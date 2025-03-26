史努比控最近真的很忙！今年為了慶祝史努比75周年，近期超可愛的「史努比、星巴克聯名活動」在網路掀起話題。其實史努比不只與星巴克聯名，還有7-11超商聯名新品、Global mall百貨聯名會員禮，這次窩客島編輯幫你整理史努比3大必買聯名，推薦你史努比限定美食、帶你買史努比周邊小物，一個都不放過。



▲不只星巴克聯名史努比！史努比3大必買聯名推薦：7-11超商聯名新品、Global mall百貨聯名會員禮 / WalkerLand窩客島整理提供



▲史努比75週年3大必買聯名推薦：星巴克史努比聯名、7-11史努比聯名、Global mall史努比聯名 / WalkerLand窩客島整理提供

史努比聯名星巴克：咖啡周邊小物

史努比鐵粉天天喝星巴克！星巴克首度與經典漫畫「PEANUTS」攜手合作，以全新限定的「Joe Kind Snoopy」聯名系列，將漫畫中的溫暖與歡樂注入咖啡生活，從星冰樂到馬克杯都獨家聯名款。預計將在3/27驚喜登場，包含12款杯款與多款生活小物，還有獨家推出的「焦糖可可燕麥奶霜星冰樂」，喜愛Snoopy的粉絲絕對不能錯過。此外，還有限定貼紙、盲包布章免費送的優惠，讓史努比鐵份幸福感爆棚。



全文介紹：星巴克史努比聯名免費送！全新史努比星冰樂要喝到，可愛炸裂。



▲星巴克史努比聯名推史努比星冰樂、史努比杯款和免費送周邊/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲星巴克史努比聯名杯款共有12個，推薦必搶「JOE KIND SNOOPY馬克杯」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



史努比聯名Global mall：百貨會員禮

這次Global Mall特別攜手超萌史努比，在3/27起推出多款限定會員禮、點數兌換小禮，其中包含滿額贈「SNOOPY針織袋、野餐陶瓷盤、陶瓷冰霸杯」，分為三梯次贈送。此外還有點數兌換的「SNOOPY 大容量手提保溫瓶、折疊旅行袋、公仔杯蓋陶瓷杯組」，新會員當日消費不限金額送「SNOOPY 小茶杯」，通通都設計實用系小物，史努比很有理由全部帶回家。



全文介紹：史努比新周邊11款！環球購物中心史努比會員禮，史努比星宇快閃店搶先看。



▲Global Mall環球購物中心SNOOPY周邊小物，史努比會員禮推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲Global Mall環球購物中心SNOOPY周邊小物，史努比會員禮推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

史努比聯名7-11：超商鮮食周邊小物

超萌史努比跟7-11聯名！這次7-11為了慶祝花生漫畫75週年，聯名史努比推出「美味聯萌大明星」限定活動，在4/1起正式開跑。7-11推出史努比聯名限定的飲料杯、冰淇淋杯，還有史努比聯名美食21款，此外還有限定史努比周邊「史努比吸管、史努比貼紙」，讓吃貨們跟著史努比一起嗨。



全文介紹：史努比聯名7-11！史努比造型吸管39元入手，7-11史努比美食21款全吃過。



▲7-11聯名史努比，史努比聯名限定吸管加價購39元2支 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲7-11聯名史努比，推出聯名新品史努比霜淇淋、史努比花生餅杯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

追完史努比聯名再追超夯聯名話題