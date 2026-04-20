6天全品項買一送一！中山區新開「食悅烏龍麵」必吃推薦，日本傳奇烏龍麵直送。

台北中山區必吃美食「食悅」開幕！引進日本香川50年名店「山田家」烏龍麵，限時6天買一送一，超霸氣龍蝦烏龍麵每日限量搶購。編輯 鄭雅之表示：全品項都有買一送一超佛！

有買一送一台北烏龍麵控先衝！熱愛吃烏龍麵的一定都知道日本香川縣知名的50年老店「山田家」，這次由新品牌「食悅 うどん天ぷら」完整引進這份曾創下單日4000人排隊紀錄的山田家烏龍麵，讓大家不用飛日本，就能在台北巷弄間吃到被列為國家級文化財的道地好滋味。開幕期間最狂的就是長達6天的全品項買一送一活動，更加碼推出開幕限定「龍蝦雞湯烏龍麵」半隻龍蝦入麵的奢華選擇，對於喜歡品嚐日式麵食的朋友來說，是一定要來嚐鮮的新開店。



▲明太子白醬烏龍麵附上一大球辣味明太子，濃郁的白醬中和一點辣度，爽口開胃。(攝影：鄭雅之)

▲隱身在中山區巷弄間的「食悅 うどん天ぷら」門口掛著醒目白色布簾，展現正宗日本烏龍麵名店氣勢。(攝影：鄭雅之)





傳承50年手作精神與五星級湯頭

這碗山田家烏龍麵之所以深受日本人喜愛，是因為堅持日本古法製程，每一球麵團都經過手擀與踩揉的繁瑣程序，讓麵條吃起來特別有嚼勁。為了把最正宗的風味搬來台灣，店家特別使用四國五劍山的過濾水源與特製小麥粉，並透過急速冷凍技術鎖住新鮮。湯頭部分更是重金聘請東京五星級飯店大廚來台技術指導，經過1個月的不斷測試，才成功復刻出純粹無添加的日式高湯，讓人每一口都能感受到滿滿的日系職人誠意。



▲吸滿明太子白醬的烏龍麵條，Q彈咬勁中帶著濃郁奶香，每一口都能吃到日本直送的新鮮感。(攝影：鄭雅之)





乾拌與湯烏龍兩大系列必吃推薦

來到「食悅 うどん天ぷら」點餐完全不用擔心選擇困難，店內主要分為乾拌與湯烏龍兩大系列。如果你喜歡彈牙口感，推薦點選經典的「月見拌烏龍麵」，將蛋黃與麵條充分攪拌後香氣四溢。想要奢華感更升級的話，「松露白醬」與「明太子白醬」則是不少女孩們的心頭好，後者是帶有微微辣味。至於偏好溫暖湯頭的食客，首推清爽的「昆布湯烏龍－豆皮」，簡約卻不簡單。想大口吃肉的話，「雞湯烏龍麵」或帶有炙燒香氣的「牛肉烏龍麵」，也都是店內試營運期間高人氣選項。



▲日本直送讚岐烏龍麵條，經過精確計時起鍋，確保每碗「食悅」烏龍麵都能呈現最完美的Q彈咬勁與職人靈魂。(攝影：鄭雅之)





限時6天買一送一與霸氣龍蝦麵

這次「食悅」開幕誠意十足，從4月21日開始推出為期6天的超級優惠，只要來到店內點購烏龍麵或現炸炸物，通通享有買一送一的超值折扣，非常適合找好朋友一起來分享。除了經典款之外，最吸睛的就是每日限量12碗的「波士頓龍蝦烏龍麵」，碗裡大方擺上肥美的半隻龍蝦，鮮甜的海鮮精華融入麵條與湯頭中，視覺感直接拉滿。想一嚐這款海味珍饌的朋友，記得開幕期間還有專屬優惠價可以搶先體驗。



▲開幕限定的波士頓龍蝦烏龍麵分量十足，每日限量供應，成為台北烏龍麵控瘋狂朝聖的夢幻逸品。(攝影：鄭雅之)

▲新鮮飽滿的炸蝦天麩羅沾上特製日本進口湯頭醬汁，口感層次分明，展現職人等級的炸物工藝。(攝影：鄭雅之)

食悅烏龍麵 店家資訊

開幕日期：2026年4月21日

地址：台北市中山區中山北路一段83巷40號

電話：02-77027656





食悅烏龍麵 開幕優惠

全品項買一送一：2026年4月21日至4月26日，店內烏龍麵及炸物皆享買一送一。

極限量龍蝦盛宴：「波士頓龍蝦烏龍麵」每日限量 12 碗（午、晚餐各 6 碗）。

龍蝦麵優惠：開幕期間享 588 元優惠價（原價 799 元，不參與買一送一）。





食悅烏龍麵 特色介紹

日本香川50年名店「山田家」首度直送台灣，傳承國家級文化財職人精神。

堅持古法製作，透過手擀與踩揉工藝賦予烏龍麵條獨特的Q彈生命力。

嚴選日本四國五劍山水源與專屬小麥粉，搭配急速冷凍技術鎖住現做香氣。

湯頭由東京五星級飯店大廚親自傳授技術，百分之百復刻道地無添加風味。

菜單涵蓋乾拌與湯麵兩大系列，提供月見、松露白醬、明太子及雞湯等豐富選擇。

開幕限定推出半隻波士頓龍蝦烏龍麵，每日限量12碗打造最浮誇的海味饗宴。





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食悅烏龍麵 更多照片





▲現點現炸的綜合天麩羅拚盤外皮金黃酥脆，包含大蝦與季節蔬菜，是搭配讚岐烏龍麵的最佳組合。(攝影：鄭雅之)

▲浮誇系波士頓龍蝦烏龍麵霸氣登場，半隻大龍蝦與Ｑ彈麵條結合，滿足視覺與味覺的雙重饗宴。(攝影：鄭雅之)