【首爾燒肉推薦】榮獲7年米其林推薦-金豬食堂初體驗和朋友在首爾吃一頓幸福的烤肉｜Ruby說美食享受旅行(@to...

金豬食堂已經連續 7 年榮獲 米其林推薦，

是許多觀光客到首爾的必吃烤肉名店！

店家早上 11:30 開店，

10:00 就能在門口使用 CatchTable 候位機台登記。

Ruby建議開店前 1.5 小時左右來排隊登記，才有機會成為第一批入座。

金豬食堂全採現場候位，不接受電話預約，所以想吃一定要早點來卡位！

可搭乘地鐵3號線-藥水站2號出口下車，步行約3分鐘即可到達 ；

而地鐵6號線則是青丘站3號出口下車，步行約6分鐘。

金豬食堂主打溫體豬肉，如果是多人用餐，直接點套餐就對了，

份量很足夠、一次可以吃到多種部位；若想吃特別的部位，也能再加點。

沒有提供中文菜單，但有英文版，不怕看不懂。

店內採全程專人代烤，一踏進去就被陣陣烤肉香包圍！

座位分為一、二樓，

一樓多為團體座位，二樓則是吧檯座位區。

我們四個人這次點了「四人套餐」，總共 153,000 韓元，

以米其林推薦餐廳來說，這家的價格真的非常可以。

除了套餐，像豬皮等單點品項也很值得一試。

套餐也有附白飯，白飯吃起來很香Q

吃韓國烤肉最棒的就是小菜永遠不手軟。

附的韓式辣醬、生蒜頭、生菜及芝麻葉包著烤肉一起吃，

完全是靈魂搭配，香、辣、脆一次到位，

這就是韓式烤肉的魅力。

金豬食堂桌上那一盤滿滿的蔥花醬料，沾肉真的很解膩，

店員看到你沒有蔥還會主動加蔥。

一上桌的五花肉和各部位豬肉油花都漂亮得不得了，

店員烤功一流，外層微焦脆、內裡軟嫩多汁，

一口咬下幸福感直接爆棚！😍

套餐還附一小鍋辛奇湯，湯頭濃郁帶點辣酸味，

非常開胃，有附韓式泡麵！

店員會幫忙分碗，也會主動加湯，服務超貼心。

整體來說，金豬食堂的豬肉品質優秀、味道穩定好吃、

份量十足、價格合理，服務也很親切。

整體屬於穩穩好吃，滿值得一試的經典韓式烤肉。

如果你是第一次來首爾、想解鎖經典韓式烤肉名店，

滿推薦排一餐來試試！但請務必避開尖峰時間喔。

【店家資訊】

👉金豬食堂(금돼지식당)

🏠首爾特別市中區茶山路149 (서울중구다산로149 )

🚈首爾地鐵3號線、6號線藥水站2號出口

(Naver Map：https://naver.me/xKtaSp5w )

☎️+82-507-1307-8750

⏰週一～週五：PM11:30~PM23:00

此篇文章為Ruby自費用餐,文章內容為自身感受,

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大,

Ruby以當時吃的價格寫文,正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成,請勿盜用或是抄襲,否則依法追究請愛惜自己的羽毛

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率 ⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



