部落客 紫色微笑 造訪 華金斯太太咖啡 說：

一般台灣都是偏日式的蛋糕，這裏供應的蛋糕都是歐式的！不管是蛋糕本身、口味，都是比較少見的，相信很多人一入口就便知曉！還有這裏也會有非常非常特別的胡蘿蔔蛋糕口味哦，這可算是英國的家庭基本甜點。



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華金斯太太咖啡

地址：宜蘭縣礁溪鄉十六結路103之五號

電話：0983-585-028

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：華金斯太太咖啡》Mrs. Watkins Cafe罕見英國傳統歐式蛋糕 手作限量甜點超好吃｜宜蘭礁溪下午茶推薦



▲▼礁溪稀有道地歐式蛋糕，體驗英國人日常：華金斯太太咖啡 / 紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理