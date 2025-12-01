大巨蛋看秀不再匆忙！精選君悅、艾麗與晶華，憑票根享房價七折或好禮，讓演唱會激情延續成三天兩夜的優雅城市漫遊，感受台北夜色。

大巨蛋好宿PASS推出2025台北住宿優惠，只要持演唱會或賽事票根，即可享台北君悅酒店連住三晚七折、台北艾麗酒店艾聚蛋專案NT$6000起及晶華酒店永續水壺好禮。搭配信義、松菸、中山旅遊漫遊提案，把看秀行程延伸為優雅三天兩夜生活旅行。

當城市的闌珊燈光沿著信義路一路鋪展到松菸文創園區，再串連進中山區的靜謐巷弄，台北的節奏其實剛好適合被放慢，特別是在一場激昂的演唱會或熱血賽事之後，人潮的喧囂不該是夜晚的終點，而是另一段優雅旅程的起點。為了將大巨蛋的觀演人潮轉化為深度的城市體驗，大巨蛋好宿PASS特別精選了具備精品系質感的頂級旅宿，鼓勵旅人在台北享受一晚好眠與一段難得的優雅時光。



無論是在台北君悅酒店以城市綠洲的節奏緩步收心，或是在晶華酒店以一只永續好水陪你把台北帶進日常，甚至是在台北艾麗酒店的空中露天泳池與義式餐廳之間收藏一場專屬夜色，折扣與好禮以及動線和餐酒提案都已一次就緒，讓看秀不只是一晚的熱鬧，而是三天兩夜且剛剛好的生活篇章 。

▲位於信義區核心的台北君悅酒店，擁有絕美戶外溫水泳池，能讓旅人在城市綠洲中飽覽信義區繁華市景與天際線 。



台北君悅酒店打造信義區城市綠洲 連住三晚優惠讓大巨蛋住宿體驗更具深度

位於信義區正核心的台北君悅酒店，憑藉著絕佳的地理位置成為大巨蛋觀演旅客的首選之一，這裡不僅是台灣首家國際五星級酒店，更以城中之城的定位將旅人所需濃縮在繁華商圈之中。為了讓短暫的觀賽行程延伸為深度的城市漫遊，台北君悅酒店特別調整了優惠門檻，推出連住三晚即享房價七折的超值回饋，並搭配館內餐廳用餐八五折的禮遇，讓旅客能更從容地切換場景 。

▲台北君悅酒店_君悅行政101景觀套房

對於想要轉換節奏的旅人，飯店建議可先步行至台北101觀景台俯瞰天際線，再搭乘捷運前往松山文創園區感受歷史建築與咖啡香，最後再步行銜接大巨蛋進場，散場後則能回到館內一樓的Cheers歡飲廊小酌並聆聽現場演出，或是預約全天候開放的綠洲健身中心與SPA療程，在看展演之餘也留給身體一個真正的休息，讓這趟信義微度假的旅程收整出完美回憶 。



▲台北君悅酒店_凱菲屋_豐盛現流海鮮選擇

台北艾麗酒店以藝術策展思維重新定義住宿 憑大巨蛋票根享艾聚蛋專案禮遇

若說住宿是一場身體的休息，那麼台北艾麗酒店則提供了心靈沉澱的殿堂，這家以藝術酒店為核心理念的旅宿，館內收藏超過六百件藝術與設計作品，彷彿將美術館的藏品私密地鋪進了旅人的動線之中。看準大巨蛋帶動的跨城移動人潮，台北艾麗酒店推出了期間限定的艾聚蛋住房專案，旅客只要持活動票根並於活動日前後三天內入住，即可享有豪華客房的優惠價格 。

▲「艾聚蛋」住房專案，持活動票根於前後3天內入住，豪華客房專案價NT$6,000+15.5%起





專案客房延續了全館留白而克制的材質語調，搭配精挑細選的藝術品，使視線能在窗外城市景觀與室內作品間游移，形成設計與城市生活的雙景敘事。此外，位於六樓的LA FARFALLA義式餐廳更提供了彈性的用餐節奏，採主餐加半自助形式，推薦必點的六十五盎司牛肋骨排與經典海味漁夫披薩，既能滿足多人分食的聚會需求，也能兼顧看秀前後的時間控管，讓展演行程延伸為更完整的味覺記憶 。



