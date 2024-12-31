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桃園玻璃屋景觀餐廳【福來雞】隱身在航棧綠洲二樓餐廳/看飛機吃炸雞談戀愛/復興航棧觀景台/桃園看飛機最佳去處

2024-12-31 09:09:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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福來雞位於桃園大園航棧綠洲，擁有大片的玻璃可欣賞窗外風景，室內室外座位都有，可以一邊吹冷氣一邊看飛機一邊吃炸雞，超級幸福的～餐點現點現炸，結合傳統與美式，有台式炸雞和美式炸雞，讓你一次擁有兩種不同口感的炸雞。香脆外皮與鮮嫩多汁，真是視覺與味覺雙層享受，除此之外，這裡還有復興空廚麵包和有露天休閒座位區、星巴克等，成為假日休閒用餐好去處。

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來福來雞看飛機吃炸雞談戀愛，超浪漫的～影片分享 

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福來雞由來：來自於炸雞英文"Fried chicken"的諧音，希望來這邊吃炸雞的朋友，可以招來福氣、幸福滿滿。

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福來雞特色是薄皮炸雞，招牌必點：福來大雞腿與炸全雞。

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最新優惠，氣泡水三罐200元，Google評論送雙色地瓜球（價值60元）。

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一口咬下皮薄酥脆、鮮嫩多汁，超涮嘴的，餐點多樣化讓您選擇，不知點什麼還有"都想吃套餐"，帶來滿滿的幸福感～

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用餐座位區寬廣舒適，可以在玻璃屋內享用美食，欣賞窗外美景和飛機，

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這裡可以近距離看飛機起降，還可以與飛機合影。

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最新DM，實際DM以店家為主。

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自從上次去大阪享用輕乳酪蛋糕就非常想念那綿密細膩的味道，沒想到在台就可以享受，一個只要200元。

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且包裝超精美，真是最佳的伴手禮，感覺送禮自用都可以。

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復興航棧輕乳酪蛋糕綿密細緻、甜而不膩，適合全家大小一起享用。 

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一樓復興航棧麵包和戶外座位區。

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二樓戶外座位區，可以近距離看飛機起降。

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附設免費停車場。

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我們在此用餐休憩約一小時左右，就看到數十台飛機從旁邊呼嘯而過，真不誇張。

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福來雞炸物百匯 航棧綠洲總店：桃園市大園區三民路一段568號；營業時間：平日：11:00-20:00，假日：10:30-20:00

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福來雞炸物百匯-航棧綠洲總店

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place桃園市大園區三民路一段538號
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美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
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