4天清明連假就是要來場說走就走的小旅行！不管是一日遊還是兩天一夜，這次窩客島整理了超讚清明連假行程，從文青漫遊到自然風光、從親子放電到美食打卡，應有盡有。若想要放鬆療癒，就來場水族館漫步或山海美景之旅；若想要一趟充實行程，文化園區、傳統藝術、手作體驗也等你來探索，不管是北中南，都有好玩又好拍的私房推薦，這個清明連假就揪上好友或家人，輕鬆出發，來趟春日小旅行。



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▲來到千野村，這處日式秘境擁有鳥居、枯山水庭園、傳統和服、搗麻糬體驗/祈願の千野村提供、WalkerLand窩客島整理



桃園一日遊／水族館、花海秘境、水鹿互動一次滿足

桃園擁有豐富的自然景觀與文化體驗，是春日輕旅行的絕佳選擇。這趟旅程從雄獅文具想像力製造所展開序幕，透過創意展覽與DIY手作感受藝術魅力，接著前往療癒系水族館Xpark，與夢幻水母、企鵝近距離接觸，4月3日還與知名兒童科學普及推廣IP《達克比辦案》攜手推出「Xpark搜查任務！達克比出動」的調查行動，沉浸在海洋偵探基地奇幻氛圍。午餐時段則來到中原文創基地，在充滿文青氣息的環境中品嚐美食，悠閒漫步特色小店，感受濃厚的創意氛圍。



▲雄獅文具想像力製造所可以透過DIY手作感受藝術魅力/雄獅文具想像力製造所提供、WalkerLand窩客島整理

午後轉往造訪水鹿之家，親手餵食療癒小鹿，感受牠們親人的模樣。接著來到隱藏在山林間的鹿點咖啡千瀑店，在千層瀑布與大自然環抱下，享受靜謐又愜意的午後時光。旅程的最後一站則是來到充滿濃濃日式風情的手信霧隱城，燈籠街景彷彿走進江戶時代，這裡不僅能品嚐道地日式美食，還能挑選特色伴手禮，為旅程畫下完美句點。▲位於桃園的水鹿之家，能親手餵食療癒小鹿，感受牠們親人的模樣/編輯 黃楚甯攝影、WalkerLand窩客島整理

台中一日遊／文青慢遊與網美打卡

來趟充滿文化與藝術氛圍的台中一日遊，從台中文化創意產業園區開啟美好的一天，漫步在百年歷史的舊酒廠，欣賞文創展覽與特色店鋪，接著來到繽紛童趣的彩虹眷村，繽紛色彩的塗鴉村落每個角落都超適合拍照打卡，中午時分，漫步在綠意盎然的草悟道，隨意挑間特色咖啡廳或設計選物店，享受悠閒午餐，體驗台中獨有的文青氛圍。



▲繽紛童趣的彩虹眷村超適合拍照打卡/彩虹眷村提供、WalkerLand窩客島整理



午後則來場建築美學之旅，台中國家歌劇院以流線型設計與獨特曲牆結構，被譽為「美聲涵洞」，是世界九大新地標之一，無論外觀或內部空間都讓人驚嘆不已。接著轉往秘境景點發現星村景觀休閒園區（原星月大地景觀休閒園區），站上高點俯瞰整個大台中美景，遠望火炎山，享受午後悠閒的咖啡時光，感受山林環抱的靜謐與壯闊。



旅程的最後，來到台中最夢幻的夕陽勝地高美濕地，這裡被譽為「台版天空之鏡」，走在木棧道上，看著天色漸變橙紅，微風吹拂，水面倒映出如畫般的景色，療癒又浪漫。站在濕地旁，看著招潮蟹與彈塗魚悠遊其中，享受大自然的寧靜，為這趟豐富的一日遊畫下最美的句點。



▲台中最夢幻的夕陽勝地高美濕地，被譽為「台版天空之鏡」/編輯 黃楚甯攝影、WalkerLand窩客島整理

台南一日遊／藝術與自然之旅都能享受到

早晨的台南，從奇美博物館開始，這個擁有豐富藝術珍品的博物館，不僅收藏了世界名畫，還有精緻的建築和古典音樂展示，讓你在美術與音樂的海洋中徜徉。接著，來到頑皮世界野生動物園，這裡的動物表演和互動體驗，讓人與可愛的動物們親密接觸，是全家大小都能盡情享受的地方。



