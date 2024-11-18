為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好拍｜爬不上抹茶山沒關係，先來【抹茶山下】喝咖啡吃創意甜點

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好拍｜爬不上抹茶山沒關係，先來【抹茶山下】喝咖啡吃創意甜點

礁溪美食 抹茶山 抹茶山下 宜蘭 咖啡廳 more
2024-11-18 23:36:00 文字：撒野樂活小村婦
share
撒野樂活小村婦

撒野樂活小村婦

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

就在宜蘭礁溪，這一間山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳 

抹茶山下】你來打卡了嗎? 

爬不上抹茶山沒關係，先來【抹茶山下】喝咖啡吃創意甜點

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

其實一直有想去爬抹茶山，無奈考量天氣和時間還有體力…遲遲未能成行，不過這次先來山下觀望抹茶山

  抹茶山下｜店家外觀  

【抹茶山下】的地理環境非常優，距離礁溪市區只有10分鐘不到的車程，卻又遠離塵囂，來到這裡眼前盡是一片青山綠田，景觀玻璃屋在藍天白雲的襯托之下更顯唯美，白色的長型建築、門外的花園庭院、還有屋簷上巨大的蜘蛛人和貓咪搶眼又好拍

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

門外的陽傘座椅、熊熊以及可愛的西瓜吐司造景娃娃也都讓遊客拍個不停，這裡隨處可見店家的用心布置

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

西瓜吐司好可愛，很吸引小朋友的眼光

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

外牆上攀爬的蜘蛛人實在太吸睛，增添不少特色和話題，而且拍照起來超好看，用餐前後可以到戶外取景打卡，宜蘭的好空氣和景色絕對讓你如癡如醉

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

【抹茶山下】有自己的停車場，轉進小路到店家後方的空地就是囉，我們平日來訪人車還不少，可見2022年開幕至今熱門的程度不減

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

  抹茶山下｜內用環境  

【抹茶山下】室內空間規劃得不錯，寬敞舒適不擁擠，四周大面積的落地玻璃窗讓採光非常明亮，坐在景觀第一排可以欣賞到無遮蔽的田野風光，鄉間的純樸景致讓人非常放鬆

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

我們平日中午過後抵達時店內客人已坐滿一半，仍有不少民眾進入，很快的一下就客滿了，連瞬間拍到的景觀第一排也馬上被進駐

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

看到甜點櫃裡的蛋糕心都快要融化了，好多可愛創新的造型甜點，每一樣都非常吸引人，點餐的方式是菜單上先選飲品 (開心到忘記拍了哈) 然後再到甜點櫃裡直接點選，以當日現場製作的品項為主

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

這裡居然沒有低消、寵物友善、不限時、無服務費

未免也太佛心啦，而且這麼可口的蛋糕價格也很甜，我覺得還算平實

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

我們站在甜點櫃前猶豫了好久，超級難選，柴犬好可愛、小熊兔兔也不錯、凱蒂貓和動物划龍舟蛋糕也特別

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

還有拉麵蛋糕、禁止蕉綠、珍奶蛋糕… 不得不說老闆的新奇創意賦予甜點更豐富的想像，每隔一段時間店家就會推出不同的新品，店裡店外的環境也會定時做改變，目的就是要讓客人一直保持有新穎的感受

