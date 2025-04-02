2025台北國際插畫博覽會要來了！文青必買、必逛的「插畫博覽會（台北畫博）」，即將在4/3-4/6於台北花博爭艷館正式登場，也是清明連假期間，文青一定要朝聖的年度大事。這次2025台北國際插畫博覽會總共集結了超過350個國內外單位參展，包含台灣超人氣IP創作者、插畫家，還有作者簽名會、似顏繪的現場活動，讓文青們逛小物、買周邊通通要先衝。



▲2025台北國際插畫博覽會即將在4/3-4/6於台北花博展出，清明連假間超過350單位參展 / 圖片來源：台北國際插畫博覽會官方FB，圖為過往活動示意圖、WalkerLand窩客島整理



2025年第三屆台北國際插畫博覽會，特別以「圖圖巷弄CITY CANVAS」作為主題，把插畫元素與日常生活結合，也希望讓更多創作者能被看見。因此在這次活動裡集結的世界各地創作者，包含台灣、日本、韓國、泰國、香港、澳門、馬來西亞等地的創作者都同步參展。



▲2025台北國際插畫博覽會即將在4/3-4/6於台北花博展出，圖為過往活動示意圖 / 圖片來源：台北國際插畫博覽會官方FB、WalkerLand窩客島整理

2025台北國際插畫博覽會

同時，還有超人氣台灣創作者「ONION MAN、啾啾妹、阿啾小劇場、黃阿瑪的後宮生活、地呱球」，在社群平台都有超高人氣。同時也都預告了將在台北畫博推出許多可愛周邊，包含「山東饅頭、ririkoko 梨々子々、Keyto art lab、耍廢貓的日常」等創作者都推出貓咪主題周邊，還有文青必買「馬卡龍腳趾」的文青手帳周邊、超台味「雞童可愛宮」Q版神明小物，都讓粉絲們準備好清明連假逛展買起來。▲2025台北國際插畫博覽會，集結台灣創作者與海外創作者 / 圖片來源：台北國際插畫博覽會官方FB、WalkerLand窩客島整理▲2025台北國際插畫博覽會，超多文青可愛小物必買 / 圖片來源：台北國際插畫博覽會官方FB、WalkerLand窩客島整理文青們不只要逛展買插畫周邊，在2025台北畫博活動現場在4/3-4/6每天都推出不同的舞台活動，包含啾啾妹、阿啾小劇場作者簽名會，恐龍的房間會帶來歌曲串燒表演，還有4/6當天有似顏繪活動，粉絲通通要跟上。在展覽期間當日票成人每位250元，可以現場購票，也能透過網路線上購票，持電子票券直接入場。▲2025台北國際插畫博覽會，連續4天集結超過350攤位共同展出 / 圖片來源：台北國際插畫博覽會官方FB、WalkerLand窩客島整理▲2025台北國際插畫博覽會，4/3清明連假開始於台北花博爭艷館登場 / 圖片來源：台北國際插畫博覽會官方FB、WalkerLand窩客島整理

展出地點：台北花博爭豔館

展出時間：2025年4月3日-4月6日

開放時間：

4/3：13:00 ~ 18:00

4/4-4/6：10:00 ~ 18:00

票價資訊：當日票250元/人，每日最晚購票/入場時間為17:00。

圖片來源：2025台北國際插畫博覽會官方粉絲團



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