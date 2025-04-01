7-ELEVEN迎接「玩具總動員」30週年，推出超過60款生活好物，從兒童玩具到寵物用品、大人實用小物應有盡有，最低加價購只要99元起，在4/9下午3點起強勢開賣。其中還有粉絲必搶的限定小物，超可愛巴斯光年存錢筒、三眼怪夜燈、熊抱哥泡麵碗通通要先搶。
▲7-11玩具總動員30週年週邊新品推薦，玩具總動員新品必買清單 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲7-11玩具總動員30週年60款週邊新品，玩具總動員粉絲必搶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
為了慶祝「玩具總動員」30週年，7-ELEVEN在門市推出超過60款限定新品，不論是適合孩童的3D滑板車、電動牙刷，還是毛小孩專屬的貓抓屋、寵物罐頭匙，不論實用系周邊還是收藏品通通都有。其中包含近20款獨家限定商品，必買推薦三眼怪與火腿豬行李吊牌、胡迪密碼鎖行李束帶、遇水變色的彈簧狗款變色摺傘、叉奇造型眼罩枕、超大撲克牌，都是粉絲們必須搶先入手的夢幻小物。
▲7-11玩具總動員30週年60款週邊新品，其中多達20款獨家小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲7-11玩具總動員30週年60款週邊新品，大小朋友必玩超大撲克牌 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
此外，還有超人氣角色「熊抱哥」多款限定小物，除了必備抱枕、存錢筒之外，還有熊抱哥造型泡麵碗、熊抱哥砂鍋、熊抱哥造型杯。粉絲必買的「三眼怪」系列則有超可愛夜燈、餐盤食器，以及抱枕毯等實用小物，很有理由買起來。
▲玩具總動員30週年週邊新品，推薦必買熊抱哥泡麵碗與砂鍋 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲玩具總動員30週年週邊新品，推薦必買三眼怪系列小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
胡迪系列的限定包款也是細節滿分，大小兩種尺寸都還原了牛仔皮革元素、還有警長徽章，手機支架則有一款是巴斯光年的腳做為造型，腳底不忘印上主人ANDY名字，細節滿分。本次「玩具總動員」30週年限定快閃夠，在在4/9下午3點起於全台7-11同步開賣，粉絲一定要準時先衝。
▲玩具總動員30週年週邊新品，推薦必買胡迪系列的限定包款 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲玩具總動員30週年週邊新品，推薦必買巴斯光年手機支架 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
7-ELEVEN全店精品「玩具總動員30週年紀念」活動資訊
快閃購
活動日期：2025年4月9日(三) 15:00起至2025年4月30日(三)24：00止。
活動辦法:活動期間到門市櫃檯直接結帳預購。若有異動依照官網公告為準。
集點加價購
活動時間：2025年 5月1日(四) 15:00起至2025年6月10日(二)24：00止。
活動辦法OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。
7-ELEVEN「玩具總動員30週年紀念」推薦商品
12吋皮克斯絨毛：229元
16吋大絨毛玩偶：399元
12吋頭型枕毯：399元
大撲克牌：399元
立體造型浴巾：449元
膳魔師不銹鋼保溫瓶：499元
膳魔師不銹鋼真空食物罐：899元
熊抱哥4碗禮盒裝：299元
熊抱哥造型杯：349元
熊抱哥雙耳泡面碗：549元
熊抱哥砂鍋：1.6L加價購799元、2.25L加價購899元。
三眼怪一人食器：599元
野獸國-三眼怪火箭豪華版：899元
野獸國-三眼怪小夜燈：1,299元
野獸國-巴斯光年小夜燈：1899元
野獸國-Q版公仔盲盒套組：2229元
infothink造型磁吸氣囊支架：399元
兩用側背包：599元
胡迪後背包：799元
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▲玩具總動員30週年週邊新品，推薦必買夜燈與造型喇叭 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲玩具總動員30週年週邊新品，推薦必買三眼怪食器 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲玩具總動員30週年週邊新品，推薦必買熊抱哥碗 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲玩具總動員30週年週邊新品，推薦必買食物罐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲玩具總動員30週年週邊新品，推薦必買零錢包 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