當天氣一冷,就會想到礁溪的溫泉,但如果你是甜點控,來礁溪就不只溫泉!礁溪的下午茶絕對不輸泡湯,窩客島這次精選7間礁溪甜點店,不管是顏值爆表的創意甜點,還是手作經典口味,好吃又好拍保證甜點控一定會喜歡。下次去礁溪,泡湯完順路吃下午茶,甜點控們不用煩惱怎麼選,直接跟著這份清單走就對了。



▲礁溪7間超人氣甜點店,抹茶山蛋糕好吃又好拍 / WalkerLand窩客島整理



甜點控注意!巷弄小徑隱藏了一家超厲害的布丁專門店「慕嶼商行」,被稱為最好吃的布丁!這裡有榴槤控嗎?「李傳仁手工麻糬」榴槤大福現點現包超新鮮,真的要衝;療癒的甜點就要配療癒的貓咪,「萬記商行」擼貓天堂,身心靈都被治癒了;超有特色的「小食粑」把傳統紅龜粿創新吃點,伴手禮要買起來!最後給想要有點不一樣甜品的甜點控推薦「華金斯太太」,稀有的英式傳統下午茶,換個感覺。礁溪真的是甜點寶藏地,來這裡品嚐甜點都能收穫滿滿幸福。



▲礁溪7間超人氣甜點店,甜點控揪英國傳統下午茶 / WalkerLand窩客島整理



礁溪巷弄小徑甜點:慕嶼商行布丁專門店

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 慕嶼商行布丁專門店 說:

抹茶控必點!抹茶口味的布丁上鋪滿了鮮奶油、蜜紅豆,還有炙燒過的白玉,再淋上黑糖醬,口感層次非常豐富。布丁本身滑嫩綿密,抹茶味清爽。



慕嶼商行布丁專門店

地址:宜蘭縣礁溪鄉中山路二段117-1號

完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享:慕嶼商行焦糖布丁!宜蘭礁溪巷弄內的隱藏甜點好店。



▲▼礁溪巷弄甜點,在地最好吃的布丁:慕嶼商行 / 靜兒貪吃遊玩愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



礁溪景觀玻璃屋下午茶:抹茶山下

部落客 撒野樂活小村婦 造訪 抹茶山下 說:

環境優美用心佈置,採光和動線良好,飲品和甜點充滿了創意和童趣,價格還算平實,是個可以放鬆忘憂的好去處。



抹茶山下

地址:宜蘭縣礁溪鄉林尾路42之25號

電話:03-988-7903

完整介紹由部落客「撒野樂活小村婦」於窩客島分享:宜蘭礁溪必訪|山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳|巨型蜘蛛人吸睛又好拍|爬不上抹茶山沒關係,先來【抹茶山下】喝咖啡吃創意甜點



▲▼礁溪景觀玻璃屋下午茶,必點抹茶山蛋糕:抹茶山下 / 撒野樂活小村婦 提供、WalkerLand窩客島整理



礁溪現點現包榴槤大福:李傳仁手工麻糬

部落客 mika 造訪 李傳仁手工麻糬 說:

芒果、榴槤大福等,新鮮果肉配上軟Q外皮,口感特別好,尤其冷凍後稍微解凍再吃,宛如吃冰淇淋般的絕妙口感!



李傳仁手工麻糬

地址:宜蘭縣礁溪鄉礁溪路一段312號

電話:03-928-4909

完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享:榴槤控快衝!宜蘭礁溪「李傳仁 手工麻糬」現做軟Q低糖,夏季限定芒果、榴槤大福大推。



▲▼礁溪現點現包榴槤大福,榴槤控要衝:李傳仁手工麻糬 / mika 提供、WalkerLand窩客島整理



礁溪擼貓天堂:萬記商行The One's Shop

部落客 Jason's Life 造訪 萬記商行The One's Shop 說:

餐廳內有好幾隻貓咪,非常慵懶親人,簡直是擼貓天堂。早午餐餐點豐富,還有造型拉花和貓咪吐司及蛋糕,餐點好吃份量多,滿值得一試。



萬記商行The One's Shop

地址:宜蘭縣礁溪鄉興農路266-3號

電話:0978-838-895

完整介紹由部落客「Jason's Life」於窩客島分享:宜蘭縣礁溪鄉【宜蘭礁溪│美食】萬記商行 The One’s Shop礁溪咖啡廳。礁溪早午餐,愛貓人士必來,望著山景稻田吃甜點



▲▼礁溪擼貓天堂,療癒系寵物友善餐廳:萬記商行 / Jason's Life 提供、WalkerLand窩客島整理



礁溪傳統甜點創新吃:小食粑

部落客 mika 造訪 小食粑 說:

龜粿口味創意多,還有國宴香鴨、泰式打拋豬、酸菜豚肉等鹹口味呢。龜粿禮盒組也挺特別的,雖然我一直對紅龜粿沒有愛,但弄這麼可愛就會想吃。



小食粑

地址:宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段81號

電話:0965-345-663

完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享:【宜蘭】 小食粑|老東西 新吃法,古早味紅龜粿也可以很繽紛玩美,創意混搭,鹹甜皆可。



▲▼礁溪傳統甜點創新吃,古早味紅龜粿變超繽紛:小食粑 / mika 提供、WalkerLand窩客島整理



礁溪摩洛哥鄉村咖啡廳:蒔花咖啡DailyBlossom Cafe & More

部落客 慧 造訪 蒔花咖啡DailyBlossom Cafe & More 說:

一吃成主顧!不光視覺讓人驚呼,口感也不同以往認知的鬆餅;剛上桌的鑄鐵鍋超燙,先吃邊邊的鬆餅帶點焦香氣,每口都是蛋香,等冰淇淋融化又是另一種軟綿濕潤的口感,加上超甜的水果,每口都是幸福。



蒔花咖啡DailyBlossom Cafe & More

地址:宜蘭縣礁溪鄉十六結路23之17號

電話:03-988-7228

完整介紹由部落客「慧」於窩客島分享:[慧♡響食】蒔花咖啡.宜蘭礁溪.摩洛哥純白渡假風餐廳.IG熱門絕美咖啡廳



▲▼礁溪摩洛哥鄉村咖啡廳,特色鐵鍋鬆餅必點:蒔花咖啡 / 慧 提供、WalkerLand窩客島整理



礁溪稀有道地歐式蛋糕:華金斯太太咖啡

部落客 紫色微笑 造訪 華金斯太太咖啡 說:

一般台灣都是偏日式的蛋糕,這裏供應的蛋糕都是歐式的!不管是蛋糕本身、口味,都是比較少見的,相信很多人一入口就便知曉!還有這裏也會有非常非常特別的胡蘿蔔蛋糕口味哦,這可算是英國的家庭基本甜點。



華金斯太太咖啡

地址:宜蘭縣礁溪鄉十六結路103之五號

電話:0983-585-028

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享:華金斯太太咖啡》Mrs. Watkins Cafe罕見英國傳統歐式蛋糕 手作限量甜點超好吃|宜蘭礁溪下午茶推薦



▲▼礁溪稀有道地歐式蛋糕,體驗英國人日常:華金斯太太咖啡 / 紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理