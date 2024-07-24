這家4-7休閒魚池餐廳隱藏在鄉間小路上，沒有仔細看真的是會錯過

因為餐廳沒有顯眼的招牌，如果不仔細尋找，很容易就會錯過

但正因為這份低調，才讓這裡成為真正的美食寶地

4-7休閒魚池餐廳不僅提供美味佳餚，更擁有便利的停車場，讓你不必為了尋找停車位而煩惱

無論是開車前來還是騎車出遊，這裡都能滿足你的需求

充足的停車位讓全家出遊、朋友聚會都變得更加輕鬆愉快

4-7休閒魚池餐廳

電話：03 462 3653

營業時間：11:00~14:00，16:30~21:00

地址：桃園市大園區內定十六街972號對面4-7魚池

必點的白斬雞選用新鮮土雞，經過精心烹調，每一口都充滿鮮美的汁液和濃郁的香氣

小火慢煮的烹調方式，使雞肉嫩滑，雞皮富有彈性，口感極佳

搭配蒜泥、薑泥、蔥花和特製醬油的蘸料，為白斬雞增添獨特風味

桃園的4-7休閒魚池餐廳，不僅有白斬雞這道美味佳餚，還有一道你不能錯過的經典—客家米苔目

客家米苔目選用最好的米粉手工製作，嚴選新鮮食材，保證每一口都是最天然的美味

精心熬製的湯底，融合了大骨和多種香料，湯頭濃郁鮮美，搭配Q彈的米苔目，口感絕佳

一碗熱騰騰的客家米苔目，暖心暖胃，讓你回味無窮

這道經典菜餚 客家悶筍 選用最新鮮的竹筍，口感清脆，充滿自然的香氣

經過精心處理，竹筍的清甜味道被完美保留下來，讓人一口難忘

絲瓜的口感清脆爽口，質地細膩，充滿自然清甜，讓人一口接一口欲罷不能

老菜脯雞湯，是一道散發著濃濃家的味道的美味佳餚

每一口都彷彿是一次心靈的擁抱，入口的瞬間，醇厚的湯汁在舌尖綻放，溫暖的感覺彌漫著整個口腔

那濃郁的雞香配上鮮嫩的菜脯，給人一種滿足而舒適的感覺，彷彿是一場味蕾的盛宴

空心菜炒牛肉，入口即化的牛肉，配上空心菜

牛肉的鮮嫩和空心菜的清脆，交織出一種美妙的口感，讓人回味無窮

脆皮肥腸，外皮酥脆，內裡鮮嫩多汁，一口咬下去，香氣四溢，讓人回味無窮

鹹蛋苦瓜是一道獨特的美味佳餚

苦瓜的清爽和鹹蛋的香濃相互融合，帶來獨特的口感享受

菜脯蛋是一道經典的家常菜

鮮嫩的蛋與香氣十足的菜脯結合，口感豐富，帶來滿滿的幸福感

塔香螺肉口感鮮嫩彈牙，入口即化，帶有獨特的海味香氣，很下飯

燒豆腐口感鮮嫩豐富，香氣撲鼻，入口即化，是一道受歡迎的家常菜

蔥爆鴕鳥肉，口感鮮嫩多汁，入口彈牙，蔥香四溢，絕佳的下酒菜之選，令人食指大動

餐廳外觀簡樸溫馨，內部裝潢舒適雅致，讓人仿佛置身於一片寧靜的鄉間景致中

餐廳周圍被綠意盎然的鄉間景色所環繞，擁有寧靜優美的環境

坐在餐廳的露天座位區，可以一邊享受美食，一邊欣賞魚池的美麗景致

這裡特別適合家庭聚會和朋友相聚，是放鬆身心的好地方

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