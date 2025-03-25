日本網路爆紅的「外遇兔」插畫家西村悠治，這次攜手三麗鷗角色合作推出的全新聯名系列，這次聯名集結25款限定商品，從春夏服飾到配飾小物，應有盡有，絕對能滿足所有三麗鷗迷的收藏慾望，商品即日起在日本全國的唐吉訶德、APITA・PIAGO門市（部分門市除外）正式發售。

插畫家西村悠治操刀俏皮風三麗鷗角色登場

在各大社群媒體都能見到「外遇兔」，粉嫩兔子搭配情勒台詞，讓人看了又愛又恨。這次其作者西村悠治與三麗鷗聯手出擊！讓療癒感的三麗鷗角色畫風一轉，變身略帶調皮感的角色。且西村悠治即將在2025年迎來創作活動10週年，這次與三麗鷗的合作更顯特別，獨家聯名系列千萬別錯過。







服飾系列

服飾系列共推出11款商品，皆印有西村悠治獨特畫風、略帶調皮又可愛的三麗鷗角色，從T恤、連帽T恤到可愛的短袖組，通通都有。



髮飾系列

髮飾系列共有3款商品，各角色臉部的刺繡髮帶，以及裝飾著絨毛玩偶的髮夾和髮圈。這些精緻的髮飾不僅實用，更能為你的造型增添可愛元素！





包包・收納袋系列

包包系列共推出4款商品，大推超吸睛的絨毛風肩背包！實用的托特包，還有可雙面使用的束口袋，以及以各角色為原型設計的特殊造型收納袋也不容錯過。無論是日常通勤還是週末出遊，都能找到適合的款式！





襪子・雜貨系列

雜貨系列共有7款商品，不管描繪三麗鷗角色手拿甜點圍繞餐桌歡樂談笑場景的壓克力立牌，以及讓人想要掛在包包上一起出門的壓克力鑰匙圈、包包吊飾和襪子等這些小物將為日常生活增添更多樂趣和豐富感！





喜愛三麗鷗角色的台灣粉絲千萬別錯過！若有計劃前往日本旅遊，記得將唐吉訶德或APITA・PIAGO門市加入行程中，帶回這些充滿趣味的限定商品。