就在宜蘭礁溪，這一間山邊田野旁絕美的景觀咖啡廳

【抹茶山下】你來打卡了嗎?

爬不上抹茶山沒關係，先來【抹茶山下】喝咖啡吃創意甜點

其實一直有想去爬抹茶山，無奈考量天氣和時間還有體力…遲遲未能成行，不過這次先來山下觀望抹茶山

抹茶山下｜店家外觀

【抹茶山下】的地理環境非常優，距離礁溪市區只有10分鐘不到的車程，卻又遠離塵囂，來到這裡眼前盡是一片青山綠田，景觀玻璃屋在藍天白雲的襯托之下更顯唯美，白色的長型建築、門外的花園庭院、還有屋簷上巨大的蜘蛛人和貓咪搶眼又好拍

門外的陽傘座椅、熊熊以及可愛的西瓜吐司造景娃娃也都讓遊客拍個不停，這裡隨處可見店家的用心布置

西瓜吐司好可愛，很吸引小朋友的眼光

外牆上攀爬的蜘蛛人實在太吸睛，增添不少特色和話題，而且拍照起來超好看，用餐前後可以到戶外取景打卡，宜蘭的好空氣和景色絕對讓你如癡如醉

【抹茶山下】有自己的停車場，轉進小路到店家後方的空地就是囉，我們平日來訪人車還不少，可見2022年開幕至今熱門的程度不減

抹茶山下｜內用環境

【抹茶山下】室內空間規劃得不錯，寬敞舒適不擁擠，四周大面積的落地玻璃窗讓採光非常明亮，坐在景觀第一排可以欣賞到無遮蔽的田野風光，鄉間的純樸景致讓人非常放鬆

我們平日中午過後抵達時店內客人已坐滿一半，仍有不少民眾進入，很快的一下就客滿了，連瞬間拍到的景觀第一排也馬上被進駐

看到甜點櫃裡的蛋糕心都快要融化了，好多可愛創新的造型甜點，每一樣都非常吸引人，點餐的方式是菜單上先選飲品 (開心到忘記拍了哈) 然後再到甜點櫃裡直接點選，以當日現場製作的品項為主

這裡居然 沒有低消、寵物友善、不限時、無服務費

未免也太佛心啦，而且這麼可口的蛋糕價格也很甜，我覺得還算平實

我們站在甜點櫃前猶豫了好久，超級難選，柴犬好可愛、小熊兔兔也不錯、 凱蒂貓 和動物 划龍舟蛋糕 也特別

還有 拉麵蛋糕、禁止蕉綠、珍奶蛋糕 … 不得不說老闆的新奇創意賦予甜點更豐富的想像，每隔一段時間店家就會推出不同的新品，店裡店外的環境也會定時做改變，目的就是要讓客人一直保持有新穎的感受

無臉男蛋糕、洋菇蛋糕、侏儸紀公園、裙搖擺擺

三個女生滴滴咕咕好一陣子， 這些可可愛愛的甜點太難選了， 我覺得可以多來幾次下午茶， 搭配不一樣的超萌造型蛋糕， 每一回都要擁有不同的好心情

另一側的展示架上還有伴手禮

網友很推的西瓜吐司這次沒有吃到

期待下一次姊妹約會一定要吃到

還發現有可愛的石頭彩繪

抹茶山下｜餐點分享

★ 晴天抹茶山蛋糕 $90

沒有爬過 抹茶山 ，

也要吃一下 抹茶山蛋糕 呀

外型就是迷你版的抹茶山，柔細綿密的蛋糕體口味如同清新的抹茶山一般，白色的奶泡恰如山頂上的雲朵，造型簡單卻又小巧可愛，淡淡的抹茶香氣融在嘴巴裡，簡直幸福爆表

★ 珍奶蓋蛋糕 $120

看見圓滾滾的黑珍珠馬上決定就是它了，雖然沒有其他蛋糕的花花綠綠，腦子裡卻出現了邪惡的珍珠奶茶影子，教人很難抗拒啊啊啊

珍奶蓋蛋糕 的珍珠確實煮得Q彈好吃，黑糖的甜度和香味十足，不過三個女生一坐下來話匣子就打開，吱吱喳喳講到奶霜如瀑布般流洩，真的要把蛋糕都掩蓋掉了 😆

蛋糕體是一般的抹茶戚風，味道都是淡淡的並不會很濃，蓬鬆而柔軟，我覺得就像一口珍奶一口抹茶蛋糕混搭在嘴裡，有點美妙耶

★ 酷酷小熊泡芙

這一款酷酷小熊泡芙是朋友選的，盛裝在可愛的碟子上，好吃又好拍

★ 無臉男蛋糕 $140

甜點櫃裡那麼多造型蛋糕，明明有彩色繽紛的小熊小狗小貓…好像有一點不足為奇，就想搞怪一下點個 無臉男蛋糕 ，拍照的時候又開始納悶哈哈哈，這個厭世的無臉男要怎麼吃啊?

無臉男 是曾經在 宮崎駿動漫「神隱少女」中出現的角色，一個孤單、渴求被認同的鬼怪讓人記憶猶新

造型蛋糕說真的口味一般並沒有特別驚豔， 珍貴的是它讓人驚喜療癒的副作用 ，在優美的景觀玻璃咖啡廳裡享用可愛甜點，跟伴侶好友暢聊著，外頭是好山好水的宜蘭鄉村風光，眼睛舒服、心情輕鬆，不就是一件快樂的事情嗎

★ 西西里檸檬咖啡 $120

口感清爽的西西里咖啡，苦中帶微微的檸檬酸味，不但獨特又解膩，搭配各式甜點都是不錯的選擇

★ 小熊拿鐵咖啡 $110

另外一個店裡的招牌 小熊拿鐵咖啡 更是必點，咖啡色的小熊絕對可以融化你的心，玻璃杯裡萌萌的小熊冰磚相當討喜，很多人的桌上都點了這一杯。

幫小熊洗個牛奶浴吧，最療癒的時光就是慢慢地將牛奶淋在小熊身上，讓牛奶和咖啡融合在一起，香醇順口的 小熊拿鐵咖啡 就完成啦

三個姊妹在甜點咖啡的陪伴下度過美好的午後， 抹茶山就下回再去挑戰了，不知道會不會每次都只想來【抹茶山下】窩著 😆把這裡的甜點都吃一遍也不錯呀

抹茶山下｜食記心得

【抹茶山下】不但環境優美用心佈置，採光和動線良好，飲品和甜點充滿了創意和童趣，價格還算平實，是個可以放鬆忘憂的好去處，宜蘭礁溪的特色咖啡廳好吃又好拍照，分享給大家囉

V 附停車場 、寵物友善

V 無低消、不收服務費

抹茶山下｜店家資料

■ 地址 : 宜蘭縣礁溪鄉壯林尾路42之25號

■ 電話 : 03-988 7903

■ 營業時間 10:00-18:00

■ 公休日: 週二

■ FB臉書 抹茶山下

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

宜蘭特色咖啡廳