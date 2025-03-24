卡娜赫拉的小動物鐵粉要衝！藏壽司再度攜手超萌卡娜赫拉的小動物，推出限量滿額贈活動。自3/31起，推出兩波可愛又實用的贈品接續登場，單筆消費滿額就免費送「醬油碟二入組」或「輕巧摺疊購物袋」，粉粉嫩嫩的卡娜赫拉周邊小物，粉絲一定要準時衝。



▲藏壽司卡娜赫拉的小動物滿額贈，卡娜赫拉醬油碟二入組、卡娜赫拉輕巧摺疊購物袋 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理



▲藏壽司卡娜赫拉的小動物滿額贈，卡娜赫拉限定壽司主題周邊 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理

藏壽司 卡娜赫拉的小動物滿額贈

這次卡娜赫拉的小動物滿額贈活動，藏壽司直接把可愛度拉滿，兩波贈品都讓粉絲們期待值爆表。在3/31只要在藏壽司消費滿1200元，並完成社群指定步驟，即可獲得限量好禮。第一波推出「醬油碟二入組」，以P助和粉紅兔兔呆萌壽司造型，讓粉絲們直呼可愛度破表。第二波則在4/7起推出「輕巧摺疊購物袋」，主打輕便好收納，還有粉嫩療癒鑿行，成為春天出門購物必備小物。▲藏壽司卡娜赫拉的小動物滿額贈3/27起消費滿額、完成社群任務就送 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理除了吸引粉絲搶收好禮，藏壽司這次也推出5款春季限定餐點，包含珍品鱈魚白子「蒜香辣油白子海苔包」入口滑嫩，搭配特製蒜香辣油增添濃郁層次。「酥脆狹鱈塔塔醬」則有外酥內嫩口感，搭配獨家塔塔醬。另一款「炙烤銀鮭握壽司」炙燒後香氣四溢，搭配細緻鮭魚肉質。還有「醬煮花蛤軍艦」與「日本竹筴魚」，鮮味十足，每一款都是春天必嚐美食。粉絲們衝刺滿額贈的同時，這波限定美味也要吃到。▲藏壽司不只卡娜赫拉的小動物滿額贈，加碼推出春季餐點新品 / 藏壽司提供、WalkerLand窩客島整理

第一波

活動期間：2025年03月31日起

活動方式：活動期間至藏壽司全台分店當日折扣後單筆消費滿 1,200 元，並依規定完成FB、LINE社群任務。

活動贈品：醬油碟二入組 共1款，限量送完為止。



第二波

活動期間：2025年04月07日起

活動方式：活動期間至藏壽司全台分店當日折扣後單筆消費滿 1,200 元，並依規定完成IG、LINE社群任務。

活動贈品：輕巧摺疊購物袋 共1款，限量送完為止。

