為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 2025桃園彩色海芋季！14萬株海芋花海美拍，3間大園美食順遊吃。

2025桃園彩色海芋季！14萬株海芋花海美拍，3間大園美食順遊吃。

桃園景點 賞花 桃園彩色海芋季 大園美食 more
2025-04-01 14:09:00 文字：編輯 鄭雅之 綜合報導 圖片：2025桃園彩色海芋季、部落客 大海愛上藍天
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

2025桃園彩色海芋季開跑！以「奇芋夢幻島」為主題，3月29日至4月6日在大園溪海休閒農業區登場。這場為期9天的花卉盛會，種植超過14萬株花卉，讓遊客徜徉於彩色海芋、百合、孤挺花與各式草花之中，享受春天的浪漫氣息。今年活動除了花海美景，還結合農場體驗與大型藝術裝置，打造視覺與感官的雙重饗宴，是親子同遊、賞花拍照的最佳去處。

▲ 2025桃園彩色海芋季3月29日至4月6日在大園溪海休閒農業區登場 / 桃園彩色海芋季 提供、WalkerLand窩客島整理

▲ 2025桃園彩色海芋季種植超過14萬株花卉 / 桃園彩色海芋季 提供、WalkerLand窩客島整理



溪海休閒農業區是北台灣重要的草花產地，這次海芋季透過生產、生態、生活三大概念，讓旅人更深入認識農村之美。現場打造多處大型裝置藝術，讓遊客在花海中捕捉夢幻美照。此外，也規劃農場互動體驗區，能更近距離觀察花卉生長，了解彩色海芋與百合的特色。走進這片花田，不僅能感受滿滿春日氛圍，還能體驗最純粹的田園樂趣。

▲ 2025桃園彩色海芋季打造多處大型裝置藝術 / 桃園彩色海芋季 提供、WalkerLand窩客島整理

▲ 2025桃園彩色海芋季規劃農場互動體驗區 / 桃園彩色海芋季 提供、WalkerLand窩客島整理

除了壯麗花海，活動現場還帶來有趣的花語解析，不同顏色的海芋象徵不同的祝福。黃色代表感謝與喜悅，適合送給朋友；紫色象徵魅力與優雅，最適合獻給敬佩的人；紅色代表熱情與愛，是大膽告白的最佳選擇；粉色則傳遞溫柔與關愛，適合贈送家人或閨蜜；而白色則代表純潔與祝福，象徵最真摯的心意。漫步於這片夢幻花海，不只賞花，還能透過花語傳遞心情，感受大自然的浪漫詩意。

▲ 2025桃園彩色海芋季也提供各種不同顏色花語 /  桃園彩色海芋季 提供、WalkerLand窩客島整理

▲ 桃園彩色海芋季現場種植許多顏色海芋 /  桃園彩色海芋季 提供、WalkerLand窩客島整理

 

桃園彩芋季順便吃大園美食

來到桃園大園拍彩色海芋，也要順便吃美食！位於大園有許多人氣景觀餐廳，首推在玻璃屋裡面的「福來雞」，邊吹冷氣邊欣賞飛機起降，品嚐酥脆多汁的炸雞，每一口都是極致滿足；隱藏在鄉間的4-7休閒魚池餐廳，以濃郁醇厚的老菜脯雞湯擄獲饕客味蕾，讓人感受家的溫暖；而湖畔美景環繞的喬寓咖啡，則提供第一排無敵湖景，270度水上無邊際觀景台讓你一邊啜飲咖啡，一邊沉浸在寧靜悠閒的氛圍中。

▲ 桃園大園景觀咖啡廳「福來雞」玻璃屋設計超好拍 /  部落客 大海愛上藍天 提供、WalkerLand窩客島整理

▲ 桃園大園湖景第一排咖啡廳推薦「喬寓咖啡」 /  部落客 大海愛上藍天 提供、WalkerLand窩客島整理




 

2025桃園彩色海芋季

活動日期：3/29(六)-4/6(日)
活動時間：9:00-17:00
活動地點：溪海休閒農業區遊客中心
 

桃園大園美食推薦：福來雞台式炸雞

地址：桃園市大園區三民路一段538號
電話號碼： 03 393 6768
 

桃園大園美食推薦：The QiAO 喬寓咖啡

地址：桃園市大園區華興路280之1號
 

桃園大園美食推薦：4-7休閒魚池餐廳

地址：桃園市大園區內定十六街972號對面4-7魚池
電話號碼： 03 462 3653

 

