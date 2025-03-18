西村裕二的LINE貼圖「你外遇兔兔」、到「熊貓媽媽」系列都爆紅，近期在台灣收服超多粉絲。祭松菸快閃店之後，這次西村裕二將快閃新開幕百貨「南港 LaLaport」，在4/19起打造期間限定「NishimuraYuji購買部 出張所」，同步推出台灣獨家限定商品。無論是喜歡兔兔、喜歡熊貓，這次都要手刀朝聖。



▲西村裕二南港 LaLaport快閃店，NishimuraYuji購買部 出張所 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲NishimuraYuji西村裕二，你外遇兔、熊貓媽媽貼圖在台灣爆紅 / 翻攝自LINE貼圖、WalkerLand窩客島整理提供

西村裕二南港 LaLaport快閃店

西村裕二的貼圖近期在台灣爆紅，LOVE RABBIT沈重的愛系列，兔兔大喊「你外遇！」被許多粉絲封為外遇兔、情勒兔。作者筆下另一系列「母親像月亮一樣 GOKIGEN PANDA」熊貓媽媽貼圖，近期更是許多網友送給媽媽，話題度居高不下。這次由西村裕二官方預告，即將在台北南港 LaLaport打造限定快閃店，時間就在4/19至6/30，為南港 LaLaport開幕再增添話題。▲西村裕二南港 LaLaport快閃店，即將在台灣帶來更多兔兔、熊貓等角色周邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲西村裕二南港 LaLaport快閃店，即將在4/19-6/30登場 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝先前西村裕二首度來台灣，在松菸舉辦小型快閃店，開幕首日就吸引超多粉絲排隊朝聖，周邊小物也快速完售，足見台灣粉絲的熱情。這次西村裕二南港 LaLaport快閃店，將在Hands台隆手創館內以店中店方式進行，粉絲們可以期待能買到更完整、更多種類的周邊小物，同時還有台灣限定周邊「飲料提袋、多功能架、行李束帶」通通買起來。▲西村裕二曾在松菸舉辦限定快閃店，這次將在4/19快閃南港 LaLaport / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲西村裕二南港 LaLaport快閃店，快閃資訊及台灣限定周邊依官方公告為準 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：2025年4月19日( 六 ) ~ 2025年6月30日( 一 )

活動地點：台灣南港 LaLaport 3 樓 (Hands 台隆手創館內)

台北市南港區經貿二路 131 號 3 樓

注意事項：圖片為西村裕二松菸快閃店示意圖，南港快閃販售商品，依現場為準。

