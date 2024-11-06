放假想看飛機？想在湖畔邊喝咖啡？想搭天鵝船？想玩SUP立槳？想走落羽松步道？想帶小朋友放電？桃園最新華興池公園一次滿足你所有願望。這裡環境優美，天氣好時湖光山色倒影如畫，環湖一圈約1公里20分鐘，走到那，處處是驚喜！處處是美景！可以看飛機、吃美食、搭船遊湖、沉水綠廊、SUP立槳、雙軌滑索、極限山丘、冒險森林遊戲場、大碗公溜滑梯、滑草場、攀岩場、玩沙玩水等超多遊樂設施，真是假日親子共遊好去處～

最新開幕-喬寓咖啡，就位桃園華興池公園湖畔，第一排湖畔景觀座位區，可以一邊喝咖啡一邊賞景一邊看飛機，欣賞湖光山色美景，短暫遠離塵囂，超舒壓的～

戶外有270度水上無邊際觀景台免費享用。

建議可以環湖一圈，約1公里，可以從各種角度欣賞它不同的美。影片分享

華興池生態埤塘公園景觀優美，非常適合健行、運動休閒好去處。

其中我最愛的就是落羽松棧道，寧靜水池倒影，夢幻如畫～

這裡設置全新遊戲場，就像一個大型遊樂園，分別為冒險森林與極限山丘。

冒險森林遊戲場：有各種攀爬闖關遊具，像是平衡木、跳樁、穿梭攀爬組、大型攀爬網等。

還有戲水、玩沙池。

大碗公溜滑梯

超熱門的雙軌滑索，小朋友大人都可以玩～

極限山丘遊戲場：滑草場、攀岩場等可以讓小朋友充份放電。

湖景第一排景觀餐廳：喬寓咖啡

擁有整片的落地窗，環境寬敞舒適，乾淨明亮。影片分享

茶水自取，不收服務費。

最新DM，實際DM以店家為主，餐廳有分AB空間。

湖畔景觀第一排A空間相當熱門，一位難求。

招牌必點：巴斯克乳酪蛋糕100元。香濃綿密，感覺有濃郁的乳酪和蛋香味在口中散開，超好吃的～

重點是美景無價，看著眼前的美景，感覺食物都變美味了～

美式咖啡90元，台18紅玉茶80元。配上蛋糕，吃起來超搭的。

採線上點餐。

單點主餐＋120元升級套餐（有生菜沙拉、麵包、甜點、飲品），CP值較高。

吃飽建議可以上喬寓二樓走走，這裡有360度免費觀景平台視野超美。

也是看飛機最佳去處。

從這裡可以居高臨下欣賞華興池整個視角。

這裡設置許多休憩平台可以欣賞桃園埤塘之美

湖光山色、倒影如畫。

我們環湖一圈，從各種角度欣賞它不同的美～

華興池生態埤塘公園：桃園市大園區華興路205號

喬寓咖啡：桃園市大園區華興路280之1號 ; 營業時間：10:00-18:00

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