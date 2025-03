台北兒童節就到誠品遛小孩!一年一度的兒童節即將到來,誠品生活新店、南西特意推出一系列精彩活動,從兒童節連假的「Chill hi hi List 尋找微笑」室內野餐園遊會,到 KKBOX 20 週年「浪漫電波」主題展覽,再到誠品書店「萬物皆有故事」繪本展,各種沉浸式體驗、音樂饗宴、親子活動接力登場。不論是想找個地方放鬆野餐、聆聽經典金曲、還是帶孩子來場繪本探索,都能在誠品生活找到專屬春日的美好時光。



▲兒童清明連假誠品生活新店邀請馬戲團小丑表演 / 誠品生活 提供、WalkerLand窩客島整理



▲兒童清明連假誠品生活規劃一系列免費活動、表演 / 誠品生活 提供、WalkerLand窩客島整理

誠品生活新店「Chill hi hi List 尋找微笑」

誠品生活新店 4/3 起連續四天舉辦「Chill hi hi List 尋找微笑」免費室內園遊會,在500坪舒適空間中設置懶骨頭區域,讓大人小孩盡情放鬆。活動現場規劃《作伙野餐站》美食市集,包括台中「青春漢堡」的春野金黃脆雞堡、人氣甜點「香甜生活」的莓果森活輕食盒,還是「樹下春茶席」品味文山鐵觀音。此外,備受矚目的 3 米高巨型小丑帶領「紅鼻子馬戲團」遊行,帶來踩球、拋球等馬戲表演,大小朋友還能親自體驗雜耍技巧。▲兒童清明連假誠品生活新店舉辦「Chill hi hi List 尋找微笑」免費室內園遊會 / 誠品生活 提供、WalkerLand窩客島整理▲兒童清明連假誠品生活新店有快閃人氣美食 / 誠品生活 提供、WalkerLand窩客島整理誠品生活南西攜手KKBOX迎接 20 週年,4/7-4/13 帶來「浪漫電波」主題展,透過「20 年未曾改變的浪漫」展區回顧流行音樂歷史,並揭秘數位時代的音樂趨勢。現場推出AI智能歌單功能,輸入生活情境,如「適合晨跑的元氣日系歌」、「和貓咪一起放鬆的 Lofi」,AI 即可推薦專屬音樂清單。▲誠品生活南西和KKBOX聯名「浪漫電波」主題展 / 誠品生活 提供、WalkerLand窩客島整理另外,「致頻率相同的你」展區設有 MBTI 性格小卡互動區,寫下推薦歌曲並留下聯繫方式,就能隨機抽取他人推薦的音樂清單,甚至有機會抽中人氣歌手的親筆推薦歌單。活動期間還有 U:NUS、林潔心等多位歌手策展,與粉絲分享私房歌單,並錄製驚喜語音彩蛋,近距離和粉絲交流。▲誠品生活南西和KKBOX聯名推出策展規劃多個互動區 / 誠品生活 提供、WalkerLand窩客島整理4/1-5/4誠品書店「萬物皆有故事」主題繪本展正式開展,精選百本經典繪本,包括吉竹伸介的《有苦有樂》、席尼·史密斯的《城市裡的小訪客》,以及台灣作家黃顯雅的《眼淚博物館》等,讓親子共讀充滿溫度。全台書店同步舉辦超過 70 場兒童活動,從繪本作家見面會到桌遊體驗,每個週末都能帶孩子探索閱讀的樂趣。松菸誠品 4/1 特別舉辦「桌遊主題展」,蒐羅近千款熱門桌遊,並邀請專業老師現場教學,讓親子在遊戲中啟發創意。▲兒童節限定誠品書店推出「萬物皆有故事」主題繪本展 / 誠品生活 提供、WalkerLand窩客島整理這次誠品生活新店集結超萌玩具讓收藏控淪陷!日本人氣Funbox toys「寶可夢精靈球轉蛋機」等你來試手氣,投入特製硬幣就能轉出精靈球造型扭蛋,感受開箱驚喜;三麗鷗粉絲別錯過,美樂蒂、庫洛米、布丁狗等6大角色化身馬戲高手,搭配Keepplay繽紛積木場景,現在任選2款還有獨家千元內優惠;而森林家族迷最愛的溫馨小屋系列,也祭出限量客廳場景家具組,超適合療癒擺設。▲三麗鷗馬戲Keepplay繽紛積木場景 / 誠品生活 提供、WalkerLand窩客島整理

4/3-4/6,500 坪野餐園遊會免費入場

3 米高小丑遊行、紅鼻子馬戲團表演



誠品生活南西「KKBOX 20 週年浪漫電波」

4/7-4/13 主題展覽登場

AI 歌單、MBTI 音樂配對、歌手推薦歌單互動

4/12 會員日,全館滿千送百,消費滿 500 元贈 Santa Maria Novella 小香



誠品書店「萬物皆有故事」繪本展

4/1-5/4,全球知名繪本展出

全台 70 場親子活動、桌遊體驗

特選繪本 79 折起,3 書 75 折起

兒童節限定活動 連假就帶小朋友玩到嗨