▲LA FARFLLA人氣菜色-65盎司牛肋骨排





晶華酒店推動永續旅遊新生活 漫遊中山區並將專屬環保水壺帶回日常

將視野轉向人文氣息濃厚的中山區，晶華酒店以全台精品首府的姿態，邀請旅人在感受台北的同時也能與永續伴行。作為台灣唯一取得全球永續旅遊組織認證的五星級酒店，晶華酒店此次與大巨蛋好宿PASS合作推出了晶華好水與永續隨行活動，憑票根即可兌換限定的環保水壺 。這款水壺的設計極具巧思，瓶身以插畫風格描繪出客房與宴會廳以及璀璨聖誕樹等代表性場景，選用可重複使用的高品質塑料製成，希望它不僅是旅途中的貼身良伴，更能鼓勵減塑行動。



入住於此，旅人可以漫行被評選為全球最酷街區的心中山線形公園，在樹影與獨立選物店之間感受台北的輕鬆氣息，或走入赤峰街小巷尋訪職人工坊與巷口咖啡，讓城市的熱度延伸成為一段有意義且可被日常複製的綠色行動，在安穩靜好的氛圍中完成一場真正的城市度假 。

▲「晶華好水．永續隨行」活動，憑大巨蛋票根免費兌換限定環保水壺 。





大巨蛋好宿PASS活動至年底 登錄住宿證明再抽五星飯店住宿券等多項好禮

此次大巨蛋好宿PASS活動自2025年10月1日起跑至12月31日止，整合了多家合作旅宿推出的限時優惠與特色體驗，內容涵蓋了城市導覽與在地商圈串連以及住宿升等。除了各家飯店的專屬禮遇外，凡於10月1日至11月30日期間入住台北市合法旅宿，並憑住宿證明於12月3日前登錄活動網站，即有機會抽中五星飯店住宿券與運動相機以及旅遊基金等豐富大獎。來到台北，讓一場演出成為契機，讓一座城市讓你慢下腳步，大巨蛋好宿PASS把票根化成房卡，讓信義的夜與松菸的古香以及中山的步調寫進旅遊地圖，為每一位到訪的旅人創造出獨一無二的台北記憶 。

大巨蛋好宿PASS

活動時間： 2025年10月1日至2025年12月31日

活動內容： 旅宿優惠： 持大巨蛋賽事或展演票根，享合作旅宿限時優惠、住宿升等及特色好禮 。

登錄抽獎： 10/1至11/30入住臺北市合法旅宿，憑住宿證明於12月3日前登錄活動網站，抽五星住宿券、GoPro等大獎 。

台北君悅酒店優惠

優惠內容： 連住三晚享房價7折（原連住兩晚75折）。搭配任一餐廳餐飲85折優惠 。

地址： 臺北市信義區松壽路2號

電話： (02)2720-1234

官網： https://www.hyatt.com/grand-hyatt/zh-HK/taigh-grand-hyatt-taipei

台北艾麗酒店優惠

優惠內容： 「艾聚蛋」住房專案，持活動票根於前後3天內入住，豪華客房專案價NT$6,000+15.5%起（不含早餐）。

地址： 臺北市信義區松高路18號

電話： (02)6631-8000

官網： https://www.humblehousehotels.com/zh-tw/

備註： 需透過官方電話或Email訂房，視房況而定 。

晶華酒店優惠

優惠內容：「晶華好水．永續隨行」活動，憑大巨蛋票根免費兌換限定環保水壺 。

地址： 臺北市中山區中山北路2段39巷3號

電話： 02-25238000

官網： https://www.regenttaiwan.com/

若旅程不該只停在散場一刻，延續熱度的方法，或許就藏在回房之後的那段沉靜時光

