賽車迷免費玩！樂高這次特別與F1賽車合作，不只打造1:1賽車模型打卡點、推出20款全新賽車盒組，這次更在台北信義區打造賽車主題快閃店「飆速拼戰」活動，讓玩家體驗賽車手訓練基地，挑戰四大關卡，闖關完成還有滿額贈小禮物。此外在本次活動更可以近距離看到1:1賓士F1樂高賽車，賽車迷通通衝信義區朝聖。



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▲樂高F1賽車手訓練基地快閃店，即日起快閃信義區 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲樂高F1賽車快閃店，賽車闖關活動、賽車打卡點，即日起快閃信義區 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

樂高飆速「拼」戰 Formula 1®賽車手訓練基地活動資訊

即日起在信義區登場的「樂高飆速拼戰」特別打造賽車手訓練基地，四大核心關卡等你挑戰。第一關「反應訓練」考驗手眼協調，第二關「體能訓練」可以多人一起參賽，只要在螢幕前跑得越快、螢幕中的賽車就跑得越快。第三關「組裝訓練」可以親手拼砌專屬的樂高F1賽車，最後則進入第四關「操駕訓練」，駕駛LEGO® City系列運輸車、經過換胎準備、上賽道完成任務。▲信義區樂高F1賽車快閃店，4大賽車闖關活動 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲信義區樂高F1賽車快閃店，4大賽車闖關活動免費體驗 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝本次樂高「樂高飆速拼戰」自即日起至4/6在信義區統一時代百貨2F夢廣場快閃登場，完成4大關卡就有指定小禮物「樂高®FORMULA 1®VIP快速通關組合包+貼紙」，包含專屬的樂高賽車護照、以及F1賽車貼紙組，闖關完成並且在店鋪消費指定項目、或消費滿指定金額，都有不同小禮物。包含樂高車車、樂高展示盒、兒童斗篷雨衣等，讓粉絲們搜集紀念品。▲信義區樂高F1賽車快閃店，完成闖關送貼紙組 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲信義區樂高F1賽車快閃店，完成闖關並消費滿額送滿額禮 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝不只要玩、要買，在本次快閃現場還有不能錯過的打卡亮點，倍耐力五色輪胎展示區，其中還有一顆輪胎是由樂高大師打造的1:1 F1賽車輪胎。此外，先前在台北市巡迴展出、話題爆表的1:1比例賓士Formula 1®樂高模型，在本次活動期間也在統一時代百貨1F大門口展出，讓粉絲們更近距離、看到更多細節。▲信義區樂高F1賽車快閃活動，現場倍耐力五色輪胎展示區 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲信義區樂高F1賽車快閃，統一時代百貨一樓1:1比例賓士Formula 1®樂高模型 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

地點：台北統一時代百貨2F夢廣場 (台北市信義區忠孝東路五段8號)

時間 ：2025/03/15-04/06

活動體驗區營業時間：週一至週五13:00-20:00、週六至週日12:00-20:30

快閃店營業時間：週一至週五13:00-21:00、週六至週日12:00-21:00