▲奇美博物館是擁有豐富藝術珍品的博物館/Julia Hsu提供、WalkerLand窩客島整理

中午時分，來到十鼓仁糖文創園區，這裡不僅能品嚐台南經典美食，還能參觀糖文化展示，深入了解台灣的糖業歷史。餐後，放鬆心情前往樹谷農場，這片綠意盎然的自然農場提供了完美的環境來放慢腳步，隨處可見的動植物和生態教育活動，讓你享受自然的懷抱。接著，前往安平定情碼頭，沿著古樸的碼頭走一走，感受海風的輕拂，並參觀德陽艦園區，了解台灣海軍的歷史與文化。結束這一天的行程後，不妨到安平老街附近的「阿輝蚵仔煎」，品嚐地道的台南味。▲台南一日遊可以到前往安平定情碼頭，感受海風的輕拂，並參觀德陽艦園區/台南市政府文化局提供、WalkerLand窩客島整理

宜蘭2天1夜超人氣行程！最夯拍照熱點都在這

迎接宜蘭之旅的第一天，從頭城星巴克的悠閒早晨開始，品味一杯香濃的咖啡，準備迎接一天的行程。隨後前往蘭陽博物館，這個結合歷史、文化與自然風光的博物館，能讓你深入了解宜蘭的魅力與特色，輕鬆融入當地的風土人情。中午來到「阿源羊肉湯」，這家鄰近頭城車站的小店是當地人熱愛的美食，湯頭濃郁、羊肉鮮嫩，是不可錯過的宜蘭風味。



▲鄰近頭城車站的阿源羊肉湯是當地人熱愛的美食/阿源羊肉湯提供、WalkerLand窩客島整理

下午則前往傳藝中心，探索融合傳統藝術與現代創意的展覽，還可以親自參加手作體驗，感受台灣文化的精髓。傍晚時分，來到熱鬧的東門夜市，這裡聚集了各種宜蘭特色小吃，每一道都是讓人垂涎的在地美味。結束一天豐富的行程後，入住位於田野間的和煦人野純白小屋，當時就已經以其矗立田中央的一座座純白小屋成了IG打卡的熱門點，是遠離城市喧囂，讓旅人能夠徹底放鬆的好住處。第二天的旅程從星夢森林農場展開，這裡有非常多可愛的小動物，相當適合親子、情侶、三五好友一起來。接著來到清水地熱公園，這裡擁有宜蘭獨特的地熱景觀，熱氣騰騰的蒸氣與必吃溫泉蛋，是這裡最有名必體驗的。下午則前往赫蒂法莊園，這座結合綠農與醫養主題的莊園，擁有夢幻的水上城堡和白色拱門步道，非常適合拍照打卡，還能品嚐美味的餐點，讓人流連忘返。▲赫蒂法莊園是座結合綠農與醫養主題的莊園/赫蒂法莊園提供、WalkerLand窩客島整理行程的最後一站是空ㄟ農場，這個最近爆紅的景觀餐廳不僅擁有壯麗的礁溪夜景，還是社交媒體上的熱門打卡地點。無論是想享受浪漫的晚餐，還是拍攝美麗的照片，這裡都能提供完美的背景與氛圍，成為這次宜蘭之旅的完美結尾。▲空ㄟ農場是社交媒體上的熱門打卡地點/空ㄟ農場提供、WalkerLand窩客島整理

宜蘭旅行第一天：慢遊在地文化與美食同行

09:00 頭城星巴克：曾是商船雲集的宜蘭第一大港為意象，將外觀設計成「遊艇」的造型

10:30 蘭陽博物館：結合了當地的歷史、文化與自然風光，也是了解宜蘭的窗口

12:00 阿源羊肉湯：當地人推薦的經典美食

13:30 傳藝中心：融合了台灣傳統藝術與現代創意，館內常設許多展覽和手作體驗

17:30 東門夜市：晚餐來到熱鬧的東門夜市，品嚐各式宜蘭特色小吃，享受夜市熱鬧的氛圍

19:30 和煦人野純白小屋：這座清新、寧靜的小屋是完美的避世場所

宜蘭旅行第二天：必走訪超萌動物與動手煮溫泉蛋

09:00 星夢森林農場：這裡有各式超萌後動物，無論是小朋友還是大人都能在這裡找到樂趣

11:00 清水地熱公園：這裡有獨特的地熱溫泉和蒸氣瀑布，除了必吃的溫泉蛋，還能自備食材

14:00 赫蒂法莊園：是座綠農和醫養的主題園區.，也有咖啡館、火鍋餐廳和DIY教室

16:00 空ㄟ農場：近期爆紅景觀餐廳，除一望無際百萬礁溪夜景超迷人，還有隋棠等知名藝人加持



▲赫蒂法莊園是座結合綠農與醫養主題的莊/編輯 黃楚甯攝影、WalkerLand窩客島整理

高雄2天1夜玩透透！走訪日式秘境、浪漫愛河夜遊、海景農場

若是想體驗高雄一日遊的旅客，可以先從壽山動物園展開，這是南部最大的公立動物園，讓孟加拉虎、犀牛、樹懶、臺灣黑熊等動物能夠在更自然的環境中生活，適合親子與動物迷來探索。而中午來到仁武烤鴨餐廳，品嚐在地超人氣的脆皮烤鴨，肉質鮮嫩、外皮香酥，再搭配獨門醬料與手工餅皮，讓人一試成主顧。