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

無臉男蛋糕、洋菇蛋糕、侏儸紀公園、裙搖擺擺

三個女生滴滴咕咕好一陣子， 這些可可愛愛的甜點太難選了，我覺得可以多來幾次下午茶，搭配不一樣的超萌造型蛋糕，每一回都要擁有不同的好心情

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

另一側的展示架上還有伴手禮 

網友很推的西瓜吐司這次沒有吃到 

期待下一次姊妹約會一定要吃到

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

還發現有可愛的石頭彩繪

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

  抹茶山下｜餐點分享  

★ 晴天抹茶山蛋糕  $90 

沒有爬過抹茶山

也要吃一下抹茶山蛋糕呀 

外型就是迷你版的抹茶山，柔細綿密的蛋糕體口味如同清新的抹茶山一般，白色的奶泡恰如山頂上的雲朵，造型簡單卻又小巧可愛，淡淡的抹茶香氣融在嘴巴裡，簡直幸福爆表

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

★ 珍奶蓋蛋糕  $120 

看見圓滾滾的黑珍珠馬上決定就是它了，雖然沒有其他蛋糕的花花綠綠，腦子裡卻出現了邪惡的珍珠奶茶影子，教人很難抗拒啊啊啊

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

珍奶蓋蛋糕的珍珠確實煮得Q彈好吃，黑糖的甜度和香味十足，不過三個女生一坐下來話匣子就打開，吱吱喳喳講到奶霜如瀑布般流洩，真的要把蛋糕都掩蓋掉了😆

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

蛋糕體是一般的抹茶戚風，味道都是淡淡的並不會很濃，蓬鬆而柔軟，我覺得就像一口珍奶一口抹茶蛋糕混搭在嘴裡，有點美妙耶

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

★ 酷酷小熊泡芙   

這一款酷酷小熊泡芙是朋友選的，盛裝在可愛的碟子上，好吃又好拍

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

★ 無臉男蛋糕  $140 

甜點櫃裡那麼多造型蛋糕，明明有彩色繽紛的小熊小狗小貓…好像有一點不足為奇，就想搞怪一下點個無臉男蛋糕，拍照的時候又開始納悶哈哈哈，這個厭世的無臉男要怎麼吃啊? 

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

無臉男是曾經在宮崎駿動漫「神隱少女」中出現的角色，一個孤單、渴求被認同的鬼怪讓人記憶猶新

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

造型蛋糕說真的口味一般並沒有特別驚豔，珍貴的是它讓人驚喜療癒的副作用，在優美的景觀玻璃咖啡廳裡享用可愛甜點，跟伴侶好友暢聊著，外頭是好山好水的宜蘭鄉村風光，眼睛舒服、心情輕鬆，不就是一件快樂的事情嗎

★ 西西里檸檬咖啡  $120 

口感清爽的西西里咖啡，苦中帶微微的檸檬酸味，不但獨特又解膩，搭配各式甜點都是不錯的選擇

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

★ 小熊拿鐵咖啡  $110 

另外一個店裡的招牌小熊拿鐵咖啡更是必點，咖啡色的小熊絕對可以融化你的心，玻璃杯裡萌萌的小熊冰磚相當討喜，很多人的桌上都點了這一杯。

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

幫小熊洗個牛奶浴吧，最療癒的時光就是慢慢地將牛奶淋在小熊身上，讓牛奶和咖啡融合在一起，香醇順口的小熊拿鐵咖啡就完成啦

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

三個姊妹在甜點咖啡的陪伴下度過美好的午後，抹茶山就下回再去挑戰了，不知道會不會每次都只想來【抹茶山下】窩著 😆把這裡的甜點都吃一遍也不錯呀

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

  抹茶山下｜食記心得  

【抹茶山下】不但環境優美用心佈置，採光和動線良好，飲品和甜點充滿了創意和童趣，價格還算平實，是個可以放鬆忘憂的好去處，宜蘭礁溪的特色咖啡廳好吃又好拍照，分享給大家囉

V 附停車場 、寵物友善

V 無低消、不收服務費  

宜蘭礁溪必訪｜山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳｜巨型蜘蛛人吸睛又好

  抹茶山下｜店家資料  

■ 地址 : 宜蘭縣礁溪鄉壯林尾路42之25號 

■ 電話 : 03-988 7903 

■ 營業時間 10:00-18:00 

■ 公休日: 週二

■ FB臉書  抹茶山下

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

  宜蘭特色咖啡廳  

※ 延 伸 閱 讀 ※

 

 

文章標籤
抹茶山下 礁溪下午茶 宜蘭特色咖啡廳 宜蘭 甜點 推薦 礁溪旅遊 美食 礁溪必吃 抹茶山 美食 礁溪 甜點 礁溪 咖啡廳 宜蘭必打卡景點 宜蘭咖啡廳 推薦 宜蘭下午茶 宜蘭 西瓜吐司 礁溪旅遊景點 宜蘭礁溪必訪 寵物友善 咖啡店
創作者介紹
創作者 撒野樂活小村婦 的頭像
撒野樂活小村婦

撒野樂活小村婦

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

中華隊晉級四強！全家霜淇淋與咖啡飲品買一送一，台灣贏球就是爽。
相關商家

抹茶山下

phone
place宜蘭縣礁溪鄉林尾路42-25號
4.45 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.38
服務品質
4.38
裝潢氣氛
4.88
CP值
4.50
share place
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up