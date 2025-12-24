【首爾燒肉推薦】榮獲7年米其林推薦-金豬食堂初體驗和朋友在首爾吃一頓幸福的烤肉｜Ruby說美食享受旅行(@to...

金豬食堂已經連續 7 年榮獲 米其林推薦，
是許多觀光客到首爾的必吃烤肉名店！
店家早上 11:30 開店，
10:00 就能在門口使用 CatchTable 候位機台登記。
Ruby建議開店前 1.5 小時左右來排隊登記，才有機會成為第一批入座。
金豬食堂全採現場候位，不接受電話預約，所以想吃一定要早點來卡位！
可搭乘地鐵3號線-藥水站2號出口下車，步行約3分鐘即可到達 ；
而地鐵6號線則是青丘站3號出口下車，步行約6分鐘。
金豬食堂主打溫體豬肉，如果是多人用餐，直接點套餐就對了，
份量很足夠、一次可以吃到多種部位；若想吃特別的部位，也能再加點。
沒有提供中文菜單，但有英文版，不怕看不懂。
店內採全程專人代烤，一踏進去就被陣陣烤肉香包圍！
座位分為一、二樓，
一樓多為團體座位，二樓則是吧檯座位區。
我們四個人這次點了「四人套餐」，總共 153,000 韓元，
以米其林推薦餐廳來說，這家的價格真的非常可以。
除了套餐，像豬皮等單點品項也很值得一試。
套餐也有附白飯，白飯吃起來很香Q
吃韓國烤肉最棒的就是小菜永遠不手軟。
附的韓式辣醬、生蒜頭、生菜及芝麻葉包著烤肉一起吃，
完全是靈魂搭配，香、辣、脆一次到位，
這就是韓式烤肉的魅力。
金豬食堂桌上那一盤滿滿的蔥花醬料，沾肉真的很解膩，
店員看到你沒有蔥還會主動加蔥。
一上桌的五花肉和各部位豬肉油花都漂亮得不得了，
店員烤功一流，外層微焦脆、內裡軟嫩多汁，
一口咬下幸福感直接爆棚！😍
套餐還附一小鍋辛奇湯，湯頭濃郁帶點辣酸味，
非常開胃，有附韓式泡麵！
店員會幫忙分碗，也會主動加湯，服務超貼心。
整體來說，金豬食堂的豬肉品質優秀、味道穩定好吃、
份量十足、價格合理，服務也很親切。
整體屬於穩穩好吃，滿值得一試的經典韓式烤肉。
如果你是第一次來首爾、想解鎖經典韓式烤肉名店，
滿推薦排一餐來試試！但請務必避開尖峰時間喔。
【店家資訊】
👉金豬食堂(금돼지식당)
🏠首爾特別市中區茶山路149 (서울중구다산로149 )
🚈首爾地鐵3號線、6號線藥水站2號出口
(Naver Map：https://naver.me/xKtaSp5w )
☎️+82-507-1307-8750
⏰週一～週五：PM11:30~PM23:00
此篇文章為Ruby自費用餐,文章內容為自身感受,
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大,
Ruby以當時吃的價格寫文,正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,否則依法追究請愛惜自己的羽毛
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪,也非常喜歡一個人去旅行🛫,
目前住在台北,食記大部分的都在雙北地區,
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。
💁️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530
如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊,
每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信,
如3天內沒回應該是有遺漏,麻煩再重信寄信一次,感謝🥰🥰。