F1巧克力賽車！KitKat聯名F1賽車威化巧克力 台灣開賣，F1賽車周邊 賽車巧克力必買。

雀巢KitKat F1賽車威化巧克力開賣引發討論，結合新加坡F1大獎賽抽獎與聯名周邊，編輯張人尹表示粉絲可從日常零食體驗賽車話題。

F1賽車巧克力！這次F1話題從賽道延伸到日常生活，跨界合作更掀起粉絲關注，這次雀巢KitKat迎來90周年，攜手同樣具代表性的F1打造聯名企劃，正式推出話題新品與系列活動，推出F1賽車造型的威化巧克力，還有聯名周邊小物等活動，讓粉絲們大呼「這是我買得起的唯一一款賽車」超有梗。



▲雀巢KitKat攜手F1推出聯名企劃，打造賽車元素巧克力引發粉絲關注。

F1賽車造型威化巧克力登場

▲雀巢KitKat推出F1賽車造型威化巧克力，外型如迷你賽車吸引粉絲收藏。

限量賽車周邊融入日常穿搭

▲雀巢KitKat推出雨傘與托特包等F1聯名周邊，讓粉絲將賽車元素帶入生活。

滿額抽新加坡大獎賽雙人行

▲雀巢KitKat推出滿99元抽新加坡F1大獎賽雙人行活動吸引粉絲參與。

雀巢KitKat F1賽車威化巧克力 販售資訊

這次KitKat與F1賽車推出聯名新品「雀巢KitKat F1賽車威化巧克力」將F1賽車造型融入巧克力設計，還原流線車身外觀，就如同巧克力材質的迷你賽車模型。除了視覺設計外，口感依然維持KitKat經典的巧克力搭配酥脆威化層層堆疊，入口後帶來熟悉的香甜與酥脆感，讓粉絲們在吃巧克力同時，又增添了拍照打卡樂趣。除了新品之外，雀巢KitKat同步推出多款F1聯名周邊，包含F1賽車造型雨傘、賽車斗篷雨衣以及托特包等日常小物，將賽車元素延伸到粉絲們的生活中，讓粉絲在日常使用、在構思穿搭的同時也能展現對F1的喜愛，這類實用型周邊也成為不少人關注的另一個重點。除了聯名商品之外，這次KitKat也特別規劃抽獎活動，於2026/3/18-2026/6/30期間，在指定通路購買KitKat系列商品單筆滿99元，並於2026/7/3 23:59前完成登錄，就有機會抽中「新加坡F1大獎賽」雙人來回機票與門票，讓粉絲能親自走進賽道現場，感受比電視轉播更直接的速度震撼。

雀巢官方授權通路：7-ELEVEn、全家、萊爾富、家樂福、大買家、全聯、大全聯、Costco、MOMO-雀巢官方直營、蝦皮-雀巢蝦皮商城、雀巢多趣酷思官方網站與百貨專櫃等





雀巢KitKat F1賽車抽獎活動





活動期間：2026/3/18-2026/6/30，活動方式：在台灣雀巢官方授權通路購買KitKat系列產品單筆金額滿$99，並於2026/7/3 23:59前填寫完成抽獎表單，即可參加抽獎(每筆訂單僅具一次抽獎資格)