拍完桃園彩芋季 順便吃桃園大園景觀餐廳

推薦閱讀：桃園玻璃屋看飛機吃炸雞！福來雞酥脆多汁炸雞，搭配輕乳酪蛋糕超滿足。

推薦閱讀：湖景第一排喬寓咖啡|270度水上無邊際觀景台|景覯優美環湖步道|極限山丘冒險森林遊戲場|桃園親子休閒好去處

推薦閱讀：桃園美食：4-7休閒魚池餐廳，隱藏在鄉間小路的熱門餐廳，人氣爆滿，要提前訂位

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#賞花
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
親子景點攻略
朝聖巧克力博物館！亞洲首間巧克力博物館「77巧克力共和國」7大亮點，3公尺巨大77乳加、20款獨家巧克力帶你買。

朝聖巧克力博物館！亞洲首間巧克力博物館「77巧克力共和國」7大亮點，3公尺巨大77乳加、20款獨家巧克力帶你買。
【宜蘭小旅行】Robert Y廢墟暴龍館，來看台灣唯一暴龍化石真跡還有多種體驗可玩的宜蘭蘇澳室內景點

【宜蘭小旅行】Robert Y廢墟暴龍館，來看台灣唯一暴龍化石真跡還有多種體驗可玩的宜蘭蘇澳室內景點
【板橋室內親子樂園】追風奇幻島-板橋魔法夢境-百萬大球池、香蕉船、彈跳蹦床、VR互動牆、扮家家酒，8K ZONE探索體驗全新升級，暢玩一整天-板橋小遠百8樓｜Ruby說美食享受旅行(@tour_rub

【板橋室內親子樂園】追風奇幻島-板橋魔法夢境-百萬大球池、香蕉船、彈跳蹦床、VR互動牆、扮家家酒，8K ZONE探索體驗全新升級，暢玩一整天-板橋小遠百8樓｜Ruby說美食享受旅行(@tour_rub
礁溪不只有泡溫泉！3條礁溪親子一日遊行程，有吃有玩還能清涼玩水。

礁溪不只有泡溫泉！3條礁溪親子一日遊行程，有吃有玩還能清涼玩水。
[外食日記-外食篇]苗栗｜竹南｜史堤克牛排｜下班就要吃肉肉，大空間適合親子用餐 | PopDaily 波波黛莉

[外食日記-外食篇]苗栗｜竹南｜史堤克牛排｜下班就要吃肉肉，大空間適合親子用餐 | PopDaily 波波黛莉
桃園觀音親子景點【水之丘主題公園】草魚遊戲場，三層樓高飼料桶溜滑梯太刺激！

桃園觀音親子景點【水之丘主題公園】草魚遊戲場，三層樓高飼料桶溜滑梯太刺激！
morechevron_right
相關商家

福來雞炸物百匯-航棧綠洲總店

phone03-3936768
place桃園市大園區三民路一段538號
4.53 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.75
CP值
4.50
share place

4-7休閒魚池餐廳

phone03-4623653
place桃園市大園區內定十六街972號
4.70 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.75
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.75
share place
延伸閱讀
南投賞花秘境大公開！瑰蜜甜心玫瑰園麝香木花海夢幻必拍，情侶網美都愛。
 饅頭弟
彰化縣永靖鄉成美文化園｜來一趟台版兼六園，享受日式庭園、百年古厝、落羽松秘境的優美｜彰化永靖
 好好玩 FUNIT
彰化景點推薦｜田中窯創意園區蜀葵花海，夢幻花季必拍打卡點
 饅頭弟
台中市后里區2025台中泰安櫻花季：全台最美派出所櫻花盛開！賞花攻略、交通資訊、周邊美食一次看
 利歐娜樂生活 Leona Fun Life
台中市新社區週末假期就決定是你了！新社花海採果趣!!橘子紅了觀光果園椪柑開採，親子共遊賞花兼採果!!
 利歐娜樂生活 Leona Fun Life
推薦商品
keyboard_arrow_up