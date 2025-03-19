史努比控真的很忙！近期史努比不只與星巴克合作，這次更攜手Global Mall推出百貨限定會員禮，一次推出11款史努比新周邊，包含食用毛毯系列、超可愛陶瓷杯系列，粉絲通通要買起來。此外，這史努比X星宇航空快閃店，也將在3/27快閃GlobalMall新北中和，超萌周邊小物，窩客島帶你一次看。



▲Global Mall環球購物中心SNOOPY周邊小物，史努比會員禮推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲Global Mall環球購物中心SNOOPY周邊小物，史努比會員禮推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

GlobalMall X SNOOPY 限定會員禮

這次Global Mall特別攜手超萌史努比，在3/27起推出多款限定會員禮、點數兌換小禮，其中包含滿額贈「SNOOPY針織袋、野餐陶瓷盤、陶瓷冰霸杯」，分為三梯次贈送。此外還有點數兌換的「SNOOPY 大容量手提保溫瓶、折疊旅行袋、公仔杯蓋陶瓷杯組」，新會員當日消費不限金額送「SNOOPY 小茶杯」，通通都設計實用系小物，史努比很有理由全部帶回家。▲Global Mall環球購物中心SNOOPY周邊小物，史努比會員禮推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲Global Mall環球購物中心SNOOPY周邊小物，史努比會員禮推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，Global Mall在「環球Online」也推出線上限定「史努比露營風」周邊小物，只要使用iMall點數，就可以兌換「SNOOPY絨毛玩偶+毛被毯」可愛史努比以及歐拉夫2款造型，此外還有迷你版「SNOOPY 絨毛玩偶+購物袋」同樣兩款造型選擇。本次粉絲一定要搶到的，還有超限量「SNOOPY 迷你彈珠檯」，復古玩具無論大人小孩都玩瘋。▲Global Mall環球購物中心SNOOPY周邊小物，史努比會員禮推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲Global Mall環球購物中心SNOOPY周邊小物，史努比會員禮推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝Global Mall本次不只有史努比會員小物，更在3/27起邀請到史努比X星宇航空快閃店，快閃插旗Global Mall新北中和，帶來多款史努比飛行系列、星宇航空聯名系列周邊小物。除此之外，新北中和店還設置了5米高「史努比鞦韆」氣偶、四大春遊拍照場景等打卡點。配合本次活動，只要在Global Mall全台八店，單筆消費滿300元即可抽「星宇航空 X SNOOPY 主題航班」北美來回機票，史努比控趁機買爆。▲Global Mall環球購物中心，星宇航空 X SNOOPY快閃店插旗新北中和 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲星宇航空 X SNOOPY快閃店插旗Global Mall新北中和 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

單筆累計消費兌換禮

3/27 - 3/30：滿2,000元可兌換 「SNOOPY 零距離針織袋」

4/3 - 4/6（連假限定）：滿2,000元可兌換 「SNOOPY 去野餐陶瓷盤」

4/10 - 4/13：滿2,000元可兌換 「SNOOPY 去野餐陶瓷冰霸杯」



iMall 點數兌換禮

500點：兌換 「SNOOPY 大容量手提保溫瓶」（新北中和、環球 Online限定）

800點：兌換 「SNOOPY 折疊旅行袋（藍/粉）」

800點：兌換 「SNOOPY 去野餐公仔杯蓋陶瓷杯組」（環球 Online 限定）

新會員禮：當日加入會員+不限金額消費，即可兌換 「SNOOPY 小茶杯」



GlobalMall X SNOOPY 環球 Online線上限定

活動期間：3/27 - 5/11

活動內容：使用iMall點數可兌換史努比周邊商品

800點：「SNOOPY 絨毛＋背毛毯」或「SNOOPY 歐拉夫絨毛＋背毛毯」

300點：「SNOOPY 絨毛＋背購物袋」或「SNOOPY 歐拉夫絨毛＋背購物袋」

650點：「SNOOPY 迷你彈珠檯」



星宇航空 X SNOOPY快閃店

活動期間：3月27日 - 5月11日

活動地點：Global Mall 新北中和