▲壽山動物園是南部最大的公立動物園，圖為台灣黑熊/壽山動物園提供、WalkerLand窩客島整理

下午轉換氣氛來到千野村，這處日式秘境擁有鳥居、枯山水庭園、傳統和服、搗麻糬體驗，讓人彷彿置身京都小村莊，是近期超夯的打卡景點。接著登上打狗英國領事館，俯瞰高雄港灣，感受濃厚異國風情，欣賞日落後的城市美景。晚餐則來到豪香家常菜，這間位在瑞豐夜市附近的台式料理店，以豐富的家常菜色和親切的價格深受在地人喜愛。▲來到千野村，這處日式秘境擁有鳥居、枯山水庭園、傳統和服、搗麻糬體驗/祈願の千野村提供、WalkerLand窩客島整理夜晚最浪漫的行程，當然是共多拉船夜遊愛河，搭上義大利風情的貢多拉船，隨著燈光閃爍的河面，輕柔的船槳聲與城市夜景相互映襯，讓人彷彿置身歐洲水都。最後入住義大皇家飯店，高級的住宿環境與完善的設施，為這一天畫下完美句點。▲夜晚最浪漫的行程，必屬共多拉船夜遊愛河/共多拉船提供、WalkerLand窩客島整理▲義大皇家飯店擁有高級的住宿環境與完善的設施/義大皇家飯店提供、WalkerLand窩客島整理第二天早晨在義大皇家飯店悠閒地享用早餐，飯後還可以在園區內漫步，欣賞義大獨特的歐式建築風格。接著前往彌陀海岸光廊，這條海岸步道能夠欣賞無敵海景，還設有海景瞭望台、兒童遊憩區，是個適合全家大小一起遊玩的休閒景點。▲彌陀海岸光廊，這條海岸步道能夠欣賞無敵海景/Jason's Life提供、WalkerLand窩客島整理

午餐時間來到夢幻級景點愛琴海岸海景渡假農場，這裡有各種精心設計的造景，每一個角落都超級好拍，天氣好的時候，隨手一拍就像明信片般美麗。園內的玻璃屋咖啡廳提供火鍋、甜點與咖啡，讓旅人能夠在海景環繞下，悠閒地享受美食時光。下午轉戰義大世界購物廣場，這裡不只是購物天堂，更結合了娛樂與美食，無論是想要血拚名牌折扣、體驗遊樂設施，或是簡單喝杯下午茶，都能滿足各種需求，最後一站則來到人氣夜市，品嚐臭豆腐、章魚燒丸子等在地美食，結束美好的兩日遊。



▲夢幻級景點愛琴海岸海景渡假農場，每一個角落都超級好拍/愛琴海岸海景渡假農場提供、WalkerLand窩客島整理

高雄旅行第一天：日式秘境與浪漫夜遊

09:00 壽山動物園：半日遊近距離觀察孟加拉虎、犀牛、樹懶等動物，園區採開放式展示，讓動物生活環境更貼近自然

11:30 仁武烤鴨餐廳：高雄超人氣烤鴨名店，外皮酥脆、肉質鮮嫩，搭配獨門醬料與餅皮

14:00 千野村：隱身在山林間的日式秘境，彷彿走進日本村莊，是拍照打卡的夢幻景點

16:30 打狗英國領事館：擁有百年歷史的紅磚建築，站在高處能俯瞰高雄港灣美景

18:00 豪香家常菜：提供飯食、炒麵、家常菜等，用餐時段也是滿滿人潮

19:30 共多拉船夜遊愛河：搭乘義大利風情滿滿的貢多拉船，欣賞高雄迷人的夜色

20:30 義大皇家飯店：入住擁有頂級設施與舒適房型，徹底放鬆身心。

高雄旅行第二天：海岸風光與人氣夜市必吃美食

09:00 飯店早餐、休閒時光享用飯店豐盛早餐，悠閒漫步於飯店園區

11:00 彌陀海岸光廊：沿著海岸步道漫步，欣賞蔚藍大海，還有海景瞭望台、兒童遊憩區可遊玩

12:30 愛琴海岸海景渡假農場：農場內相當多造景可拍照，還有玻璃屋咖啡廳販賣火鍋、甜點咖啡等

15:00 義大世界購物廣場：高雄最大購物中心，結合品牌折扣店、娛樂設施，無論是逛街購物或是體驗設施，都能滿載而歸

17:30 路竹夜市：最後一站來到人氣夜市，品嚐臭豆腐、章魚燒丸子等在地美食

連假好康一次看！清明、兒童節特色行程推薦