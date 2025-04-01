2025桃園彩色海芋季開跑！以「奇芋夢幻島」為主題，3月29日至4月6日在大園溪海休閒農業區登場。這場為期9天的花卉盛會，種植超過14萬株花卉，讓遊客徜徉於彩色海芋、百合、孤挺花與各式草花之中，享受春天的浪漫氣息。今年活動除了花海美景，還結合農場體驗與大型藝術裝置，打造視覺與感官的雙重饗宴，是親子同遊、賞花拍照的最佳去處。



▲ 2025桃園彩色海芋季3月29日至4月6日在大園溪海休閒農業區登場 / 桃園彩色海芋季 提供、WalkerLand窩客島整理



▲ 2025桃園彩色海芋季種植超過14萬株花卉 / 桃園彩色海芋季 提供、WalkerLand窩客島整理

桃園彩芋季順便吃大園美食

溪海休閒農業區是北台灣重要的草花產地，這次海芋季透過生產、生態、生活三大概念，讓旅人更深入認識農村之美。現場打造多處大型裝置藝術，讓遊客在花海中捕捉夢幻美照。此外，也規劃農場互動體驗區，能更近距離觀察花卉生長，了解彩色海芋與百合的特色。走進這片花田，不僅能感受滿滿春日氛圍，還能體驗最純粹的田園樂趣。▲ 2025桃園彩色海芋季打造多處大型裝置藝術 / 桃園彩色海芋季 提供、WalkerLand窩客島整理▲ 2025桃園彩色海芋季規劃農場互動體驗區 / 桃園彩色海芋季 提供、WalkerLand窩客島整理除了壯麗花海，活動現場還帶來有趣的花語解析，不同顏色的海芋象徵不同的祝福。黃色代表感謝與喜悅，適合送給朋友；紫色象徵魅力與優雅，最適合獻給敬佩的人；紅色代表熱情與愛，是大膽告白的最佳選擇；粉色則傳遞溫柔與關愛，適合贈送家人或閨蜜；而白色則代表純潔與祝福，象徵最真摯的心意。漫步於這片夢幻花海，不只賞花，還能透過花語傳遞心情，感受大自然的浪漫詩意。▲ 2025桃園彩色海芋季也提供各種不同顏色花語 / 桃園彩色海芋季 提供、WalkerLand窩客島整理▲ 桃園彩色海芋季現場種植許多顏色海芋 / 桃園彩色海芋季 提供、WalkerLand窩客島整理

來到桃園大園拍彩色海芋，也要順便吃美食！位於大園有許多人氣景觀餐廳，首推在玻璃屋裡面的「福來雞」，邊吹冷氣邊欣賞飛機起降，品嚐酥脆多汁的炸雞，每一口都是極致滿足；隱藏在鄉間的4-7休閒魚池餐廳，以濃郁醇厚的老菜脯雞湯擄獲饕客味蕾，讓人感受家的溫暖；而湖畔美景環繞的喬寓咖啡，則提供第一排無敵湖景，270度水上無邊際觀景台讓你一邊啜飲咖啡，一邊沉浸在寧靜悠閒的氛圍中。



▲ 桃園大園景觀咖啡廳「福來雞」玻璃屋設計超好拍 / 部落客 大海愛上藍天 提供、WalkerLand窩客島整理



▲ 桃園大園湖景第一排咖啡廳推薦「喬寓咖啡」 / 部落客 大海愛上藍天 提供、WalkerLand窩客島整理

2025桃園彩色海芋季

活動日期：3/29(六)-4/6(日)

活動時間：9:00-17:00

活動地點：溪海休閒農業區遊客中心



桃園大園美食推薦：福來雞台式炸雞

地址：桃園市大園區三民路一段538號

電話號碼： 03 393 6768



桃園大園美食推薦：The QiAO 喬寓咖啡

地址：桃園市大園區華興路280之1號



桃園大園美食推薦：4-7休閒魚池餐廳

地址：桃園市大園區內定十六街972號對面4-7魚池

電話號碼： 03 462 3653





拍完桃園彩芋季 順便吃桃園大園景觀餐廳